Пелопоннеські смаки на американських кухнях

Коли американка грецького походження Катерина Маунтонос оселилася в Сполучених Штатах і створила сім'ю, вона була розчарована смаком більшості грецьких оливкових олій, які продаються в американських супермаркетах.

"Коли я створив власну сім’ю, я почав більше готувати вдома», – розповів Маунтонос Olive Oil Times. ​"Я виявив, що Грецька оливкова олія першого віджиму у супермаркеті тут не було нічого схожого на те, що виробляла моя сім’я і насолоджувалася ними в Греції».

Незважаючи на те, що Маунтонос росла переважно в Лондоні та Нью-Йорку, своє дитинство проводила влітку в будинку цієї сім’ї в маленькому мальовничому містечку Короні на півдні Пелопоннесу.

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"Це ідилічне село завжди представляло справжню Грецію», – сказала вона. ​"Я не впевнений, чи зможу передати словами шум моря, запах солі та смак оливкової олії».

Короні вважається джерелом походження сорту оливок Koroneiki. У 19th століття місто швидко розвивалося, і місцева економіка зростала на основі виробництва оливкової олії, родзинок і гончарного виробництва.

"Я виріс, знаючи, яка на смак хороша оливкова олія», — сказав Маунтонос. ​"Я знав, що хочу привезти хороші речі в США»

Перш ніж наважитися на виробництво оливкової олії, Маунтонос також взяв участь у виробництві оливкової олії курс сомельє з оливкової олії щоб глибше розібратися в достоїнствах і якостях оливкова олія першого віджиму.

Катерина Маунтонос заснувала компанію Kosterina, щоб доставити в Сполучені Штати пелоппонеську оливкову олію першого віджиму та столові оливки. (Фото: Костеріна)

"Я був вражений Користь для здоров'я оливкової олії, коли [оливки] зібрані рано та правильно подрібнені», — сказала вона. ​"Я дізнався про поліфеноли в оливковій олії першого віджиму та історія дослідницької групи, яка їх виявила».

"Я вирішив зосередити свої зусилля на виготовленні оливкової олії першого віджиму, яка є справжньою середземноморською, смачною для запаху, смаку та приготування, і, перш за все, має багато користі для здоров’я», – додав Маунтонос.

Поліфеноли оливкової олії, такі як олеуропеїн, гідрокситирозоль та олеоканталь, є природними рослинними сполуками, що діють як антиоксиданти.

Зокрема, олеокантал, який міститься виключно в оливковій олії першого віджиму, має такий самий вплив на організм людини, як ібупрофен, протизапальний препарат, який знімає біль, лихоманку та запалення.

Костеріна, компанія, заснована Маунтонос (також відомою як Катіна) та її чоловіком Костасом, випустила свій перший бренд бутильованої оливкової олії в 2020 році. Оливкова олія першого віджиму Kosterina Original з високим вмістом фенолів виготовляється з рано зібраних оливок Koroneiki, вирощених на півдні Пелопоннесу. .

Також «Костерина» лікує столові оливки Каламата і зелені Консерволія. (Фото: Костеріна)

Відтоді Kosterina розширила свою лінійку оливкових олій, включивши в неї оливкову олію Kosterina Everyday, органічну оливкову олію першого віджиму, яка найкраще підходить для приготування їжі та випікання, а також лінійку ароматизованих оливкових олій першого віджиму з грецькими травами та часником.

"Оливкова олія преміум-класу з високим вмістом поліфенолів першого віджиму завжди була основою нашого бренду», — сказав Маунтонос. ​"Ми хочемо допомогти людям жити довше, смачніше».

"Смак є показником якості, і занадто багато американців не тільки втрачають чарівний смак оливкової олії першого віджиму, але й антиоксидантні надздібності, отримані від рано зібраних оливок», – додала вона.

Відданість якості та автентичності Костеріна окупилася, принісши компанії срібну нагороду цього року NYIOOC World Olive Oil Competition для моносорту Костерина Оригінал, свою першу участь у конкурсі.

Збір врожаю починається в оливкових гаях Kosterina в Короні. (Фото: Костеріна)

Не дивно, що грецьке походження Маунтонос і пристрасть до автентичних грецьких смаків також привели її до бізнесу столових оливок; Останнім доповненням до середземноморського асортименту Kosterina стали натуральні столові оливки Kalamata та зелені Konservolia.

Знову Маунтонос повернулася у своє дитинство, щоб знайти інструменти, які, як вона вірила, знайдуть

краще підходить до нового проекту Костерини.

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"Коли я був молодим і проводив літо в Короні, моя бабуся та інші місцеві жителі зв’язували з дому мішок оливок і залишали їх виліковуватися в морі місяцями», – сказав Маунтонос.

"Майже всі оливки, які я бачила тут, у США, були чорними оливками без смаку, які, швидше за все, були витримані в лузі, який позбавляє всі корисні поживні речовини з оливок», – додала вона. ​"Отже, коли ми знайшли нашого виробника в Греції, який витримав свої оливки природним шляхом у морській солі, ми знали, що знайшли правильного виробника, щоб привезти високоякісні грецькі оливки до Сполучених Штатів».

Костеріна здобула срібну нагороду 2024 року NYIOOC World Olive Oil Competition. (Фото: Костеріна)

Згідно з одним джерелом, перші оливки, висушені в солоній воді, були випадково знайдені на плаву десь у грецьких морях у стародавні часи: в його епічній поемі «Енеїда» 1 ст.st до нашої ери римський поет Вергілій розповідає історію про грецького рибалку, який під час риболовлі знайшов плаваючі у воді оливки. Спробувавши їх, він зрозумів, що вони втратили свій гіркий смак і запропонували унікальний смак.

Маунтонос сказав, що природне витримування оливок у розсолі морської солі протягом шести-12 місяців призводить до ферментованих оливок з високим рівнем пробіотиків, бактерій, які вважаються необхідними для здорового кишечника.

"Оливкова олія першого віджиму викликає всі враження від здоров’я серця, але оливки самі по собі є джерелом основних поживних речовин», – додала вона. ​"Оливки також багаті мононенасиченими жирами, які сприяють здоров’ю серцево-судинної системи, а також містять залізо, мідь, кальцій і клітковину».

"Я вважаю, що мені пощастило, і я хочу поділитися дивовижними скарбами південної Греції якомога краще», – сказав Маунтонос. ​"Моє рідне місто, Короні, і спогади, які ми з родиною створили там, переплітаються з усім, що ми робимо в Костерині».

"Наша місія — продовжувати доводити, що здорове також може бути смачним і сучасним Середземноморська дієта є найкращим для загального здоров’я», – підсумувала вона.