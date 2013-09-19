Патентна заявка демонструє універсальність Oleocanthal

Згідно з американським дослідницьким центром, який виділив і назвав його, олеокантал — частина оливкової олії першого віджиму, яка коле горло — є маркетинговою можливістю, яку ще потрібно використати.

Марк Фрідман, директор Центру хімічних відчуттів Monell з передачі технологій, каже, що потенціал сполуки продовжує зростати.

"Запалення є складовою багатьох захворювань і станів, що потенціал як протизапального засобу величезний. Існує багато захоплюючих досліджень впливу олеоканталу на здоров’я, і не тільки в Монеллі», – сказав він.

"Ми вважаємо, що олеокантал – це комерційно цінна можливість, яка чекає на її відкриття. Все, що для цього знадобиться, — це правильні зобов’язання та інвестиції».

Випадкове відкриття

Оливкова олія стародавня, але олеокантал був відкритий відносно недавно.

Компанія Monell з Філадельфії розпочала свій шлях після того, як її директор Гарі Бошам, перебуваючи на Сицилії в 1999 році, сьорбнув свіжу оливкову олію першого віджиму і помітив укол у горлі, схожий на рідку форму нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП). проковтнув під час сенсорних досліджень.

Співпрацюючи з сусіднім Університетом Пенсільванії, вчені пізніше виділили природний агент, який, на їхню думку, був відповідальним — деацетоксидіальдегідний лігстрозид-аглікон, один із багатьох поліфенолів в оливковій олії — і виявили, що його синтетична версія викликає таке ж подразнення горла. Його назвали олеокантальним: oleo=оливковий; canth=жало; аль=альдегід.

Монелл подала заявку на реєстрацію федеральної торгової марки в США для Oleocanthal у 2005 році, але не продовжила її.

Заявлений міжнародний патент

Зараз Університет і Монелл шукають всесвітній патент, і їх застосування демонструє широкий спектр використання сполуки.

Хоча титулований ​"Олеокантал для лікування болю», — заявка на патент, опублікована в квітні Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, стверджує, що олеокантал також можна використовувати як протизапальний засіб для лікування або профілактики багатьох захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера, і як антиоксидант для боротьби з раком. і сприяють загоєнню ран.

"Винахід відноситься до активної речовини в оливковій олії, що називається олеоканталом, і способів використання олеоканталів у різних рецептурах, включаючи харчові добавки, фармацевтику, косметику, репеленти для тварин та інструменти для виявлення генів рецепторів подразнення ссавців, генних продуктів, алелей, варіантів зрощення. , альтернативні стенограми тощо», – йдеться у ньому.

Олеокантал може зробити олії низької якості на смак як оливкова олія першого віджиму

Спочатку в ​"Розділ програми «Використання олеоканталів». ​"як харчова добавка», і цей аспект може викликати тривогу для деяких у секторі оливкової олії, схильного до шахрайства.

"Олеокантали винаходу забезпечують характерне відчуття подразнення, яке є в оливкових оліях преміум-класу. Олеокантали можуть бути додані до олії нижчого сорту, щоб отримати олію, яка за смаком нагадує оливкову олію преміум-класу», – йдеться в документі.

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— розповів Фрідман Olive Oil Times що заявка, опублікована цього року, датується початковою подачею в 2006 році. Відтоді велика кількість патентних претензій у оригінальній заявці була розділена патентними експертами на менші групи, що охоплюють різні аспекти винаходу.

"Те, що буде запатентовано, відрізняється від цієї оригінальної програми».

"Надалі, у Монелла немає планів і немає зацікавленості в поданні патентних претензій, спрямованих на використання олеоканталу як ароматизатора».

"Ми є неприбутковою організацією, яка зобов’язана робити внесок у суспільне благо і хочемо зосередитися на користі олеоканталу для здоров’я», – сказав він.

