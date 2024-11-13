Оливкова олія Danish Family Crafts удостоєна нагороди в Тоскані

Джоанна та Хенрік Брорсон-Йоргенсен насолоджувалися збором оливок в Уццано, Тоскана, поблизу Флоренції та Лукки.

"Ми дуже задоволені якістю оливкової олії. Надзвичайний на смак», – розповіли вони Olive Oil Times.

Ми не робимо нічого особливого з нашими деревами. Ми косимо траву десь тричі на рік і нічого не обприскуємо. Щорічний результат повністю залежить від природи. - Хенрік Брорсон-Йоргенсе, співвласник Casale 3 Danesi

Подружжя з Данії та їх дочка заснували Casale 3 Danasi у 2012 році, багаторазовий виробник оливкової олії, який також відзначився у 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition.

Маючи приблизно 450 оливкових дерев, родина вирощує чотири найбільш типові сорти Тоскани: Франтуйо, Морайоло, Леччіно та Пендоліно. Дерева ростуть на терасах, які оточують південну сторону сімейного будинку.

Хенрік і Джоанна Брорсон-Йоргенсен є співзасновниками невеликої датської сімейної ферми. (Фото: Casale 3 Danesi)

"Хоча деяким з наших оливкових дерев лише п’ять років, більшості понад 70», – сказав Хенрік Йоргенсен. ​"Наша ферма датується 1790 роком і оточена 1.7 га землі. Це історична будівля. Через це навіть його білий колір не можна змінити».

Колись сімейний фермерський будинок був будинком відомого італійського актора та коміка Раффаеле Пізу. ​"Ми не знали цього, доки наш сільський лікар не запитав нас, де ми оселилися, і не розповів нам про це», — сказав Йоргенсен. Зараз всередині висить фото Пісу, зроблене в будинку.

Див також: Профілі виробника

Йоргенсен сказав, що сім’я зосереджується на ранньому врожаї та змішує оливки будь-якого терміну зрілості в свою нагороду. оливкова олія першого віджиму.

"Коли ми починаємо ранній збір урожаю, на багатьох деревах все ще ростуть повністю зелені оливки, чия олія чудово поєднується з олією інших, які тільки стають коричневими або чорними, а також з тими, що дозріли наполовину», — сказав Йоргенсен. ​"Результатом є оливкова олія першого віджиму, яка нам подобається з сильними свіжими нотами».

Casale 3 Danesi виробляє відзначену нагородами оливкову олію з 450 дерев у Тоскані. (Фото: Casale 3 Danesi)

"Цікаво, що багато наших пляшок йдуть до Сполучених Штатів і Данії, але багато інших залишаються в Італії, оскільки у нас є кілька клієнтів ресторанів», – додав він. ​"Вони також купують нашу оливкову олію онлайн. Вони використовують наш продукт на кухні для покращення смаку таких страв, як різотто; вони визнають якість».

Як і їхні сусіди, сім’я застосовує той самий органічний підхід до всіх своїх культур, включаючи виноград та інші фрукти.

"Коли все почалося, наш сусід познайомив нас із захоплюючим світом виробництва оливкової олії. Він обслуговує понад 2,000 дерев і навчив нас основам», — сказав Йоргенсен.

"Ми нічого особливого з нашими деревами не робимо», – додав він. ​"Ми косимо траву десь тричі на рік і нічого не обприскуємо. Результати кожного року повністю залежать від природи».

З часом Йоргенсен посадив невеликий виноградник біля оливкового саду. ​"Я бачу різницю, оскільки наш органічний підхід виглядає як важка боротьба з виноградником, але з оливковими деревами, здається, все стає на свої місця», — сказав він.

"Погода та коливання у виробництві оливок, продиктовані природою, такі як різна врожайність і вміст олії в оливках, є нашими найбільшими проблемами», — зазначив Йоргенсен.

Млин неподалік забезпечує датську родину всім необхідним для виробництва високоякісної оливкової олії першого віджиму.

"Тим не менш, у такі сезони збору врожаю, як цей, коли сильні опади ускладнювали все, це непросто ні нам, ні всьому регіону», — сказав Йоргенсен.

Casale 3 Danesi продає оливкову олію першого віджиму в Італії та експортує її до Сполучених Штатів і Данії. (Фото: Casale 3 Danesi)

"Часом млин не дотримувався звичайного графіка відкриття, оскільки багато людей не збирали врожай, що змушувало нас закінчувати жнива на кілька днів раніше, ніж ми хотіли», – додав він.

Оливки з невеликого фруктового саду збирають вручну за допомогою сучасних електричних граблів і традиційних зелених сіток, якими всіяно італійське село під час сезону збору врожаю.

реклама

"Звісно, ​​коли йде дощ, усе ускладнюється», — сказав Йоргенсен. ​"Крім того, коли ви привозите мокрі оливки на млин, ви платите більше за подрібнення, оскільки їх вага різниться».

Дощ вплинув на збирання врожаю для багатьох італійських виробників, змусивши сім’ю збирати врожай без зупинки. Вони цілими днями чекали, поки фруктовий сад висохне.

"Це було ще одним викликом, оскільки деякі працівники, які допомагають нам під час збирання врожаю, також мають напружені графіки в інших місцях», – сказав Йоргенсен. ​"Навіть незважаючи на всі ці труднощі під час збору врожаю, результатом є винятково хороша оливкова олія».

"Я щойно помітив, що ми займаємо 41 місцеst серед виробників оливкової олії в Італії та 80th у всьому світі. Ми дуже раді цьому», – підсумував Йоргенсен, говорячи про їхнє розміщення в команді Olive Oil Times Світовий рейтинг.