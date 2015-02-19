EVOO Research б’є на стіну в Греції

Я вже більше року повідомляю про суперечки щодо виконання Регламент ЄС щодо маркування 432/2012 в Греції. Спроба розгадати цей гордієв вузол дезінформації та наукової заплутаності була геркулесовою задачею.

Моє розслідування продовжилося і вийшло за рамки подій, про які я повідомляв у попередніх статтях. Я зіткнувся віч-на-віч із суперечливими інтересами, політичним втручанням, професійною ревнощами та можливими науковими порушеннями та шахрайством у науковому співтоваристві ЄС.

Коли я починав цю подорож, я припускав, що вчені шукають істину та інновації. Принаймні це був мій досвід до того часу. Однак у сучасній Греції деякі вчені, які добре пов’язані сімейними стосунками або політичними прихильниками, отримують преференційний режим, навіть якщо їхня робота є неякісною або навіть відверто шахрайською. У Греції дають великі гроші невеликій кількості науковців із хорошими зв’язками. Нещодавно повідомлялося, що шахрайським шляхом було отримано мільйони євро грантів ЄС на дослідження. Імена залучених дослідників не опубліковані.

Особисте академічне суперництво виявилося, коли троє видатних учених надіслали попередньому голові грецького парламенту листа; Дімітріос Боскоу, Марія Ціміду та Алексіос-Леандрос Скальцуніс 18 червня 2014 року. Вони заперечували проти запитання, яке минулого року було поставлено міністру сільського господарства Атанасіосу Цафтарісу декількома членами парламенту щодо регламенту ЄС щодо маркування медичних заяв 432/2012.

Ось уривок:

"На наш подив, ми виявили, що на міжнародному веб-сайті (oliveoiltimes.com) повідомляється, що група грецьких обраних посадовців подала до парламенту питання, яке пов’язане з науковим аналізом (ЯМР) для виявлення двох конкретних речовин (олеоканталу та олеацеїну) у оливкової олії першого віджиму та просить компетентні органи — а саме EFET (Геллінська національна безпека харчових продуктів) та Міністерство сільського господарства та продовольства — підтримати науковий аналіз (ЯМР), щоб продемонструвати перевагу деяких олій, вироблених у Греції. Такі дії, на нашу думку, є надзвичайно хибними, науково туманними, створюють велику плутанину серед виробників і багато запитань щодо їх мотивації».

Що спонукало цих трьох вчених написати листа, в якому ставлять під сумнів мотиви обраних посадових осіб, потрібно було з’ясувати деякий час. Однак більш очевидним є те, що спонукало обранців.

Запитання, поставлене групою парламентарів, що діють від імені виробників оливок, полягало в тому, щоб роз’яснити, чому EFET відмовився впровадити постанову, яку сам Цафтаріс так з ентузіазмом прийняв раніше. ЯМР буде ідеальним інструментом для цієї мети. Але для того, щоб ЯМР став більш доступним, йому було потрібно політичне рішення та підтримка.

Світова наукова спільнота з ентузіазмом прийняла це ЯМР метод для точного вимірювання окремих фенольних сполук, але в Греції його проігнорували. Чому? Тому що на кону велике фінансування ЄС. ЄС щедро фінансує грецьких вчених на пошук нових методів вимірювання фенольних сполук в оливковій олії з метою впровадження регламенту ЄС щодо маркування 432/2012, але ЯМР вже був винайдений без фінансування досліджень з боку ЄС.

На етикетках допускаються такі твердження про здоров'я: Поліфеноли оливкової олії сприяють захисту ліпідів крові від окисного стресу. Заява може бути використана тільки для оливкової олії, яка містить щонайменше 5 мг гідрокситирозолу та його похідних (наприклад, олеуропеїновий комплекс і тирозоль) на 20 г оливкової олії. Для підтвердження претензії споживачеві надається інформація про те, що корисний ефект досягається при щоденному споживанні 20 г оливкової олії.

