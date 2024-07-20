Відзначений нагородами виробник рекламує Родос як місце призначення оливкової олії

Популярний туристичний напрямок як для греків, так і для іноземців, острів Родос у південно-східній частині Егейського моря — не перший регіон, який спадає на думку, коли йдеться про грецьку оливкову олію.

Однак любов родини Каллас до оливкових дерев поставила Родос на карту найкращих регіонів країни з виробництва оливкової олії.

Повідомлення, яке ми хотіли надіслати (цими нагородами), полягає в тому, що, окрім найкращого туристичного напрямку, Родос також є місцем, де виробляють високоякісну оливкову олію. - Ставрос Каллас, генеральний директор Natura Rodos

Калласи поколіннями вирощували оливкові дерева; їх перша оливкова олія була вироблена в 1959 році. З роками сім'я зрозуміла, що шлях вперед полягає в тому, щоб брендувати оливкову олію, а не продавати її оптом. Першу оливкову олію з їхніх оливкових гаїв розлили в пляшки наприкінці 1990-х років.

У 2000 році родина перенесла всю свою діяльність до села Теологос на північному заході Родосу, заснувавши Natura Rodos.

Переломним моментом для компанії стала її перша участь у 2020 році NYIOOC World Olive Oil Competition, де це отримав срібну нагороду. Відтоді Natura Rodos постійно отримує нагороди на найбільшому у світі конкурсі якості оливкової олії.

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"Меседж, який ми хотіли надіслати, полягає в тому, що, окрім найкращого туристичного напрямку, Родос також є місцем, де виробляють високоякісну оливкову олію», — сказав Ставрос Каллас, виконавчий директор компанії. ​"У наступні роки ми не припиняли докладати зусиль отримав Золоту нагороду у Нью-Йорку у 2022 році».

"Для нас дуже приємно, що наш продукт зміг пробитися за кордон і представити його людям з інших континентів і культур», — додав він. ​"Клієнти завжди прагнуть спробувати те, що було відзначено нагородами та відоме тим, що перевищує певні стандарти як якості, так і смаку».

У 2023 NYIOOC, компанія виграла ще одну Золота премія за свою оливкову олію першого віджиму Koroneiki, а потім a Срібна нагорода 2024 року.

"Наші зусилля були винагороджені найкращим чином, забезпечивши нашу присутність серед найкращих оливкових олій у світі», — сказав Каллас.

"Цього року нагорода була особливо значущою, тому що це був для нас справді важкий рік», – додав він. ​"Внаслідок руйнівних лісових пожеж минулого року серйозно постраждали врожаї та природне середовище нашого острова, і ми стали свідками впливу зміни клімату на екосистему острова».

Каллас вирощує чотири сорти, у тому числі Франтуйо, виведений під час італійської окупації на початку 20-х роківth століття. (Фото: Natura Rodos)

Natura Rodos вирощує 2,000 оливкових дерев чотирьох різних сортів: грецькі Koroneiki, італійські Frantoio та іспанські Arbequina та Picual. Близько чверті дерев компанії вирощують органічно.

Каллас сказав, що дерева Коронейкі мають найвищий урожай серед сортів оливок, тоді як дерева двох іспанських сортів є наймолодшими в сімейних гаях.

З іншого боку, оливкові дерева Frantoio сягають корінням в італійську окупацію Родосу, яка почалася на початку 1910-х років і тривала 30 років.

"Вирощування оливкових дерев різних сортів також дає нам певну гнучкість, оскільки їхні плоди можна збирати в дещо інший час під час збору врожаю», — сказав він.

Однак, як і майже будь-який інший виробник оливкової олії в Середземноморському басейні, Natura Rodos страждає від зміни клімату.

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"Підвищення температури під час цвітіння дерев і помітне зменшення кількості опадів впливають на врожайність оливкової олії з наших дерев», — сказав Каллас. ​"Нам довелося зрошувати більшість наших оливкових гаїв, щоб зберегти наші виробничі потужності та високі органолептичні характеристики наших оливкових олій».

Каллас додав, що лісові пожежі є ще однією серйозною загрозою, з якою стикаються родосські фермери, оскільки щорічно згорає багато оливкових дерев на острові.

Зміна клімату була постійною проблемою для виробників на острові Родос. (Фото: Natura Rodos)

"Наразі наші дерева не постраждали від пожеж, але ми помітили, що наші продажі значно падають у охоплених пожежами районах», — сказав він.

"Пожежі — непередбачуваний фактор, який викликає занепокоєння у всіх виробників оливок на острові», — додав Каллас. ​"Тому влітку ми постійно очищаємо наші гаї від сухої трави та бур’янів і вживаємо всіх протипожежних заходів».

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Родос, відомий у Греції як ​"Смарагдовий острів» є четвертим за величиною островом країни, на якому росте понад 1.5 мільйона оливкових дерев, переважно грецьких сортів.

У серпні минулого року було висаджено великі ділянки сільськогосподарських угідь, у тому числі 50,000 - оливкових дерев пошкоджений лісовою пожежею що горів більше десяти днів у центральному та східному Родосі.

Каллас підкреслив, що незмінною метою Natura Rodos є підтримка найвищої якості своїх оливкових олій.

"Ми підтримуємо низький рівень кислотності наших оливкових олій першого віджиму та постійно контролюємо всі параметри під час екстракції, щоб вони були в межах», — сказав він. ​"Ми вважаємо за краще отримувати меншу кількість олії, ніж втрачати делікатні органолептичні характеристики наших оливкових олій».

"Ми знали, що в наших руках якісний продукт, тому ми вирішили взяти участь у конкурсі в Нью-Йорку в першу чергу», – додав Каллас. ​"Наш острів, Родос, також отримав визнання завдяки нашому визнанню на NYIOOC, ставши відомим як місце, де виробляють високоякісні, ароматні сільськогосподарські продукти».