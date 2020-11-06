Переможці Кіркпінар
Період Республіки Башпехліван
Період однопартійності Турецької Республіки почався з офіційного створення країни в 1923 році. başpehlivan, або головний борець, є переможцем щорічного Kirkpinar — найстарішої спортивної події у світі.Див також: Покриття Кіркпінар
- 1 — Бенлі Абдулла — (1924)
- 2 — Гечкінлі Юсуф — (1925) [1]
- 3 — Кара Емін — (1926)
- 4 — Манісалі Ріфат — (1927)
- 5 — Gostivarlı Mülayim (Acar) — (1928)
- 6 — Gostivarlı Mülayim — (1929)
- 7 — Кара Алі Акар — (1930)
- 8 — Едірнелі Хіммет — Чобан Мехмет (1931) [2]
- 9 — Кара Алі Акар — (1932)
- 10 — Гусейн Алкая — (1933)
- 11 — Гостіварлі Мулаїм і Хусейн Алкая — (1934) [3]
- 12 — Хусейн Алкая — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
- 13 — Козпінарлі Ібрагім — (1943)
- 14 — Сулейман Ертас — (1944)
- 15 — Бабескіл Ібрагім Ерді — (1945)
- 16 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1946)
- 17 — Ісмаїл Чолак — Сулейман Ерташ — (1947) [4]
- 18 — Бабаескі Мустафа Єнічі — (1948)
- 19 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1949)
- 20 — Сулейман Ерташ — (1950)
- 21 — Ірфан Атан — (1951)
- 22 — Тарзан Мехмет — (1952)
- 23 — Ірфан Атан — (1953)
- 24 — Ібрагім Карабачак — (1954)
- 25 — Ірфан Атан — (1955)
- 26 — Ібрагім Карабачак — (1956)
- 27 — Хасан Акар — (1957)
- 28 — Аділь Атан — (1958)
- 29 — Ібрагім Карабачак — (1959, 1960)
- 30 — Мехмет Алі Ягджі — (1961)
- 31 — Мехмет Алі Ягджі та Алі Челік (1962) [5]
- 32 — Сезай Канмаз — (1963)
- 33 — Мехмет Алі Ягджі — (1964)
- 34 — Алі Челік — (1965)
- 35 — Ордулу Мустафа Бюк — (1966, 1967, 1968)
- 36 — Бабескіл Назмі Узун — (1969)
- 37 — Алі Челік і Айдін Демір — (1970) [6]
- 38 — Хасан Шахін — (1971)
- 39 — Мустафа Йилдиз — (1972)
- 40 — Давут Йилмаз — (1973)
- 41 — Алі Челік — (1974)
- 42 — Боротьба скасована муніципалітетом (1975)
- 43 — Айдін Демір — (1976, 1977, 1978)
- 44 — Сабрі Акар — (1979)
- 45 — Мехмет Гуклю — (1980)
- 46 — Мустафа Йилдиз — (1981)
- 47 — Хусейн Чокал — (1982, 1983, 1984)
- 48 — Сабрі Акар — (1985)
- 49 — Ібрагім Гюмюш — (1986)
- 50 — Реджеп Кіліч — (1987)
- 51 — Реджеп Гурбуз — (1988)
- 52 — Саффет Каялі — (1989)
- 53 — Ахмет Таші — (1990, 1991, 1992, 1993)
- 54 — Ченгіз Ельбей — (1994)
- 55 — Ахмет Таші — (1995, 1996, 1997)
- 56 — Ченгіз Ельбей — (1998)
- 57 — Ахмет Таші — (1999)
- 58 — Ведат Ергін — (2000, 2001)
- 59 — Тунець Хасан — (2002)
- 60 — Кенан Сімсек — (2003)
- 61 — Реджеп Кара — (2004)
- 62 — Шабан Йилмаз — (2005)
- 63 — Осман Айнур — (2006)
- 64 — Реджеп Кара — (2007, 2008)
- 65 — Мехмет Єсільєшіл — (2009, 2010)
- 66 — Алі Гурбуз — (2011, 2012)
- 67 — Ісмаїл Балабан — (2013)
- 68 — Фатіх Атлі — (2014)
- 69 — Орхан Окулу — (2015)
- 70 — Реджеп Кара — (2016)
- 71 — Ісмаїл Балабан — (2017)
- 72 — Орхан Окулу (2018)
- 73 — Алі Гурбуз (2019)
- 74 — Алі Гюрбюз (2021)
- 75 — Дженгіжан Шимшек (2022)
- 76 — Юсуф Джан Зейбек (2023)
- 77 — Юсуф Джан Зейбек (2024)
[1] З'являється в публікаціях, але не підтверджено.
[2] Ніяка.
[3] Ніяка.
[4] Переможця не оголошували.
[5] Переможця не оголошували.
[6] Боротьба закінчилася до завершення.