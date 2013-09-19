Патентна заявка демонструє універсальність Oleocanthal

Згідно з американським дослідницьким центром, який виділив і назвав його, олеокантал — частина оливкової олії першого віджиму, яка коле горло — є маркетинговою можливістю, яку ще потрібно використати.
Марк Фрідман, директор Центру хімічних відчуттів Monell з передачі технологій, каже, що потенціал сполуки продовжує зростати.
"Запалення є складовою багатьох захворювань і станів, що потенціал як протизапального засобу величезний. Існує багато захоплюючих досліджень впливу олеоканталу на здоров’я, і не тільки в Монеллі», – сказав він.
"Ми вважаємо, що олеокантал – це комерційно цінна можливість, яка чекає на її відкриття. Все, що для цього знадобиться, — це правильні зобов’язання та інвестиції».
Випадкове відкриття
Оливкова олія стародавня, але олеокантал був відкритий відносно недавно.
Компанія Monell з Філадельфії розпочала свій шлях після того, як її директор Гарі Бошам, перебуваючи на Сицилії в 1999 році, сьорбнув свіжу оливкову олію першого віджиму і помітив укол у горлі, схожий на рідку форму нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП). проковтнув під час сенсорних досліджень.
Співпрацюючи з сусіднім Університетом Пенсільванії, вчені пізніше виділили природний агент, який, на їхню думку, був відповідальним — деацетоксидіальдегідний лігстрозид-аглікон, один із багатьох поліфенолів в оливковій олії — і виявили, що його синтетична версія викликає таке ж подразнення горла. Його назвали олеокантальним: oleo=оливковий; canth=жало; аль=альдегід.
Монелл подала заявку на реєстрацію федеральної торгової марки в США для Oleocanthal у 2005 році, але не продовжила її.
Заявлений міжнародний патент
Зараз Університет і Монелл шукають всесвітній патент, і їх застосування демонструє широкий спектр використання сполуки.
Хоча титулований "Олеокантал для лікування болю», — заявка на патент, опублікована в квітні Всесвітньою організацією інтелектуальної власності, стверджує, що олеокантал також можна використовувати як протизапальний засіб для лікування або профілактики багатьох захворювань, включаючи хворобу Альцгеймера, і як антиоксидант для боротьби з раком. і сприяють загоєнню ран.
"Винахід відноситься до активної речовини в оливковій олії, що називається олеоканталом, і способів використання олеоканталів у різних рецептурах, включаючи харчові добавки, фармацевтику, косметику, репеленти для тварин та інструменти для виявлення генів рецепторів подразнення ссавців, генних продуктів, алелей, варіантів зрощення. , альтернативні стенограми тощо», – йдеться у ньому.
Олеокантал може зробити олії низької якості на смак як оливкова олія першого віджиму
Спочатку в "Розділ програми «Використання олеоканталів». "як харчова добавка», і цей аспект може викликати тривогу для деяких у секторі оливкової олії, схильного до шахрайства.
"Олеокантали винаходу забезпечують характерне відчуття подразнення, яке є в оливкових оліях преміум-класу. Олеокантали можуть бути додані до олії нижчого сорту, щоб отримати олію, яка за смаком нагадує оливкову олію преміум-класу», – йдеться в документі.
— розповів Фрідман Olive Oil Times що заявка, опублікована цього року, датується початковою подачею в 2006 році. Відтоді велика кількість патентних претензій у оригінальній заявці була розділена патентними експертами на менші групи, що охоплюють різні аспекти винаходу.
"Те, що буде запатентовано, відрізняється від цієї оригінальної програми».
"Надалі, у Монелла немає планів і немає зацікавленості в поданні патентних претензій, спрямованих на використання олеоканталу як ароматизатора».
"Ми є неприбутковою організацією, яка зобов’язана робити внесок у суспільне благо і хочемо зосередитися на користі олеоканталу для здоров’я», – сказав він.
Безліч випадків використання олеоканталу
Олеокантал можна витягти з оливок або оливкової олії першого віджиму, але Фрідман сказав, що найвища концентрація міститься в останньому. Спосіб виготовлення синтетичного олеоканталу — з недорогого та легкодоступного простого цукру D-рибози — також описаний у заявці на патент, і він сказав, що на цей метод також можна шукати патент.
Серед застосувань олеоканталу, заявлених Monell, є:
Продовжуються дослідження щодо лікування запалення, хвороби Альцгеймера та раку
Фрідман сказав, що йому не було відомо про такі додатки на основі олеоканталу, які вже продаються.
"Monell не є комерційним підприємством, і ми залежимо від бізнесу та підприємців у виведенні наших винаходів на ринок», – сказав він.
Тим часом центр продовжує вивчати роль олеоканталу як протизапального засобу, у профілактиці та лікуванні хвороби Альцгеймера, а також у лікуванні раку.
Вчений Monell Пол Бреслін сказав, що in vitro було показано наявність олеоканталу "протизапальні властивості ферментів, клітин і тканин, перешкоджати утворенню пептидів і олігомерів Альцгеймера, а саме тау і абета, і вбивати лінії ракових клітин, а також не вбивати здорові клітинні лінії».
"Ми продовжуємо наші інтереси у всіх трьох сферах і працюємо над Abeta та раковими клітинами», – сказав він.
"Є місце для вивчення здоров’я судин і ролі, яку дієтичний олеокантал може відігравати в цьому, щодо серцевих захворювань, інсультів та інших судинних захворювань, але ми ще не там».
"Це сфера трансляційних та медичних досліджень, яка швидко розвивається, і вона дуже цікава з огляду на результати, які ми бачимо», – сказав Бреслін.