Чому оливкова олія першого віджиму пов’язана зі зниженням ризику деменції та покращенням здоров’я мозку

Деменція була супутницею старості з давніх часів, але усвідомлення відповідальних механізмів лише зараз починає виявлятися.

Названий на честь німецького психіатра Алоїза Альцгеймера, хвороба Альцгеймера за оцінками, є причиною від 60 до 80 відсотків випадків деменції в усьому світі і неминуче призводить до летального результату.

Хвороба, що характеризується зниженням когнітивних функцій і втратою пам’яті, вражає десять відсотків людей старше 65 років і 40 відсотків людей старше 80 років.

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У той час як смертність від таких захворювань, як інсульт і хвороби серця, зменшується з 2001 року, стандартизовані за віком показники смертності від деменції зросли за той самий період.

Зараз у світі понад 55 мільйонів випадків хвороби Альцгеймера, і ця цифра очікується потрійний до 2050 року оскільки зростає як населення, так і очікувана тривалість життя.

Хоча розробляються численні експериментальні методи лікування захворювання, більшість досліджень зосереджено на профілактиці.

Численні дослідження показали, що споживання оливкова олія першого віджиму пов'язано з покращення когнітивної функції і знижений ризик деменції.

У нещодавно опублікованому когортному дослідженні 92,383 28 дорослих Сполучених Штатів, які спостерігали протягом 28 років, споживання більше семи грамів оливкової олії на день було пов’язано з --відсотковим нижчим ризиком смерті, пов’язаної з деменцією, ніж ніколи або рідко споживання оливкової олії.

На відміну від багатьох попередніх досліджень, було виявлено, що ці результати не залежать від загальної якості дієти.

Поліфеноли перешкоджають накопиченню нальоту та пом'якшують запалення

Поліфеноли це група природних сполук, які містяться в рослинах, включаючи оливки, відомі своїми антиоксидантними властивостями.

Вони мають різні переваги для здоров’я, включаючи потенційний захист від серцево-судинних і нейродегенеративних захворювань.

Оливкова олія першого віджиму відома своїм багатим вмістом поліфенолів, які забезпечують більшу частину її Користь для здоров'я і сприяє його унікальний аромат і аромат.

Оливкова олія першого віджиму містить 25 поліфенолів, у тому числі олеокантальолеацеїн, олеуропеїн та гідрокситирозоль.

З них олеокантал і олеуропеїн найбільше пов’язані з профілактикою та пом’якшенням нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера. поточний дослідження припускає, що існує кілька способів, якими це відбувається.

Олеуропеїн аглікон (олеуропеїнова сполука) може індукувати аутофагію, природний процес, який усуває згустки білків і пошкоджених органел (клітинних компонентів) і зупиняє їхнє накопичення. Зокрема, два білки пов’язані з цим типом накопичення у формах деменції, таких як хвороба Альцгеймера.

Білок-попередник бета-амілоїду бере участь у різних біологічних функціях, починаючи від формування та відновлення синапсів і закінчуючи регуляцією гормонів. Він також утворює бета-амілоїд, який є токсичним для нейронів.

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Амілоїд-бета легко накопичується, утворюючи невеликі кластери, які називаються олігомерами, і зрештою накопичуються в об’ємні амілоїдні бляшки.

Ці скупчення небезпечні з кількох причин. Вони можуть викликати запалення через імунну відповідь, а також можуть індукувати вироблення аномального білка тау.

Білок тау необхідний для підтримки правильної структури нейронів. Однак коли молекули тау-білка пошкоджуються, вони можуть від’єднатися й утворити кластери, відомі як нейрофібрилярні клубки. Коли це відбувається, нейрони гинуть, порушуючи передачу повідомлень у мозку.

Дефіцит аутофагії був виявлений у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, як і підвищений рівень амілоїдних олігомерів і бляшок і нейрофібрилярних клубків.

Таким чином, здатність олеуропеїну індукувати цей процес є потенційно важливим механізмом, за допомогою якого оливкова олія першого віджиму може захистити від нейродегенерації.

Амілоїдні бляшки також присутні в мозку людей похилого віку, у яких не розвивається хвороба Альцгеймера, що означає, що існує більше ніж один фактор.

Нейрозапалення, активація гліальних клітин, таких як мікроглія та астроцити, які утримують нейрони на місці та допомагають їх нормальній функції, є сильним кандидатом.

Активація цих клітин викликає вироблення факторів запалення, таких як цитокіни та хемокіни, які спостерігаються навколо бляшок і пошкоджених нейронів у мозку пацієнтів із хворобою Альцгеймера.

Фенольні сполуки, знайдені в оливковій олії першого віджиму, такі як гідрокситирозол і олеуропеїн, продемонстрували здатність перешкоджати транслокації ядерного фактора каппа В (NFkB) в ядро, що призводить до зменшення вироблення прозапальних агентів і, таким чином, стримування нейрозапалення, викликаного мікроглія.

