Серцево-судинні захворювання є основною причиною смерті в усьому світі.

Серцево-судинні захворювання охоплюють низку станів, що впливають на серце та кровоносні судини. Найбільш поширеними серед них є ішемічна хвороба серця, ревматична хвороба серця та цереброваскулярна хвороба.

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Департамент охорони здоров'я штату Нью-Йорк нещодавно повідомив, що близько 695,000 32 американців щорічно помирають від серцевих захворювань, що становить кожну п'яту смерть у країні. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, серцево-судинні захворювання спричиняють - відсотки всіх смертей.

У той час як серцево-судинні захворювання викликаються різними факторами, включаючи генетику, забруднення навколишнього середовища та спосіб життя, викликають серцево-судинні захворювання, все більше досліджень пов’язують щоденне споживання оливкова олія першого віджиму, оливкова олія найвищої якості, щоб значно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Докази вирішального впливу оливкової олії

Масштабне випробування, проведене на тисячах осіб в Іспанії протягом 2010-х років, продемонструвало, що дотримання Середземноморська дієта і щоденне споживання оливкової олії значно зменшують серцево-судинні події у пацієнтів групи ризику порівняно зі звичайною дієтою з низьким вмістом жиру.

Дослідження PREDIMED (PREvención con DIeta MEDiterránea), опубліковане в Нової Англії Журналі медицини, заклав основи для подальших досліджень у всьому світі.

Команда Дослідження семи країн, що проводилися з 1950-х років у США, Фінляндії, Нідерландах, Італії, Греції, Югославії та Японії, також підтвердили критичну роль оливкової олії та середземноморської дієти для зменшення серцево-судинних захворювань.

Це широке епідеміологічне дослідження включало 12,000 - чоловіків середнього віку, яке виявило, що щоденне споживання ненасичених жирів, таких як оливкова олія, і дотримання середземноморської дієти значно знижують ризик серцевих захворювань.

Ці дослідження підтвердили значний вплив харчової поведінки на рівень холестерину та інші умови, пов’язані з розвитком серцево-судинних захворювань.

В результаті цих досліджень сотні наукових публікацій досліджували унікальну роль оливкової олії для здоров’я людини за останні десятиліття.

Корисні ефекти оливкової олії пояснюються в основному високим вмістом мононенасичені жири, поліфеноли міститься в оливковій олії вищого сорту, оливковій олії першого віджиму, ще більше покращує їх Користь для здоров'я.

Роль мононенасичених жирних кислот (МНЖК)

Олеїнова кислота, мононенасичена жирна кислота (MUFA), є важливим компонентом оливкової олії, і їй приписують багато значних переваг для здоров’я, пов’язаних із її споживанням.

"Важливо відзначити, що оливкова олія першого віджиму містить від 60 до 83 відсотків MUFA, — сказав Бруно Туттоломондо, професор внутрішньої медицини в Університеті Палермо та директор відділення внутрішньої медицини з лікуванням інсульту в лікарні Policlinico в Палермо.

"Інший склад містить невеликі відсотки насичених жирних кислот, таких як пальмітинова кислота та стеаринова кислота», — додав він. ​"Поряд з поліненасиченими жирами розглядаються мононенасичені жири ​"хороші жири».

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Туттоломондо сказав, що дослідження показують, що високий відсоток MUFA відіграє вирішальну роль у профілактиці серцево-судинних захворювань.

"Це тому, що MUFAs впливають на рівень холестерину та LDL, зменшують окислення LDL і впливають на склад атеросклеротичних бляшок, таким чином виконуючи кардіопротекторну роль», - сказав він.

LDL означає комбінацію жиру та білка низької щільності. Це тип холестерину, який може накопичуватися в крові та утворювати бляшки в артеріях, що призводить до атеросклероз.

"MUFAs є не єдиними важливими компонентами оливкової олії першого віджиму, але їх найбільше», – сказав Туттоломондо. ​"Вже одне це кваліфікує оливкову олію першого віджиму як одну з ​"хороші жири».

Поліфеноли мають вирішальне значення для зниження ризику ССЗ

Поліфеноли - це різноманітна група сотень речовин, які містяться в багатьох продуктах харчування.

Оливкова олія першого віджиму містить десятки цих поліфенолів, які є рідкісними та особливо цінними завдяки своїй високій біодоступності.

Це означає, що після споживання вони досягають тих ділянок тіла, де можуть проявляти свою дію, включаючи потужні антиоксидантні та протизапальні властивості.

"Поліфеноли, безсумнівно, відіграють важливу роль у здоров’ї серцево-судинної системи та є предметом значних досліджень завдяки своїм кардіопротекторним діям», — сказав Туттоломондо.

Одним з найбільш досліджених поліфенолів для холестерину та серцево-судинних захворювань є олеуропеїн.

"Багато дослідників, у тому числі команда [Франческо] Віолі з університету La Sapienza в Римі, так досліджуючи олеуропеїн", - сказав Туттоломондо. ​"Вони виявили, що олеуропеїн допомагає стабілізувати ліпідні бляшки та зменшити окислення ЛПНЩ».

"Вони також виявили, що він модулює вплив діабету на здоров’я судин і серцево-судинної системи», – додав він.

EVOO може покращити профілактику діабету

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 422 мільйони людей мають цукровий діабет глобально. Дослідження показали, що оливкова олія першого віджиму та дотримання середземноморської дієти можуть значно знизити ризик розвитку захворювання.

