Срібна підкладка для деяких марокканських виробників після поганого врожаю

У Марокко завершився невтішний урожай із хорошими новинами для кількох виробників.

Аділь Баджуб, інженер-агроном і координатор першого в Марокко ступінь магістра спеціально для оливкової олії, Повідомив Olive Oil Times що Марокко, як очікується, виробить 109,836 2023 тонн оливкової олії в 24/- врожайному році.

Хоча початкові сухі умови викликали занепокоєння, нещодавні дощі в Марракеші покращили наші перспективи на майбутній сезон. - Ваджіх Рекік, виконавчий директор CHO America

Незважаючи на те, що це перевищує початкові очікування в 106,000 156,000 тонн і минулорічний урожай (який Міжнародна рада з оливкової продукції знизила зі 107,000 160,000 тонн до - - тонн), він залишається значно нижчим за п'ятирічний середній показник у - - тонн.

Рачід Беналі, президент Марокканської міжпрофесійної оливкової федерації, повідомив місцевим ЗМІ, що відсутність опадів за кілька місяців до збору врожаю призвела до значно нижчого рівня накопичення олії, ніж очікувалося раніше.

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"У сухих зонах виробництво [було] мінімальним», — сказав він. ​"Навіть у районах з хорошим зав'язуванням плодів оливки були дуже дрібними. Замість того, щоб досягти 20-22 відсотків, вихід олії становив 10-15 відсотків».

Проте деякі фермери та мельники округу все ж досягли високої якості. Три продюсери об’єдналися, щоб отримати одну золоту та дві срібні нагороди у 2024 році NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Урожай цього року виявився кращим, ніж очікувалося, незважаючи на нестачу дощів», — сказав Ваджіх Рекік, виконавчий директор CHO America, яка отримала срібну нагороду за свій бренд Moresh.

"Якість нашої оливкової олії була високою, досягаючи рівнів кислотності нижче 0.2 відсотка в більшій частині нашого виробництва», – додав він. ​"Хоча початкові сухі умови викликали занепокоєння, останні дощі в Марракеші покращили наші перспективи на майбутній сезон».

У той час як Група CHO належить Тунісу найбільший виробник оливкової олії, компанія також управляє 280 гектарами оливкових гаїв поблизу Марракеша.

Згідно з даними компанії, CHO Group експортує 600 тонн оливкової олії першого віджиму Moresh у поточному врожайному році, основними напрямками до Франції, США та Канади. ​"Наші продажі в 2024 році зросли в чотири рази порівняно з 2023 роком», — сказав Рекік.

Приблизно в 400 кілометрах на північний схід від Марракеша, виробники позаду Нур Фес також відзначили відносно успішний урожай і золоту нагороду за органічний піхолін. Сім'я вирощує близько 300 гектарів оливкових дерев поблизу Саїса.

Виробники Noor Fès вважають, що місцевий сорт Picholine є ключем до подолання проблем, пов’язаних зі зміною клімату в Марокко. (Фото: Noor Fès)

"Цьогорічний урожай був справді хорошим», — сказав Гізлане Тазі, генеральний менеджер компанії. ​"Наше виробництво стабільне порівняно з минулим роком: маємо близько 400 тонн оливкова олія першого віджиму».

Tazi пояснює стійкість компанії її інвестиціями в оливкові гаї та агрономічні практики. Тим не менш, вона визнала вплив триваючої посухи та сильної спеки на багатьох виробників оливкової олії в окрузі.

"У нас є довговічна та ефективна система крапельного зрошення», — сказав Тазі, додавши, що оливки Picholine, як правило, зацвітають на початку квітня, тобто на них не вплинула сильна спека та сухі вітри, які спостерігалися в травні, коли інші сорти, як правило, цвітуть.

"Ретельно керуючи нашим зрошенням і мінімізуючи наслідки чергування оливкових дерев шляхом відповідної обрізки дерев, ручного збору для захисту бруньок», Нур Фес уникнув екстремального падіння виробництва, з яким зазнали інші виробники, сказав Тазі.

Незважаючи на це, марокканські виробники та офіційні особи все ще стурбовані впливом зміна клімату оскільки країна продовжує ставати спекотнішою та сухішою. Особливо це відчують ті 40 відсотків оливкових гаїв країни, які не зрошуються.

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"Наші головні занепокоєння пов’язані з впливом глобального потепління та відсутністю дощів, які створюють значні проблеми для промисловості оливкової олії», – сказав Рекік. ​"Коливання виробничих і роздрібних цін ризикують скоротити споживання оливкової олії, оскільки покупці можуть звернутись до альтернативних олій».

Баджуб додав, що перші ознаки в оливкових гаях вказують на ще один складний урожай для північноафриканської країни, другого за величиною виробника оливкової олії на континенті.

"Виходячи з того, що я спостерігав під час моїх відвідин деяких фруктових садів у регіоні Мекнес, зміна клімату значно вплинула на цю культуру: справді, дощі [на початку весни] дали надію, але цвітіння деяких дерев було порушено у повному розквіті, інші тільки починають або навіть не цвітуть взагалі», – сказав він.

"Ми можемо очікувати зниження виробництва ще раз у 2024/25 врожайному році», – додав Бажуб. ​"Принаймні в регіоні Мекнес я впевнений, що виробництво буде нижче середнього».

Незважаючи на труднощі, Тазі вважає, що марокканські виробники можуть адаптуватися, вибираючи місцеві сорти, інвестуючи в сучасне зрошення та дотримуючись найкращих практик збору врожаю.

"Тенденція до волатильності, тому що клімат непередбачуваний і мінливий у всьому регіоні», – додала вона. ​"Тим не менш, ми залишаємося оптимістами».