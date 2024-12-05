Роберт Ф. Кеннеді-молодший, нащадок однієї з найвідоміших політичних родин Сполучених Штатів, був обраний обраним президентом Дональдом Дж. Трампом очолити Департамент охорони здоров’я та соціальних служб.

Якщо його затвердить очолюваний республіканцями Сенат, Кеннеді матиме широкі повноваження в Управлінні з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), яке регулює близько 80 відсотків поставок продуктів харчування в країні.

Незважаючи на те, що він широко відомий своїми поглядами проти вакцинації, Кеннеді також є відомим і гучним критиком олій з насіння, що вносить тривалу дискусію про їхній вплив на здоров’я в мейнстрім.

У серпні інтерв'ю з Fox News Кеннеді назвав олії насіння ​"один із найшкідливіших інгредієнтів», знайдених у їжі, і сказав, що вони є ​"одна з найгірших речей, які ви можете їсти», оскільки вони асоціюються з ​"запалення по всьому тілу».

Замість цього Кеннеді рекомендує замінити олію насіння яловичим жиром, виготовленим із жирової тканини органів корови. Пошук історичних публічних заяв Кеннеді та облікових записів у соціальних мережах не знайшов жодної згадки про оливкову олію.

Дослідники, включно з науковими членами Американської кардіологічної асоціації, давно стверджують, що рослинні олії – переважно отримані з насіння, особливо ріпаку, соняшнику та сої – є більш здоровою альтернативою тваринним жирам через вміст ненасичених жирів.

"Дуже послідовно всі дані говорять про те, що вершкове масло та сало шкідливі для нашого серця», – сказав Крістофер Гарднер, професор медицини Стенфордського університету. ​"Дослідження показують, що заміна насичених жирів ненасиченими знижує ризик серцевих захворювань».

Хоча Кеннеді є одним із найвідоміших критиків олій з насіння, у соціальних мережах зростає рух впливових людей проти олії з насіння.

Критики насіннєвої олії формулюють два основні аргументи. Перший полягає в тому, що насіннєва олія часто забруднена гексаном, хімічним розчинником, який використовується у більшості комерційних виробництв насіннєвої олії.

Відомо, що гексан токсичний для людини в газоподібній формі, але використовується як рідина для виробництва олії. Гексан випаровується під час термічної обробки, яку проходять олії з насіння при рафінуванні.

Однак FDA не регулює та не контролює залишки гексану в оліях насіння, тому незрозуміло, чи залишаються сліди гексану в комерційно доступних оліях насіння.

Більш поширеним аргументом проти насіння олій є високий вміст омега-6 поліненасичених жирних кислот, особливо лінолевої кислоти, порівняно з оливковою олією та жирами тваринного походження.

Вміст лінолевої кислоти становить приблизно 55 відсотків у соєвій олії, майже 70 відсотків у соняшниковій олії (менше 20 відсотків у високоолеїновій соняшниковій олії) і більше 2.5 відсотків у олії каноли. Навпаки, оливкова олія містить від 21 до - відсотка лінолевої кислоти, тоді як яловичина містить близько - відсотка лінолевої кислоти.

Критики насіння насіння стверджують, що омега-6 жирні кислоти перетворюються в організмі на арахідонові кислоти, які сприяють запаленню. Дійсно, арахідонову кислоту широко визнають як будівельний матеріал для сполук, що викликають запалення, але також було показано, що вона пригнічує прозапальні сполуки.

У відповідності з Метааналіз 2017 року з 30 опублікованих рандомізованих контрольних досліджень за участю 1,377 суб’єктів, лінолева кислота мала мінімальний вплив на концентрацію маркерів запалення в крові. Дослідники пояснюють це тим фактом, що лише 0.2 відсотка лінолевої кислоти перетворюється на арахідонову кислоту.

Хоча загальновизнано, що люди потребують харчових джерелах омега-3 і омега-6 жирних кислот, щоб вижити, критики насіння насіння стверджують, що сучасні західні дієти включають занадто багато омега-6 жирних кислот і занадто мало омега-3 жирних кислот.

Дійсно, рекомендоване співвідношення омега-6 до омега-3 становить чотири до одного. Однак деякі дослідники вважають, що ці пропорції коливаються в США від десяти до одного до тридцяти до одного

Критики насіння насіння також часто підкреслюють кореляцію між споживанням насіння насіння в США та зростанням ожиріння, серцево-судинне захворювання і діабет як доказ їхнього негативного впливу на здоров’я.

Однак кореляція – це не те саме, що причинно-наслідковий зв’язок. Натомість деякі експерти стверджують, що зростання споживання олії безпосередньо пов’язане з різким зростанням ультраоброблені продукти, до складу яких входять олії насіння, які, як вважають, спричиняють вищезазначені хронічні захворювання.

Крім того, Гарднер стверджував, що ультраоброблена їжа нездорова насамперед через інші інгредієнти, включаючи кукурудзяний сироп з високим вмістом фруктози, доданий цукор і натрій. ​"Важко покласти провину на олію насіння, коли ці продукти містять так багато інших речей», – сказав він.

Кеннеді також рішуче виступив проти ультраоброблених продуктів і заявив, що заборонить їх використання в шкільних обідах. Однак FDA не має офіційного визначення ультраобробленої їжі, що ускладнить реалізацію будь-якої заборони.