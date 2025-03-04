World Olive Oil Competition Оновлення в реальному часі 2025 року

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Оприлюднено перші результати за 2025 рік

4 березня 13:34 UTC

Репортаж співробітників OOT з Нью-Йорка

Від Хаена до Хунані фермери, мельники та розливники з нетерпінням чекають новин про те, чи буде їхня оливкова олія першого віджиму нагороджена на виставці 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Результати найбільшого та найпрестижнішого у світі конкурсу якості оливкової олії вже почали оприлюднювати. У перший день було нагороджено 22 масла з Албанії, Хорватії, Італії та США.

Термін подачі продовжено до 15 березняthвиробники з 25 країн Північної півкулі вже надіслали свої оливкові олії першого віджиму на аналіз NYIOOC .

Щоб дати виробникам якомога більше часу, щоб отримати вигоду від своїх досягнень, нагороджені результати оприлюднюються протягом усього періоду оцінювання, коли вони перевіряються (замість того, щоб чекати, поки буде оцінено останній зразок, перш ніж оприлюднювати їх масово).

Прямі результати в Північній півкулі почнуться в березні, доки не будуть виявлені всі переможці.

Тепер у своєму тринадцятому виданні NYIOOC є найвидатнішим у світі конкурсом якості оливкової олії, у якому беруть участь десятки країн, які змагаються за найбажаніші нагороди галузі. Річні результати оприлюднюються провідні ЗМІ у всьому світі, в Офіційний посібник із найкращих у світі оливкових олій і Olive Oil Times Світовий рейтинг.