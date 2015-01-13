Оливкова олія творить чудеса для немовлят

Вони не виглядають і не схожі на смак, але оливкова олія та грудне молоко напрочуд схожі.

Оливкова олія першого віджиму містить омега-3 і омега-6 у таких же частках, як і грудне молоко, і такий самий відсоток лінолевої кислоти, що робить її незамінною їжею для мієлінізації нервових волокон і розвитку мозку. Він легко засвоюється і сприяє роботі шлунка, запобігаючи запорам і колікам.

Оливкова олія допомагає засвоювати вітамін D, який важливий для немовлят і дітей, оскільки він регулює кальцій і фосфор і сприяє споживанню мінералів, необхідних для процесу окостеніння. Це захищає дітей від переломів кісток у молодому віці та ризику розвитку остеопорозу в старості.

Згідно з останніми даними, спостерігається підвищення рівня холестерину у дітей, що є значною причиною ожиріння, яке вражає кожну третю дитину віком від 6 до 9 років. Оскільки оливкова олія знижує загальний рівень холестерину в крові, холестерину ЛПНЩ і тригліцеридів, лікарі рекомендують замінити тваринні жири оливковою олією, щоб допомогти боротися зі зростанням ожиріння у дітей.

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Також повідомлялося про менший ризик астми у матерів, які споживали постійну кількість оливкової олії протягом всієї вагітності. Виявилося, що їхні діти мають більш розвинену імунну систему та менший ризик розвитку риніту та алергії.

Кажуть, що оливкова олія навіть ефективна в лікуванні шляпки. Зволожуючі властивості оливкової олії можуть діяти як природний засіб, якщо наноситися на частини голови, уражені шапочкою люльки перед звичайним очищенням.

В Італії лікарі настійно рекомендують вживати оливкову олію в твердому вигляді для дітей, які відлучаються від грудного молока. Вони навіть рекомендують додавати його в дитячу пляшечку зі зцідженим або навіть молочною сумішшю, щоб отримати переваги речовини, особливо для немовлят, які страждають від кольок. Це пов’язано з тим, що оливкова олія може полегшити природний шлунковий процес і містить олеуропеїн. Ця природна протизапальна речовина відтворює природний ефект ібупрофену, активного інгредієнта, який широко використовується у виробництві знеболюючих.

Саверіо Пандольфі з Італійського інституту генетики рослин детально обговорив це. Дослідник сказав, що оливкова олія є найбільш схожою на грудне молоко їжею для немовлят, і він рекомендує починати з повної чайної ложки високоякісної оливкової олії першого віджиму в кожній страві, приготованій для дитини.

"Оливкова олія приємна не тільки кожній дитині, тому що вона нагадує їй грудне молоко, але навіть тим, хто ніколи не вживав олії в раціоні», – сказав Пандолфі, наприклад, ескімоси чи африканці.

Хоча оливкова олія може запропонувати поживні переваги, дуже важливо розуміти, що це повинно бути ніколи замінити грудне молоко або дитячу суміш. Грудне молоко та молочні суміші розроблені спеціально для забезпечення всіх необхідних поживних речовин, необхідних дитині для здорового росту та розвитку. Хоча оливкова олія містить деякі корисні компоненти, вона не забезпечує повноцінного та збалансованого харчування, необхідного немовлятам. Порадьтеся зі своїм педіатром або зареєстрованим дієтологом, перш ніж вводити нові продукти в раціон вашої дитини.

Plasmon, одна з найпопулярніших італійських компаній дитячого харчування, виробляє оливкову олію виключно для дітей, які відлучаються від грудей. Його виготовляють із оливок, вироблених і віджатих лише в Італії, з використанням технологій, які, за словами компанії, гарантують, що олія зберігає більше своїх переваг для здоров’я.

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