Всупереч наведеним вище твердженням щодо здоров’я, дозволеним ЄС, троє вчених, які написали лист (Боскоу, Ціміду та Скальцоуніс), стверджували, що неможливо кількісно оцінити користь для здоров’я окремих фенольних сполук в оливковій олії:

"Питання, порушене в грецькому парламенті, є науково складним, і що є найбільш ефективним, надійним та економічним методом аналізу або які речовини слід визначити, це те, на що має відповісти наукове співтовариство, а не члени парламенту. Оливкова олія дуже багата біологічно активними компонентами, класом яких є хімічно споріднені біофеноли з гідрокситирозолем і тирозолом, і неможливо кількісно оцінити внесок кожної окремої сполуки в загальний сприятливий вплив на здоров’я».

Але ЄС вже кількісно оцінив користь для здоров’я гідрокситирозолу та його похідних, що містяться в оливковій олії. Це було основою твердження про здоров’я, дозволеного на етикетці EVOO з високим вмістом поліфенолів, які відповідають вимогам. Насправді Цафтаріса запитали, оскільки він мав повноваження над EFET на тлі скарг на те, що EFET не дозволяє впроваджувати постанову ЄС щодо медичних претензій.

Що робить це ще більш дивним, так це те, що троє вчених, які підписали цей лист протесту, користуються великою повагою в галузі досліджень оливкової олії. Це мене дуже зацікавило. Тому я вивчив їхні взаємозв’язки. Цафтаріс також був професором Арістотеліанського університету в Салоніках, де знаходяться штаб-квартири Боскоу і Ціміду. Чи могли вони вплинути на EFET, щоб раптом запровадити положення?

Я був здивований, побачивши на листі ім’я Скальцуніса. Скальцуніс є керівником кафедри фармакогнозії в Афінському університеті, де Прокопіос Магіатіс відкрив метод ЯМР для точного вимірювання індивіда. фенольні сполуки в оливковій олії. Чому він не хотів би, щоб ЯМР використовувався для вимірювання гідрокситирозолі та його похідних в оливковій олії, щоб відповідати вимогам? І чому ці троє вчених залучали президента грецького парламенту, який не має повноважень чи знань з таких питань? Чи вірили вони в те, що мають таку політичну владу?

Моє розслідування виявило низку порушень та жорстокого суперництва, що ховається за цим конкретним листом. Але спочатку підсумок подій, які призвели до цього, і деяка додаткова інформація.

Після початкового запитання Цафтаріс проконсультувався з EFET, і відповідь була: ​"Олеокантал і олеацеїн не можуть бути виміряні та включені, щоб відповідати вимогам щодо здоров’я, оскільки вони спеціально не згадуються в регламенті». Почувши те, що я вважав помилковим і ненауковим рішенням, я негайно зателефонував і написав листа до ЄС і попросив роз’яснити, які конкретні похідні гідрокситирозолу слід виміряти, щоб відповідати вимогам щодо здоров’я. Я також написав до EFET з поясненнями щодо регулювання та обґрунтуванням включення олеоканталу та олеацеїну. Правила стосувалися похідних гідрокситирозолу, таких як тирозол тощо. Хімік, який знає хімія оливкової олії знали, про які інші похідні вони мають на увазі. Навіть якщо вони не знали, все, що їм потрібно було зробити, це погуглити, як я.

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Отже, EFET скасував своє рішення і підтвердив, що дійсно необхідно виміряти олеокантал і олеацеїн, щоб відповідати вимогам щодо здоров’я. Почувши це, я негайно надіслав листа до ЄС, в якому повідомив, що EFET прийняв олеокантал і олеацеїн, і тому їхня думка більше не потрібна. Я також додав: ​"Я розумію, що EFET, як орган влади з питань якості та безпеки харчових продуктів у Греції, має юрисдикцію для інтерпретації того, як мають застосовуватися правила ЄС». Я попросив їх підтвердити цей факт.

Іронія цієї ситуації полягає в тому, що репортер, озброєний пристрастю до читання науково-дослідницьких робіт та юридичних записів без формальної хімії чи юридичного досвіду, повинен був би пояснити хімію, що лежить в основі правил ЄС та правовий статус EFET по відношенню до ЄС. Невдовзі після того, як я оприлюднив позитивне рішення, EFET знову попросив ЄС роз’яснити, чи слід включати олеокантал.