Крім того, спостерігалося, що ці сполуки посилюють секрецію протизапальних цитокінів, одночасно пригнічуючи вироблення прозапальних цитокінів, представляючи багатогранний підхід до боротьби з нейрозапаленням.

MUFA пов'язані з кращим здоров'ям мозкучерез серцево-судинну систему

Окрім високого вмісту поліфенолів, оливкова олія багата мононенасичені жирні кислоти (MUFAs).

Команда знаменитий Дослідження семи країн виявили, що різні жири можуть мати дуже різний вплив на здоров’я. Дослідження показало, що люди в Греції та інших частинах Середземномор'я мали низький рівень серцевих захворювань, незважаючи на дієту з високим вмістом жиру.

Дослідники прийшли до висновку, що це сталося тому, що основними жирами в їх раціоні були не насичені тваринні жири, поширені в країнах з вищим рівнем серцевих захворювань, а мононенасичені жири оливкової олії.

Вагомі докази існує посилання серцево-судинне захворювання і хвороба Альцгеймера, тому зменшення першої є однією з багатьох стратегій, які вважаються важливими для профілактики.

Команда заміна насичених жирів з мононенасиченими жирними кислотами, такими як олеїнова кислота, має підтверджену репутацію в цій галузі. Олеїнова кислота є основним компонентом оливкової олії, що становить від 70 до 80 відсотків.

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Крім того, що мононенасичені жири допомагають регулювати імунну функцію, дослідження показали, що мононенасичені жири, які замінюють насичений жир, знижують ризики серцево-судинних захворювань, знижуючи рівень ліпідів у крові, наприклад холестерину.

Було також продемонстровано, що збільшення та зниження останнього в сироватці крові людини покращує співвідношення ЛПВЩ (ліпопротеїнів високої щільності) до ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності).

Серцево-судинні захворювання можуть сприяти розвитку деменції через погіршення гематоенцефалічного бар’єру. Цей бар’єр відноситься до спеціалізованих властивостей судинної системи центральної нервової системи, які контролюють обмін іонами, молекулами та клітинами між кров’ю та мозком.

Коли він стає нефункціональним, гематоенцефалічний бар’єр може пропускати токсичні молекули в мозок і порушувати виведення токсичних речовин, таких як бета-амілоїд і аномальні білки тау.

Це може призвести до посилення нейрозапалення та окисного пошкодження, яке також було пов’язано з хворобою Альцгеймера.

Дослідження було виявлено, що регулярне споживання оливкової олії першого віджиму знижує проникність гематоенцефалічного бар’єру в гіпокампі та навколо нього, таким чином допомагаючи відновити нормальну функцію.

EVOO та середземноморська дієта

Численні дослідження показали, що дотримання Середземноморська дієта відповідає зниженому ризику деменції, включаючи хворобу Альцгеймера.

Когортне дослідження 2023 року, проведене Біобанком Сполученого Королівства, показало, що чим вища прихильність людини, тим більше знизити їхній ризик розвитку деменції. Дивно, але це виявилося вірним незалежно від генетичної схильності.

Окреме дослідження 2023 року в США показало, що рівні п’яти мікроелементів, поширених у середземноморській дієті, були значно нижчими в мозку тих, хто помер від хвороби Альцгеймера, ніж тих, хто помер без неї.

Дослідження проаналізувало мозок 31 донора, чий середній вік на момент смерті становив 75 років, і виявило, що мозок хворих мав приблизно вдвічі менше лікопіну, ретинолу, лютеїну, зеаксантину та вітаміну Е.

Хоча тілу потрібні лише невеликі кількості цих речовин, вони мають вирішальне значення для підтримки багатьох систем організму, таких як імунна система, очі та шкіра.

Середземноморські країни історично належать до числа найздоровіші країни у світі, фіксуючи відносно низькі показники серцево-судинних захворювань і раку, а також довшу тривалість життя.

З чисто дієтичного боку середземноморська дієта базується на щоденному споживанні фруктів, овочів, бобових, горіхів, цільного зерна та деякі молочні продукти, з оливковою олією першого віджиму, яка є основним джерелом жиру.

Іспанський фонд Mediterranean Diet Foundation, одна з найвпливовіших організацій, що займається дослідженням і популяризацією середземноморської дієти, визначає дієту як спосіб життя. На думку фонду, стиль життя та цінності становлять життєво важливу частину, яку неможливо відокремити від цілого.

Це відображено в піраміді середземноморської дієти. На відміну від більш звичних харчових пірамід, основа побудована на поєднанні вправ, відпочинку, спілкування та приготування їжі на фізичному фронті та відданості стійкому, місцевому, сезонному та екологічному вибору їжі на фронті цінностей.

Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб визначити, як середземноморська дієта допомагає організму уникати багатьох хвороб і боротися з ними, її користь для здоров’я людини вже твердо доведена.