Невелике дослідження вказує на потенціал поліфенолів проти старіння шкіри

Останні дослідження підтвердили, що феноли, виявлені в оливкова олія першого віджиму може мати значний потенціал для пом’якшення наслідків старіння шкіри.

У відповідності з папір опубліковані в науковому журналі Medicina, дві біоактивні поліфеноли, олеацеїн і олеоканталь, як було показано, зменшує деякі з найбільш помітних ознак старіння у людей похилого віку.

Хоча оливкова олія першого віджиму містить десятки фенолів, дослідники зосередилися на цих двох сполуках через їх багатообіцяючий вплив на здоров’я шкіри, особливо при лікуванні немеланомних ракових захворювань шкіри та сприянні загоєння ран.

Крім того, ці два феноли відомі своїми сильний протизапальний засіб властивості, що підтверджується зростаючою кількістю досліджень.

Дослідження застосовувало обидві сполуки в розчині для догляду за шкірою до 55 жінок і 15 чоловіків протягом одного місяця. Учасники були розділені на підгрупи за віком і морфотипом шкіри.

У рандомізованих односліпих дослідженнях, загальному методі клінічних випробувань, лише дослідники знають, яке лікування призначено учасникам.

На початку дослідження були зібрані детальні дані про учасників, включаючи вік, вагу, зріст, фототип шкіри, історію хвороби, вживання ліків, а також звички куріння та алкоголю.

Учасників було проінструктовано наносити одновідсоткову сироватку, що містить олеокантал і олеацеїн, двічі на день протягом 30 днів. Дані про шкіру збирали на початку дослідження, через 15 днів і в кінці місяця.

Дослідники використовували систему аналізу шкіри VISIA, широко використовувану платформу для оцінки лікування шкіри, щоб оцінити покращення старіння шкіри. Ця система фіксує таку інформацію, як загальна площа та інтенсивність зморшок.

Глибокі та поверхневі зморшки оцінювали на початку, в середині та в кінці дослідження.

Результати показали, що кількість зморшок у всіх учасників зменшилася в середньому на 23 відсотки.

І чоловіки, і жінки показали кумулятивний ефект від сироватки, при цьому дослідники спостерігали, що ефективність лікування зросла протягом усього дослідження.

За словами авторів дослідження, ефективність двох сполук ​"узгоджується з більш широкими дослідженнями користі поліфенолів для здоров’я шкіри, включаючи їх здатність проникати через епідермальні бар’єри та взаємодіяти з клітинними рецепторами».

"Було виявлено, що поліфеноли покращують структурну організацію дерми, що має вирішальне значення для її бар’єрної функції, а також збільшують товщину шкіри та рівень гідратації, що є важливим для підтримки здорової та добре функціонуючої шкіри», – додали дослідники.

Однак чоловіки та жінки зазнали різних результатів.

Зокрема, у молодих чоловіків віком від 20 до 44 років кількість зморшок зменшилася на 52 відсотки, у той час як у літніх чоловіків – на 47 відсотків.

У жінок віком від 45 до 79 років кількість зморшок зменшилася на 34 відсотки, а у молодших жінок – на 26 відсотків.

"Наше дослідження демонструє, що олеокантал і олеацеїн значно зменшують кількість зморшок як у чоловіків, так і у жінок, особливо у віці від 45 до 79 років», – пишуть автори.

Крім того, вони відзначили деякі обмеження, включаючи коротку тривалість випробування, відсутність тривалого спостереження та відсутність контрольної групи плацебо.

"Дані, зібрані за три різні часові інтервали, показують постійну тенденцію до зменшення зморшок. Проте загальні висновки підтверджують використання поліфенолів, отриманих з оливкової олії першого віджиму, у рецептурах для догляду за шкірою проти старіння», – написали вони, припускаючи необхідність більш широких і детальних досліджень.

Оливкова олія була використовується для догляду за шкірою протягом тисячоліть. Сьогодні все більше наукових досліджень підтверджують важливість використання високоякісної оливкової олії в догляді за шкірою.

У цьому дослідженні досліджується використання оливкової олії першого віджиму в спеціальних продуктах по догляду за шкірою та довгостроковий вплив дієти, багатої на оливкову олію першого віджиму, проти старіння. Середземноморська дієта.