Це був нищівний поворот подій для Грецька оливкова олія, який містить більше олеоканталу, ніж олеацеїну. Сприятливе рішення EFET було б дуже позитивним розвитком для галузі, яка вкрай потребує хороших новин.

Тим часом мені довелося кілька разів надсилати свого листа до ЄС, оскільки вони реорганізували свої офіси та відділи. ЄС нарешті відповів на моє запитання після річної затримки та повідомив мене, що Національні агенції з безпечності харчових продуктів у країнах-членах ЄС мають повні повноваження тлумачити та виконувати правила ЄС. Єдиний раз, коли ЄС залучається, коли є скарга, і в цьому випадку вони намагаються виступити посередником, але остаточне рішення визначається судом ЄС.

Отримавши електронного листа, я написав у відповідь і запитав, чи була скарга на EFET від будь-якої іншої країни чи окремої особи. Вони дали мені посилання, де реєструються всі скарги. Я перевірив, що до EFET не надходило жодних скарг щодо цього чи будь-якого іншого факту.

Це привело мене до очевидного висновку, що скарга, через яку EFET неодноразово змінювала свою думку, походила зсередини Греції. Але хто був відповідальним за те, щоб зупинити впровадження регламенту, який мав би такий позитивний вплив на грецьку оливкову олію?

Я вирішив зустрітися та взяти інтерв’ю з людьми, які були авторами листа, починаючи з пана Скальцуніса, оскільки він був у Афінах, і я писав Боскоу та Ціміду раніше, і мої електронні листи залишилися без відповіді, а телефонні дзвінки не відповідали. Ціміду також працював над новим методом вимірювання фенольних сполук в оливковій олії і неодноразово ігнорував метод ЯМР.

Скальцуніс охоче погодився на інтерв'ю. Будучи керівником кафедри фармакогнології Афінського університету, Скальцуніс працював у тому самому відділі, де Магіатіс і Мелліу проводили свої дослідження. Я зустрів Скальцуніса в його лабораторії в університеті.

Нещодавно Скальцуніс опублікував статтю, в якій оголосив про відкриття нового методу CE (капілярного електрофорезу) для вимірювання олеоканталу та олеацеїну. Скальцуніс стверджував, що цей новий метод був перевірений ВЕРХ, і він процитував роботу Магіатіса про ЯМР як доказ його дійсності. Я запитав його, чи Магіатіс чи Мелліу перевірили його метод за допомогою ЯМР. ​"Вони не знають, що роблять», – рішуче сказав він.

Не бажаючи перетворювати це інтерв’ю на дебати, я дозволив йому продовжити. Я хотів дізнатися, що стоїть за його нападами на двох вчених, які працюють у його власному відділі. Раніше я бачив наукове суперництво, але це було особисте.

Скальцуніс щедро показав мені свою лабораторію та всю свою дослідницьку роботу, яка триває. Він із задоволенням позував для фотографій, стверджуючи, що не шукає реклами, як деякі ​"інші». Очевидне посилання на рекламу, яку Магіатіс і Мелліу отримали на міжнародному рівні за свою роботу з кількісним ЯМР.

Ось уривок з його наукової роботи:

"Наскільки нам відомо, тут ми описуємо перший підтверджений CE-метод, придатний для одночасного кількісного визначення олеоканталу та олеацеїну в оливковій олії. Наразі повідомлялося лише про один аналіз, який відповідає цим критеріям (Karkoula, Magiatis et al., 2012). У порівнянні з останнім, який використовує кількісний ЯМР, аналіз СЕ набагато простіший та економічний, але кількісні результати є порівнянними та однаково відтворюваними… Інші, більш традиційні підходи, такі як ВЕРХ, вимагають більшого часу аналізу (40 проти 15 хв) і полегшують визначення лише олеоканталу (Impellizzeri & Lin, 2006)».

