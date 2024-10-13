Дотримання середземноморської дієти пов’язане зі зниженням ризику фібриляції передсердь

Недавній вчитися опублікованому в журналі Frontiers in Cardiovascular Medicine, досліджено поточні дані щодо впливу дієтичних втручань, окремих поживних речовин та інших компонентів дієти на стан.

Найпоширеніша серцева аритмія, фібриляція передсердь, характеризується швидким і нерегулярним биттям передсердних камер серця. Стан може сприяти або бути передвісником широкого спектру ускладнень, від болю в грудях і непритомності до серцевої недостатності та інсульту.

Незважаючи на прогрес у медичних процедурах і фармацевтичному лікуванні, частота фібриляції передсердь зростає в усьому світі, особливо в так званому розвиненому світі.

Наприклад, велике когортне дослідження оцінило тривідсоткове щорічне зростання в Сполучених Штатах з 2006 по 2018 рік. Це призвело до відновлення інтересу до управління способом життя, важливим аспектом якого є дієта.

Дослідники з відділу кардіології Baylor Scott & White Health Hospital, штат Техас, використали підхід наративного синтезу, щоб дослідити вплив дієтичних втручань на фібриляцію передсердь і оцінити роль, яку відіграють окремі компоненти цих втручань.

Дослідження показало, що два режими харчування, які найчастіше асоціюються зі зниженням захворюваності та покращенням результатів, були Середземне мореі дієти DASH.

Незважаючи на те, що останнє було пов’язано з покращенням серцево-судинних результатів і зниженням смертності, дослідники виявили, що якщо врахувати інші фактори способу життя, то не було помітного впливу на конкретну частоту, рецидив або прогресування фібриляції передсердь.

З іншого боку, середземноморська дієта служила ​"надійна профілактична стратегія проти розвитку фібриляції передсердь».

Досліджуючи потенційні механізми цього ефекту, дослідники висунули кілька можливих факторів.

По-перше, у середземноморській дієті високий відсоток фруктів, овочів і оливкова олія першого віджиму. Усі три групи продуктів містять антиоксиданти та поліфеноли, які мають доведену протизапальну та кардіопротекторну дію.

олеуропеін, наприклад, продемонстрував здатність значно знижувати артеріальний тиск, що відповідає традиційному використанню оливкового листя для лікування гіпертонії.

Дослідження, які обговорюються в статті, також надають докази антитромботичних і антиаритмічних властивостей олеоканталь та гідрокситирозоль, сполуки, що містяться майже виключно в оливковій олії першого віджиму.

Показано, що ці сполуки покращують функцію ендотелію та зменшують агрегацію тромбоцитів, тим самим знижуючи ризик таких подій, як інсульт, у пацієнтів із фібриляцією передсердь.

Важливість сполук на основі оливок була додатково підтверджена вторинним аналізом у 2014 році PREDIMED випробування, який виявив значний захист від фібриляції передсердь завдяки середземноморській дієті, доповненій оливковою олією першого віджиму.

Дослідники цитували цей аналіз, який показав 38-відсоткове зниження відносного ризику фібриляції передсердь порівняно з іншими дієтами.

Незважаючи на те, що досліджені докази підтверджують роль антиоксидантів і поліфенолів, особливо щодо прямого зв’язку зі зниженням частоти фібриляції передсердь, дослідники підкреслюють, що механізми, про які йде мова, залишаються відносно невивченими.

Таким чином, вони прийшли до висновку, що, хоча кожен компонент вимагає подальших обширних досліджень, дієтичні втручання, такі як середземноморська дієта, повинні розглядатися цілісно в контексті профілактики захворювань.

Цей висновок ґрунтується на зростаючій кількості доказів того, що середземноморська дієта пов’язана зі значним зниженням серцево-судинних подій та цукровий діабет, покращився кров’яний тиск, інсулінорезистентність, ліпідний профіль і тригліцериди, і значно зниження ожиріння ставки.