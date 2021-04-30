Дуже італійська проблема на каліфорнійському оливковому ранчо

Деякі з вас, можливо, були зі мною у Вашингтоні в грудні 2012 року слух в Комісії з міжнародної торгівлі США (USITC) про умови конкуренції між американськими виробниками оливкової олії та основними іноземними постачальниками.

Olive Oil Times було всього кілька років, щоб висвітлювати новини галузі, і слухання USITC здавалися великою справою на той час – драма в залі суду, що протиставляє американських виробників-вискочок проти старих імпортерів.

Головним героєм було California Olive Ranch (COR), яке лобіювало ​"рівні умови гри» з європейськими виробниками, які користувалися, як стверджували COR та інші, несправедливими перевагами, включаючи державні субсидії. Водночас вони обійшли стандарти якості та правила маркування.

"Коли промисловості оливкової олії в США буде дозволено конкурувати на справедливому ринку, заснованому на ціні та якості», — віце-президент COR Адам Енглгардт сказав на розгляді, ​"споживачі зможуть приймати обґрунтовані рішення про покупку на основі надійних етикеток і стандартів».

Понад 95 відсотків оливкової олії, яку споживають американці, імпортується. Цей торговельний дисбаланс, стверджував Енглгардт, ​"можна було б очікувати, якби США були нездатні виробляти оливкову олію у великих кількостях». Але в той час COR переживав бурхливий розвиток – купуючи землю та укладаючи найдорожчі угоди з фермерами, які пробивалися на полиці американських продуктових магазинів.

Слухання відбулося на хвилі новаторського Звіт UC Davis, який сумнівно частково фінансується каліфорнійськими виробниками, який виявив, що імпортні оливкові олії неправильно марковані, ніж вітчизняні. Потім з'явилася книга, Зайва незайманість Тома Мюллера, який розкрив темну сторону бізнесу оливкової олії.

Головні новини привели своїх читачів у божевілля сенсаційні заголовки засуджуючи шахрайство з оливковою олією в Старому Світі, і COR високо підносився – розмахуючи своїм каліфорнійським прапором, коли недовіра споживачів і Купуйте американське настрої були на піку.

Потім настала реальність.

Ще один енергійний вискочка, Баунді Бенд, прилетів з Австралії, встановлювати магазин у Голден-Стейт і почав платити фермерам ще більш ніж був COR. європейські фірми розширений їхні операції в Центральній долині. А нестійка погода, посухи та пожежі внесли елементи невизначеності в акуратні високощільні ряди молодих рослин Arbequina COR.

Я був здивований, коли ми повідомляє у 2012 році COR вів переговори купити марку італійської оливкової олії Lucini. Я відніс це до стратегії компанії щодо розширення розповсюдження своїх домашніх олій у спеціалізованих магазинах, де Лучіні, імовірно, був сильнішим.

Генеральним директором COR на той час був Грегг Келлі, колишній керівник Кремнієвої долини, який знав, як залучити гроші – і він зробив. З новими інвесторами, яких потрібно було заспокоїти, і першими іспанськими прихильниками компанії, тиск, спрямований на підтримання шаленого зростання, мабуть, призвів до наступного кроку.

"Наша головна проблема — це постачання», — Келлі сказав у 2015 році, незабаром після придбання Lucini. ​"У нас у Каліфорнії достатньо землі та ресурсів, щоб задовольнити нинішній попит», – сказав він Olive Oil Times. ​"Ви повинні пам’ятати, що ми працюємо на довгострокову перспективу».

Потреба COR у постійному зростанні та усвідомлення того, що Каліфорнія сама по собі не може задовольнити 350,000 --тонну потребу Америки в оливковій олії, привело команду Келлі до південноамериканських та європейських постачальників – тих жахливих імпортних олій, на які COR та її лобісти витрачали стільки часу. паплюження кілька років тому.

"Ми почали з того, що нанесли Каліфорнію на карту за допомогою COR», — Келлі сказав нам в 2017, ​"і тепер ми сподіваємося привернути увагу до Аргентини». COR, можливо, хотів підняти авторитет аргентинських виробників, але цього недостатньо, щоб розкритикувати лейбл.

У 2018 році КОР представила його ​"Destination Series» у впізнаваній упаковці бренду. Келлі, мабуть, направляв свій внутрішній Купертіно, коли погоджувався з гаслом ​"Вирощено глобально, створено в Каліфорнії». з'явився відносно дрібними літерами під ​"Каліфорнійська парасолька.