Діабет пов’язаний із серцево-судинними захворюваннями, оскільки він може призвести до надмірного рівня цукру в крові, що може пошкодити кровоносні судини, що живлять серце. Це пошкодження може зменшити постачання серця киснем і поживними речовинами, значно підвищуючи ризик серцевих захворювань.

"Деякий час вплив оливкової олії першого віджиму на діабет оцінювався опосередковано», — сказав Туттоломондо. ​"У численних дослідженнях, у тому числі проведених моєю дослідницькою групою, ми аналізували дотримання середземноморської дієти, згідно з якою оливкова олія першого віджиму вважається основним жиром. Загальновідомо, що дотримання середземноморської дієти призводить до зниження захворюваності на діабет».

далі дослідження базується на цих висновках. ​"Тепер ми знаємо, що оливкова олія першого віджиму та феноли, такі як олеуропеїн, мають ефект, подібний до деяких сполук, які використовуються в лікуванні діабету, оскільки вони підвищення чутливості до інсуліну", - сказав Туттоломондо.

"Тепер ми маємо переконливі докази профілактичної ролі та регуляції рівня глікемії шляхом щоденного та регулярного вживання оливкової олії першого віджиму, особливо при споживанні протягом багатьох років», – додав він.

"Хоча ви не можете розраховувати на зниження рівня цукру в крові, просто з’ївши салат з оливковою олією першого віджимання, щоденне, сімейне та традиційне вживання оливкової олії першого віджимання довело ефективність у зниженні поширеності діабету», – зазначив він.

Оливкова олія – це здоровіший і смачніший жир

"Однією з унікальних властивостей оливкової олії першого віджиму є її смак. На додаток до широкого спектру переваг для здоров’я, він також пропонує вишуканий смак», – сказав Туттоломондо. ​"Жоден інший кулінарний жир не поєднує в собі сприятливі органолептичні властивості з корисними поживними речовинами, як оливкова олія першого віджиму. Це маленьке диво, яке поєднує здоров'я і смак».

Однак він підкреслив, що інші жири також можуть принести користь здоров'ю людини.

"Розгляньте поліненасичені жири, такі як Омега-3 та Омега-6, які, як було показано, відіграють важливу роль у профілактиці серцево-судинних захворювань. Проте жодне з них не зрівняється з оливковою олією першого віджиму при щоденному вживанні», — сказав Туттоломондо. ​"Оливкова олія першого віджиму є центральною частиною кожного обіду та вечері для тих, хто дотримується середземноморської дієти».

"Коли ми говоримо про Омега‑3 і Омега‑6, ми думаємо про жири з синьої риби або екстракти мигдалю. Хоча деякі люди їдять п’ять горіхів мигдалю на обід, непрактично базувати дієту на мигдалі», – додав він.

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Корисні жири, такі як гарбузове насіння або лляне масло, мають корисні профілі, але не пропонують такі ж органолептичні властивості, як оливкова олія першого віджиму.

"Це корисні жири, але розгляньте лляне масло; він не має смаку, тому не може мотивувати людей за допомогою смаку», – сказав Туттоломондо. ​"На мою думку, потрібно залучати людей до профілактики, апелюючи до смаку».

Тим часом олія авокадо була предметом кількох досліджень. ​"З точки зору смакових якостей, він практично без смаку", - сказав Туттоломондо. ​"Він містить значну кількість поліненасичених жирів, але я не думаю, що є достатньо досліджень щодо його вмісту поліфенолів».

Скільки EVOO слід споживати?

Оливкову олію першого віджиму слід вживати щодня, щоб отримати користь для здоров’я.

Однак не всі оливкові олії першого віджиму однакові. Хоча олеуропеїн та інші поліфеноли можуть значно принести користь здоров’ю людини, кількість і тип фенолів відрізняються в оливкових оліях першого віджиму.

"Вміст поліфенолів залежить від таких факторів, як сорт, зона вирощування, методи обробки та зовнішня температура», — сказав Туттоломондо. ​"Існує поріг вмісту поліфенолів, який характеризує високоякісну оливкову олію першого віджиму».

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"Поліфеноли є одним із критеріїв оцінки оливкової олії першого віджиму», – додав він. Щоб мати значний ефект, він повинен містити не менше 250-350 міліграмів на кілограм».

"Було висунуто гіпотезу, що вищий рівень поліфенолів відповідає більшому кардіопротекторному ефекту», – продовжив Туттоломондо. ​"Однак ми завжди повинні пам’ятати про ключову роль MUFA, які є основою всіх оливкових олій першого віджиму».

Хоча надмірне споживання оливкової олії може призвести до надмірного споживання калорій, дослідники працювали над визначенням рекомендованих добових доз оливкової олії першого віджиму.

"Багато досліджень показують, що 20 грамів оливкової олії першого віджиму можуть оптимізувати переваги середземноморської дієти», – сказав Туттоломондо. ​"Це приблизно одна-півтори столові ложки».

"Проте в інтервенційних дослідженнях було оцінено до чотирьох столових ложок на день для серцево-судинних ефектів», – додав він. ​"Враховуючи регулювання ваги та загальне споживання калорій, я б сказав, що чим більше EVOO ми споживаємо, тим краще».