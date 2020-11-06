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Переможці Кіркпінар

Період Республіки Башпехліван

Період однопартійності Турецької Республіки почався з офіційного створення країни в 1923 році. başpehlivan, або головний борець, є переможцем щорічного Kirkpinar — найстарішої спортивної події у світі.

Див також: Покриття Кіркпінар
  • 1 — Бенлі Абдулла — (1924)
  • 2 — Гечкінлі Юсуф — (1925) [1]
  • 3 — Кара Емін — (1926)
  • 4 — Манісалі Ріфат — (1927)
  • 5 — Gostivarlı Mülayim (Acar) — (1928)
  • 6 — Gostivarlı Mülayim — (1929)
  • 7 — Кара Алі Акар — (1930)
  • 8 — Едірнелі Хіммет — Чобан Мехмет (1931) [2]
  • 9 — Кара Алі Акар — (1932)
  • 10 — Гусейн Алкая — (1933)
  • 11 — Гостіварлі Мулаїм і Хусейн Алкая — (1934) [3]
  • 12 — Хусейн Алкая — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)
  • 13 — Козпінарлі Ібрагім — (1943)
  • 14 — Сулейман Ертас — (1944)
  • 15 — Бабескіл Ібрагім Ерді — (1945)
  • 16 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1946)
  • 17 — Ісмаїл Чолак — Сулейман Ерташ — (1947) [4]
  • 18 — Бабаескі Мустафа Єнічі — (1948)
  • 19 — Sındırgılı Şerif Ünal — (1949)
  • 20 — Сулейман Ерташ — (1950)
  • 21 — Ірфан Атан — (1951)
  • 22 — Тарзан Мехмет — (1952)
  • 23 — Ірфан Атан — (1953)
  • 24 — Ібрагім Карабачак — (1954)
  • 25 — Ірфан Атан — (1955)
  • 26 — Ібрагім Карабачак — (1956)
  • 27 — Хасан Акар — (1957)
  • 28 — Аділь Атан — (1958)
  • 29 — Ібрагім Карабачак — (1959, 1960)
  • 30 — Мехмет Алі Ягджі — (1961)
  • 31 — Мехмет Алі Ягджі та Алі Челік (1962) [5]
  • 32 — Сезай Канмаз — (1963)
  • 33 — Мехмет Алі Ягджі — (1964)
  • 34 — Алі Челік — (1965)
  • 35 — Ордулу Мустафа Бюк — (1966, 1967, 1968)
  • 36 — Бабескіл Назмі Узун — (1969)
  • 37 — Алі Челік і Айдін Демір — (1970) [6]
  • 38 — Хасан Шахін — (1971)
  • 39 — Мустафа Йилдиз — (1972)
  • 40 — Давут Йилмаз — (1973)
  • 41 — Алі Челік — (1974)
  • 42 — Боротьба скасована муніципалітетом (1975)
  • 43 — Айдін Демір — (1976, 1977, 1978)
  • 44 — Сабрі Акар — (1979)
  • 45 — Мехмет Гуклю — (1980)
  • 46 — Мустафа Йилдиз — (1981)
  • 47 — Хусейн Чокал — (1982, 1983, 1984)
  • 48 — Сабрі Акар — (1985)
  • 49 — Ібрагім Гюмюш — (1986)
  • 50 — Реджеп Кіліч — (1987)
  • 51 — Реджеп Гурбуз — (1988)
  • 52 — Саффет Каялі — (1989)
  • 53 — Ахмет Таші — (1990, 1991, 1992, 1993)
  • 54 — Ченгіз Ельбей — (1994)
  • 55 — Ахмет Таші — (1995, 1996, 1997)
  • 56 — Ченгіз Ельбей — (1998)
  • 57 — Ахмет Таші — (1999)
  • 58 — Ведат Ергін — (2000, 2001)
  • 59 — Тунець Хасан — (2002)
  • 60 — Кенан Сімсек — (2003)
  • 61 — Реджеп Кара — (2004)
  • 62 — Шабан Йилмаз — (2005)
  • 63 — Осман Айнур — (2006)
  • 64 — Реджеп Кара — (2007, 2008)
  • 65 — Мехмет Єсільєшіл — (2009, 2010)
  • 66 — Алі Гурбуз — (2011, 2012)
  • 67 — Ісмаїл Балабан — (2013)
  • 68 — Фатіх Атлі — (2014)
  • 69 — Орхан Окулу — (2015)
  • 70 — Реджеп Кара — (2016)
  • 71 — Ісмаїл Балабан — (2017)
  • 72 — Орхан Окулу (2018)
  • 73 — Алі Гурбуз (2019)
  • 74 — Алі Гюрбюз (2021)
  • 75 — Дженгіжан Шимшек (2022)
  • 76 — Юсуф Джан Зейбек (2023)
  • 77 — Юсуф Джан Зейбек (2024)

[1] З'являється в публікаціях, але не підтверджено.
[2] Ніяка.
[3] Ніяка.
[4] Переможця не оголошували.
[5] Переможця не оголошували.
[6] Боротьба закінчилася до завершення.