Є певні сумніви, чи дійсно результати є точними та відтворюваними, оскільки вони використовують ВЕРХ як один із методів перевірки. ВЕРХ вже була спростована Магіатісом у дослідженні методу ВЕРХ і опублікована в рецензованому журналі. Простіше кажучи, олеокантал та олеацеїн реагують з метанолом та/або водою, що використовуються у ВЕРХ, що спричиняє неточні вимірювання. Для того, щоб метод Skaltsounis CE працював, чистий олеокантал і олеацеїн необхідні як еталонні стандарти.

"Ми намагаємося виробляти чистий олеокантал і олеацеїн тут, у нашій лабораторії. Ми плануємо зробити їх першими перевіреними та прийнятими чистими формами олеоканталу та олеацеїну», – сказав мені Скальцуніс.

"Отже, ви будете постачальником олеоканталу та олеацеїну для всіх тестів, які будуть проведені цим новим методом?» Я запитав. ​"Так, звичайно", - сказав він. ​"У нас є ще одна лабораторія на околиці Афін, де ми також проводимо нашу роботу у співпраці з університетом», – додав він.

"Тож за допомогою вашого методу CE ви зможете виміряти олеокантал та олеацеїн, щоб підтвердити регулювання ЄС?» Я запитав. ​"Ми не знаємо, які з них виміряти, тому що вони змінюються з часом». — пояснив він.

Він показав мені графік, який ілюструє, як олеокантал і олеацеїн повертаються до своїх вихідних гідрокситирозоль і тирозол. ​"Це просто доводить, що олеокантал і олеацеїн є похідними гідрокситирозолу і тирозолу». я зауважив. Але Скальцуніс лише похитав головою.

Журналісту стало зрозуміло, чому Скальцуніс не хотів би, щоб це положення було впроваджено за допомогою методу вимірювання ЯМР.

Греція переживає відтік мізків, який змушує найяскравіших і найталановитіших вчених шукати роботу за кордоном. Але стає гірше. Здається, Греція також страждає від витоку інтелектуальної власності.

Грецьке наукове співтовариство продовжує впроваджувати інновації та винаходити нові методи та патентовані ідеї та відкриття. Але що з ними відбувається? Куди вони йдуть? Хто отримує кредит, а кому вигідний?

Від іншого професора я дізнався, що Магіатіс подав офіційну скаргу в Афінський університет на патент, який Скальцуніс зареєстрував у патентному відомстві США у співпраці з дослідницьким центром міста Надії в Каліфорнії. Магіатіс стверджує, що він був одним із винахідників, але йому не зарахували, як і Афінський університет. Я запитав про це Магіатіса, і він підтвердив, що дійсно подав скаргу.

Скарга, подана проти Скальцуніса щодо патентних прав Магіатіс та Афінського університету, все ще лежить десь у столі. Два чергових декана університету не вжили жодних заходів для розслідування скарги на наукову проступку проти Скальцуніса, поданої понад рік тому. Він залишається без відповіді та не дослідженим, як і багато інших речей у Греції.

Зазначимо, що брат Скальцуніса є суддею Верховного суду Греції. Припускають, що, можливо, це і є причиною бездіяльності. Можливо, влада не прагне розслідувати можливу неправомірну поведінку брата судді Верховного суду.

Я надіслав копію цієї статті Боскоу, Ціміду та Скальцунісу, але не отримав жодної відповіді чи коментарів.

Справа в тому, що ЯМР вимірює не тільки олеокантал і олеацеїн, але й ряд інших фенольних сполук за один проход і протягом 3 хвилин. Немає постійного потоку доходів від методу ЯМР для вчених, які його відкрили. Існує надлишок обладнання ЯМР, що простоює або працює в університетах та дослідницьких лабораторіях по всьому світу. Чи не було б краще застосувати їх замість того, щоб намагатися розробити інший метод, який вимірює лише дві фенольні сполуки і вимагає придбання чистого олеоканталу та олеацеїну?

МОК збирається вирішити, який метод вони повинні офіційно прийняти для точного вимірювання окремих фенольних сполук в оливковій олії. Відповідь очевидна.

