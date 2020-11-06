Переможці Кіркпінар

Період Республіки Башпехліван

Період однопартійності Турецької Республіки почався з офіційного створення країни в 1923 році. başpehlivan, або головний борець, є переможцем щорічного Kirkpinar — найстарішої спортивної події у світі.

Див також: Покриття Кіркпінар

1 — Бенлі Абдулла — (1924)

2 — Гечкінлі Юсуф — (1925) [1]

3 — Кара Емін — (1926)

4 — Манісалі Ріфат — (1927)

5 — Gostivarlı Mülayim (Acar) — (1928)

6 — Gostivarlı Mülayim — (1929)

7 — Кара Алі Акар — (1930)

8 — Едірнелі Хіммет — Чобан Мехмет (1931) [2]

9 — Кара Алі Акар — (1932)

10 — Гусейн Алкая — (1933)

11 — Гостіварлі Мулаїм і Хусейн Алкая — (1934) [3]

12 — Хусейн Алкая — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)

13 — Козпінарлі Ібрагім — (1943)

14 — Сулейман Ертас — (1944)

15 — Бабескіл Ібрагім Ерді — (1945)

16 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1946)

17 — Ісмаїл Чолак — Сулейман Ерташ — (1947) [4]

18 — Бабаескі Мустафа Єнічі — (1948)

19 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1949)

20 — Сулейман Ерташ — (1950)

21 — Ірфан Атан — (1951)

22 — Тарзан Мехмет — (1952)

23 — Ірфан Атан — (1953)

24 — Ібрагім Карабачак — (1954)

25 — Ірфан Атан — (1955)

26 — Ібрагім Карабачак — (1956)

27 — Хасан Акар — (1957)

28 — Аділь Атан — (1958)

29 — Ібрагім Карабачак — (1959, 1960)

30 — Мехмет Алі Ягджі — (1961)

31 — Мехмет Алі Ягджі та Алі Челік (1962) [5]

32 — Сезай Канмаз — (1963)

33 — Мехмет Алі Ягджі — (1964)

34 — Алі Челік — (1965)

35 — Ордулу Мустафа Бюк — (1966, 1967, 1968)

36 — Бабескіл Назмі Узун — (1969)

37 — Алі Челік і Айдін Демір — (1970) [6]

38 — Хасан Шахін — (1971)

39 — Мустафа Йилдиз — (1972) 40 — Давут Йилмаз — (1973)

41 — Алі Челік — (1974)

42 — Боротьба скасована муніципалітетом (1975)

43 — Айдін Демір — (1976, 1977, 1978)

44 — Сабрі Акар — (1979)

45 — Мехмет Гуклю — (1980)

46 — Мустафа Йилдиз — (1981)

47 — Хусейн Чокал — (1982, 1983, 1984)

48 — Сабрі Акар — (1985)

49 — Ібрагім Гюмюш — (1986)

50 — Реджеп Кіліч — (1987)

51 — Реджеп Гурбуз — (1988)

52 — Саффет Каялі — (1989)

53 — Ахмет Таші — (1990, 1991, 1992, 1993)

54 — Ченгіз Ельбей — (1994)

55 — Ахмет Таші — (1995, 1996, 1997)

56 — Ченгіз Ельбей — (1998)

57 — Ахмет Таші — (1999)

58 — Ведат Ергін — (2000, 2001)

59 — Тунець Хасан — (2002)

60 — Кенан Сімсек — (2003)

61 — Реджеп Кара — (2004)

62 — Шабан Йилмаз — (2005)

63 — Осман Айнур — (2006)

64 — Реджеп Кара — (2007, 2008)

65 — Мехмет Єсільєшіл — (2009, 2010)

66 — Алі Гурбуз — (2011, 2012)

67 — Ісмаїл Балабан — (2013)

68 — Фатіх Атлі — (2014)

69 — Орхан Окулу — (2015)

70 — Реджеп Кара — (2016)

71 — Ісмаїл Балабан — (2017)

72 — Орхан Окулу (2018)

73 — Алі Гурбуз (2019)

74 — Алі Гюрбюз (2021)

75 — Дженгіжан Шимшек (2022)

76 — Юсуф Джан Зейбек (2023)

77 — Юсуф Джан Зейбек (2024)

[1] З'являється в публікаціях, але не підтверджено.

[2] Ніяка.

[3] Ніяка.

[4] Переможця не оголошували.

[5] Переможця не оголошували.

[6] Боротьба закінчилася до завершення.