Безліч випадків використання олеоканталу

Олеокантал можна витягти з оливок або оливкової олії першого віджиму, але Фрідман сказав, що найвища концентрація міститься в останньому. Спосіб виготовлення синтетичного олеоканталу — з недорогого та легкодоступного простого цукру D-рибози — також описаний у заявці на патент, і він сказав, що на цей метод також можна шукати патент.

Серед застосувань олеоканталу, заявлених Monell, є:

Харчова добавка: олеокантал використовується для покращення смаку їжі та пригнічення солодощі, а також як подразник для додавання до ​ " гастрономічний досвід» подібно до чилі та сичуанського перцю. Він також може додати до ​ " відчуття сенсорного подразнення» таких продуктів, як зубна паста, ополіскувач для рота та льодяники.

​ гастрономічний досвід» подібно до чилі та сичуанського перцю. Він також може додати до ​ відчуття сенсорного подразнення» таких продуктів, як зубна паста, ополіскувач для рота та льодяники. Консервант: антибактеріальні та протигрибкові властивості олеоканталу дозволяють йому діяти як консервант, наприклад, покривати харчові продукти перед пакуванням або наносити на упаковку харчових продуктів для запобігання псування.

Допоміжний засіб від застуди та грипу: олеокантал можна використовувати для лікування симптомів застуди або грипу, в тому числі як протиподразнювальний засіб при болях у горлі та в якості протизаплідних засобів для носа.

Антиоксидант: оскільки вважається, що олеокантал має антиоксидантну дію, його також можна використовувати для лікування або профілактики різних станів, включаючи рак, для сприяння загоєнню ран і для забезпечення стабільності окислення в косметиці.

Знеболювання: корисно для полегшення болю, пов’язаного із захворюваннями, включаючи грип чи інші вірусні інфекції, звичайну застуду, біль у попереку та шиї, дисменорею, головний біль, зубний біль, розтягнення та розтягнення, опіки та артрит.

Протизапальний: як засіб для лікування або профілактики захворювань, що супроводжуються запаленням.

Лікування або запобігання розвитку асоційованих з хворобою Альцгеймера мозкових бляшок: вважається, що, як ібупрофен, олеокантал інгібує мікро-G-білки та пов’язані з ними кінази.

Для хірургії порожнини рота та лікування раку опроміненням ротової порожнини: як полоскання порожнини рота для пригнічення запалення під час операції або опромінення порожнини рота.

Репелент для тварин: у тому числі для відлякування домашніх кішок, гризунів, єнотів, собак і койотів, а також для відлякування птахів від використання непитних рідин, таких як стічні води та окремо стояча вода, на злітно-посадкових смугах аеропортів, автостоянках тощо.

Продовжуються дослідження щодо лікування запалення, хвороби Альцгеймера та раку

Фрідман сказав, що йому не було відомо про такі додатки на основі олеоканталу, які вже продаються.

"Monell не є комерційним підприємством, і ми залежимо від бізнесу та підприємців у виведенні наших винаходів на ринок», – сказав він.

Тим часом центр продовжує вивчати роль олеоканталу як протизапального засобу, у профілактиці та лікуванні хвороби Альцгеймера, а також у лікуванні раку.

Вчений Monell Пол Бреслін сказав, що in vitro було показано наявність олеоканталу ​"протизапальні властивості ферментів, клітин і тканин, перешкоджати утворенню пептидів і олігомерів Альцгеймера, а саме тау і абета, і вбивати лінії ракових клітин, а також не вбивати здорові клітинні лінії».

"Ми продовжуємо наші інтереси у всіх трьох сферах і працюємо над Abeta та раковими клітинами», – сказав він.

"Є місце для вивчення здоров’я судин і ролі, яку дієтичний олеокантал може відігравати в цьому, щодо серцевих захворювань, інсультів та інших судинних захворювань, але ми ще не там».

"Це сфера трансляційних та медичних досліджень, яка швидко розвивається, і вона дуже цікава з огляду на результати, які ми бачимо», – сказав Бреслін.