Це класика ​"якщо ви не можете бити ​"ем, приєднуйтесь ​"em." Раптом COR став бенефіціаром субсидій, на які вони оплакували. І попри всі їхні розмови про правдиві етикетки, багато хто звинуватив бренд у тому, що він має одну з найбільш оманливих етикеток у місті.

Італія може мати відношення.

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Споконвіку італійські оливкові олії користуються важко заслуженою репутацією найкращих на землі. Біда завжди полягала в тому, що обійти дуже мало. Італійці споживають більше, ніж виробляє країна. Як їм вдалося щороку вивозити в далекі береги півмільйона тонн?

Люблю ​"Створено в Каліфорнії». ​"Італійський продукт», досить гарна точка продажу, щоб оливкова олія з італійським благословенням (якщо не вироблялася) була доступна в кожному магазині та майже на кожній кухні світу.

Масла з Іспанії, Марокко, Греції, і Туніс були майстерно змішані та упаковані в пляшки та банки з італійськими торговими назвами та зображеннями, і вони були оголошені Продукція Італії. міст оливкової олії, яка справді була італійською, ніколи не покидала The Boot.

Потім все почало змінюватися. Іспанія втомилася фактично віддавати третину своєї країни на безприбутковий товар і почала намагатися вивішувати власний прапор, створювати бренди та додавати вартість. Італійські фермери почали висловлювати занепокоєння продуктами, які претендували на італійські, хоча такими не були.

Команда ​"Зроблено в Італії». ганьба компанії, які прагнули обдурити споживачів, і були написані нові правила, щоб змусити розливників бути більш прозорими щодо походження олії в Європі та за її межами.

І ось що зараз відбувається в Каліфорнії.

Нові законодавство, AB-535, який обговорюється, заборонить використання ​"Каліфорнійська оливкова олія», ​"Каліфорнійські оливки» або інші подібні терміни в назвах торгових марок і на упаковці, не виготовлених з оливок, вирощених у Каліфорнії.

"Це реакція на зростаючу девальвацію каліфорнійської оливкової олії першого віджиму продуктами California Olive Ranch, які цинічно та з неправдивими представленнями містять назву Каліфорнія, позначену на етикетці, щоб створити у споживачів враження, що оливкова олія походить з Каліфорнії», – Алан Гілбург, засновник нещодавно створеної Каліфорнійської коаліції за правду в маркуванні оливкової олії Olive Oil Times.

Але COR бачить це інакше. ​"Етикетки на оливковій олії, які регулює AB-535, не вводять в оману, коли вони чітко ідентифікують регіон походження продукту», — сказав новий генеральний директор компанії Майкл Фокс. Olive Oil Times. Але якщо COR справді хоче знати про походження, чому б не створити для них окремий бренд, як-от лінія Lucini?

У їх Договір про членство 2019/20Каліфорнійська рада з оливкової олії оголосила нове правило: ​"Якщо використання ​"Каліфорнія» у будь-якій фразі, наприклад, назва компанії, назва бренду чи інше слово чи група слів чи зображень, які ідентифікують Каліфорнію на етикетці будь-якої олії, проданої учасником, то 100 [відсотків] плодів для виробництва олії повинні походять виключно зі штату Каліфорнія».

Це зробило COR непридатним для членства в групі. Представник компанії сказав, що вони все одно не мають наміру приєднуватися до COOC.

Напис на стіні. Але справжня проблема полягає не в тому, що люди не можуть за етикеткою визначити, чи олія виготовлена ​​в Каліфорнії чи в іншому місці. Проблема в тому, що вони піклуються.

Чи виготовлено EVOO в Італії, Каліфорнії, Тунісі чи Словенії, не має бути найважливішим фактором у прийнятті рішення про покупку. Звичайно, приємно бачити походження без гри слів і обману, але важливо: чи це добре?

Високоякісна оливкова олія першого віджиму виробляється в десятках країн світу, і найкращі виробники, де б вони не були, заслуговують на ваш бізнес.

Проблема в тому, що люди не вміють самостійно визначати якість, тому покладаються на загадкову інформацію на етикетках, які відповідають деяким правилам.

Створено в Каліфорнії є ще одним записом у довгому списку безглуздих маркетингових термінів, як-от Продукт Італії та холодного віджиму.

В ідеальному світі ми всі знали б, наскільки смачним має бути EVOO, і націоналізм не мав би великої ролі в наших рішеннях про покупку. До того часу так і буде.