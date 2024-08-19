У провінції Буенос-Айрес спостерігається значне зростання виробництва оливкової олії

Виробництво оливкової олії повільно, але неухильно зростає провінція Буенос-Айрес, який підживлюється новими оливковими деревами, висадженими в районі Коронель Доррего.

Оливкові дерева вперше посадили в Коронель Доррего близько 50 років тому, за 525 кілометрів на південь від національної столиці. З тих пір вони розширилися і охоплюють приблизно 2,500 гектарів, і вони дають близько половини щорічного виробництва оливкової олії в провінції.

Згідно з даними Аргентинської оливкової федерації (FOA), провінція Буенос-Айрес відповідає за два відсотки національного виробництва. Близько 96 відсотків виробництва оливкової олії в Аргентині припадає на західні регіони Сан-Хуан, Ла-Ріоха, Катамарка та Мендоса.

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Прагнучи розширити вирощування оливок у регіоні, місцеві виробники співпрацюють з Національним аграрним технологічним інститутом (INTA), щоб знайти найкращі місця в окрузі для посадки більше дерев і розвитку регіонального бренду.

Незважаючи на суттєву відмінність клімату від більш посушливої ​​та гірської західної Аргентини, Хосе Массігоге, дослідник INTA Barrow у Буенос-Айресі, сказав місцевим ЗМІ, що ґрунтові та кліматичні умови все ще придатні для вирощування оливкових культур.

"Наприклад, територія навколо Доррего, особливо біля узбережжя, має дуже придатні ґрунти, які характеризуються піщаними суглинками, які забезпечують чудовий дренаж – одна з важливих вимог для вирощування оливкових дерев», – сказав він. ​"Незважаючи на те, що оливкове дерево є стійкою рослиною, воно потребує належного дренажу для своїх коренів, умова, яка адекватно виконується в цьому регіоні».

Виробники кажуть, що амплітуда тепла сприяє поступовому дозріванню плодів, що призводить до підвищеного вмісту фенолів і високої частки олеїнової кислоти.

Це зазначив Массігоге ​"низькі температури під час раннього збору врожаю сприяють наявності поліфеноли та інші ефірні сполуки, які надають олії гіркоту. Крім того, ця умова є вигідною для збереження масла, забезпечуючи високий рівень довговічності з часом».

Федеріко Боттіні, партнер Agroliva, додав, що значний зсув між денною та нічною температурами дає оливкові олії з цікавими органолептичними якостями.

"Іншою помітною відмінністю є наявність водних ресурсів; регіон отримує приблизно 600 міліметрів опадів на рік, що значно більше, ніж у найбільших плантаціях країни», – сказав він. ​"Хоча зрошення в нашому регіоні необхідне, воно слугує переважно як допоміжний захід. Крім того, більш прохолодний клімат під час збору врожаю позитивно впливає на якісні показники продукції».

"Хоча я не маю спеціального досвіду в цій галузі, я можу засвідчити, що наші олії постійно дають чудові результати як у фізико-хімічних, так і в сенсорних оцінках», – додав він. ​"Таким чином, ми постійно досягали сприятливих результатів у різних змаганнях».

Аргентина залишається відносно скромною оливкова олія першого віджиму виробник порівняно з найбільшими виробниками в середземноморському басейні. Згідно з даними Міжнародної ради з оливкової продукції, країна збирала в середньому 31,800 - тонн на рік за останні п’ять років, що робить її найбільшим виробником за межами Середземномор’я.

Проте виробники передбачають, що a зниження врожаю цього року через багато гаїв, що входять до ан ​"поза рік» у природному змінному циклі виношування, відсутність холодних годин і екстремальних погодних явищ.

Тим не менш, фермери продовжують висаджувати нові оливкові дерева по всій країні, особливо в Сан-Хуані та Ла-Ріоха, щоб задовольнити зростаючий попит у Сполучених Штатах та Європа.

Перші плантації в Буенос-Айресі почали створювати наприкінці 1940-х років. У той час культивувалися в основному дерева Picual і Arbequina, а виробництво здійснювалося традиційними методами.

Однак сучасні практики в регіоні розвинулися, щоб включити дерева Arbosana та Koroneiki, висаджені в оливкових гаях з високою щільністю, які містять понад 2,000 оливкових дерев на гектар.

Федеріко Холлендер, власник Estilo Oliva в Коронель-Доррего, згадав адаптацію до більш сучасних технологій.

"Ми вирішили навчитися, перейняти новітні технології в цьому виді діяльності та зупинити свій вибір на суперінтенсивній системі», – сказав він. ​"Потім ми почали засаджувати більше гектарів іншими сортами оливкових дерев і вирішили продовжити вирощування».

Виробники оптимістично налаштовані на те, що вирощування оливок у провінції Буенос-Айрес буде продовжувати розширюватися, і підтримують запуск міжнародного конкурсу оливкової олії в столиці.