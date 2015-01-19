Відвідувачі нещодавнього торгового ярмарку в Цюріху, які оцінили 140 зразків, віддають перевагу EVOO з солодким смаком над тими, що були гіркі. Нещодавнє дослідження показало, що незалежно від того, який смаковий смак оливкової олії люди люблять у глибині країни, навіть культурно адаптована дотримання традиційної середземноморської дієти може продовжити їхнє життя.



Команда Середземноморська дієта, багатий фруктами, овочами, бобовими, складними вуглеводами, оливковою олією, рибою і вином, але з низьким вмістом молочних продуктів і м’яса, пов’язують з довголіттям і низьким рівнем захворюваності на рак і серцеві захворювання. Захисний ефект, більш виражений у країнах Середземномор’я, спонукав дослідників у Швейцарії визначити, чи було дотримання середземноморської дієти ефективним у швейцарському популяції під впливом німецької, італійської та французької культур.

Дослідження охопило 17,861 1 учасника, які були частиною двох великих досліджень, проведених у Швейцарії: Національної програми досліджень 30A та Швейцарського моніторингу тенденцій і детермінантів серцево-судинних захворювань. Дослідники відібрали різноманітну за культурою групу населення з трьох різних мовних регіонів Швейцарії, для яких протягом понад - років було доступне спостереження за смертністю через національний реєстр охорони здоров’я та статистики.

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Команда вчитися пов'язане дотримання середземноморської дієти зі смертю від раку, серцево-судинних захворювань і всіх причин, але дієта мала одну чітку відмінність. На відміну від традиційної середземноморської дієти з низьким вмістом молочних продуктів, молоко та молочні продукти є невід’ємною частиною дієти швейцарців і споживалися вибірковою популяцією майже щодня.

Споживання дієти було проаналізовано за допомогою спрощеного 24-годинного методу пригадування, коли учасники відповіли ствердно або негативно на споживання 11 різних груп їжі: салати, фрукти, овочі, молочні продукти, зернові, м’ясо, риба, тип олії, алкоголь, яйця. і шоколад. Дослідники оцінили дотримання середземноморської дієти, використовуючи 9-бальну оцінку, де мінімальне дотримання становило 0 балів, а максимальне дотримання — 9 балів.

Частота споживання їжі групою 8,665 чоловіків і 9,196 жінок, середній вік яких становив 45 років на момент опитування, була майже однаковою, але мала дві помітні відмінності. Жінки їли фрукти частіше, ніж чоловіки, тоді як чоловіки вживали алкоголь частіше, ніж жінки.

Статистичний аналіз показав, що споживання фруктів знижувало ризик смерті від серцево-судинних захворювань і раку в обох статей, хоча вищий рівень споживання мононенасичених і ризик смерті від серцевих захворювань спостерігався лише у чоловіків. З іншого боку, споживання алкоголю знижувало ризик смертності від серцево-судинних захворювань, але збільшувало ризик смерті від раку.

Найцікавішим результатом, однак, був зв’язок між споживанням молочних продуктів і меншим ризиком смертності від усіх причин, раку та серцевих захворювань як у чоловіків, так і у жінок. Ці результати суперечать консенсусу про те, що молочні продукти збільшують споживання насичених жирів і тим самим підвищують ризик серцево-судинних захворювань.

Можливим поясненням несподіваної корисної асоціації, що спостерігається в цьому дослідженні, дослідники можуть полягати в тому, що швейцарські молочні продукти з ​"чисто трав’яні альпійські корови» мають високий вміст n-3 жирних кислот і менший вміст насичених жирів, ніж молочні продукти з інших країн. Автори також цитують іншу літературу, яка виявила захисний ефект споживання молочних продуктів на серцеві захворювання та рак.

Незважаючи на те, що дослідження мало один головний недолік – грубий одноденний метод, який використовувався для оцінки споживання їжі, – дослідження виявило, що дотримання середземноморської дієти, яка включала культурні відмінності, була корисною для здоров’я та знижувала ризик смертності від раку та серцевих захворювань.