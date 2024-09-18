Calabrian Cooperative наголошує на якості, створюючи економію за рахунок масштабу

Виробники оливкової олії в Калабрії, другому за величиною регіоні Італії з виробництва оливкової олії, вже почали збір врожаю.

"Хоча ми не очікуємо великих обсягів цього року, ми очікуємо високоякісного продукту», – сказала Валерія Міназі, координатор проекту Dea Carolea у південно-західному регіоні Італії.

Dea Carolea — це експериментальний кооператив, створений місцевими виробниками оливкової олії. Мета полягає в тому, щоб досягти ефекту масштабу, оптимізувати агрономічні методи та спільно підвищити їх високу якість оливкова олія першого віджиму на світовому ринку.

Відмінною рисою цієї культури є її винятково високий кінцевий вихід оливкової олії, незрівнянний з іншими, навіть при ранньому зборі... Це високо цінована оливкова олія з майже інтенсивним середнім фруктовим профілем. - Антоніо Лауро, засновник EVO IOOC Італія

Dea Carolea — це гра слів, яка об’єднує італійське слово богині, DEA, з Carolea, сортом оливок, який довгий час домінував на рівнинах Ламеція Терме.

Під брендом Dea Carolea виробники, що беруть участь, дотримуються суворих протоколів виробництва та сертифікації оливкової олії.

Проект Dea Carolea розширює роботу продюсерів, які вже працюють у Ламетія Сертифікація захищеного найменування походження, яка поширюється на оливкову олію, вироблену в Ламеція Терме.

Численні виробники оливок керують малими та середніми фруктовими садами на всій рівнині, а деякі родини виробляють оливкову олію протягом століть.

Dea Carolea рекламується як можливість для виробників розширити свої ферми, фермерські будинки та оливкові заводи, сприяючи стійкості шляхом колективних зусиль.

"Рушійною силою проекту є нове покоління оливкових підприємців, які взяли на себе контроль і відновили свій сімейний бізнес», — сказав Мінасі. ​"Для появи бренду, як це було у випадку зі знаменитою Terra di Bari, ця спадщина та ці різноманітні враження мають об’єднатися в єдиний продукт».

За словами координатора проекту, 17 виробників уже взяли на себе зобов’язання частково або повністю відповідати стандартам PDO бренду.

"Деяким з наших дерев багато століть, а інші були замінені, щоб підвищити продуктивність», – сказала Марія Крістіна Ді Джованні, співвласниця Podere d'Ippolito, ферми консорціуму PDO та промоутера проекту Dea Carolea. ​"Однак ми уникаємо інтенсивного або надінтенсивного землеробства, тому що це наш ландшафт та ідентичність».

"Управляти таким гарним оливковим гаєм не завжди легко через великі витрати», – додала вона. ​"Столітні дерева є більш вимогливими та складними, і ми зіткнулися з нестачею робочої сили».

За словами Ді Джованні, фрагментація та малий масштаб місцевих виробників оливкової олії сповільнили визнання оливкової олії першого віджиму Carolea.

"Спочатку ми організовували акції та зустрічі з покупцями та іншими, зацікавленими в оливковій олії Lametia PDO», — сказав Ді Джованні. ​"Це дозволило нам виявити потенційні недоліки».

"Ми зрозуміли, що об’єднання зусиль має важливе значення для забезпечення як якості, так і кількості», – додала вона, підкресливши необхідність відповідати вимогам міжнародного ринку.

Марія Крістіна Ді Джованні вважає, що кооператив Dea Carolea допоможе місцевим виробникам просувати оливкову олію першого віджиму Carolea у всьому світі. (Фото: Dea Carolea)

На додаток до вказівок Lametia PDO, Dea Carolea надає членам конкретні процедури, яких слід дотримуватися.

Ці процедури забезпечують доступ лише до сертифікованої PDO оливкової олії першого віджиму, також перевіреної сертифікованою дегустаційною комісією.

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"Ми перевіряємо кожну партію, подану для проекту, яка вже має сертифікат PDO», — сказав Мінасі. ​"Після того, як ці партії будуть змішані в один продукт, отримана оливкова олія першого віджиму також отримає власний сертифікат PDO».

"Крім того, продукт проходить подальшу перевірку сертифікованим випробуванням, після чого він стає оливковою олією першого віджиму Dea Carolea», — зазначила вона.

Завдяки різним агрономічним практикам своїх членів Dea Carolea виробляє органічні та звичайні оливкові олії.

"Одним із прикладів стандартизованих процедур є збір урожаю, який, як очікується, буде в розпалі до середини жовтня», — пояснив Мінасі.

Виробники обирають ранній збір урожаю, щоб отримати оптимальну якість сорту Carolea, уникаючи потенційного оливкова фруктова муха інвазії.

"Відмінною особливістю цієї культури є її винятково високий кінцевий вихід оливкової олії, незрівнянний з іншими, навіть при ранньому збиранні», – сказав Антоніо Лауро, професійний дегустатор і засновник EVO IOOC Італія конкурс якості оливкової олії.

Ранній збір врожаю дозволяє Carolea продемонструвати його оптимальність Користь для здоров'я та органолептичні якості.

"При ранньому зборі Carolea містить високий рівень біофенолів, чого не можна сказати про зрілі», — сказав Лауро. ​"Ідеальний час для збору врожаю — коли оливки починають змінювати колір із зелених на жовті, досягаючи високого врожаю порівняно з іншими сортами».

"Це високо цінована оливкова олія з майже інтенсивним середнім фруктовим профілем», — додав він. ​"Характерні ноти сорту включають яблуко, золоте яблуко та мигдаль, з часто присутніми відтінками артишоку та оливкового листя».

Гіркота у каролі чітко виражена, середньої інтенсивності. ​"Він має тенденцію затьмарювати пряні ноти, які також середньої інтенсивності, але трохи м’якші», – сказав Лауро.

Ді Джованні підкреслив, що дія в якості кооперативу між членами дозволяє покупцям, які шукають оливкову олію Dea Carolea, мати справу з єдиною точкою контакту.

"Ми вважаємо, що це ключовий крок вперед, до якого ми прагнули», – сказала вона. ​"З’являються нові виробники, багато з яких молоді, що дуже перспективно. Ми пишаємося тим, що консорціум PDO тепер включає історичних партнерів і багато молодих компаній, очолюваних жінками».

І Міназі, і Ді Джованні підкреслили, що наступним кроком для проекту, окрім запуску Dea Carolea, є зосередження на його подальшому розширенні.

"У той час як середні, добре структуровані компанії можуть отримати вигоду від проекту, це особливо актуально для малих виробників», – сказав Ді Джованні.

"Співпраця забезпечує більшу конкурентоспроможність і більш вигідні спільні придбання», – додала вона. ​"Це також відкриває доступ до джерел фінансування, які державна політика резервує для груп компаній, консорціумів і кооперативів, узгоджуючи вказівки законодавця».

"Оливкова олія Carolea та столові оливки мають велике значення для Калабрії, імовірно, становлять від 40 до 50 відсотків виробництва оливок у регіоні», – сказав Лауро. ​"Ця культура досить морозостійка, хоча й страждає від таких збудників, як павине око; однак з ними можна керувати навіть в органічному землеробстві».

"Якщо все піде за планом, збір врожаю буде завершено до жовтня», – підсумував Мінаді. ​"Сертифікати будуть видані в листопаді, і Dea Carolea має надійти в продаж до кінця цього місяця».