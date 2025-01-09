MedDiet восьмий рік поспіль визнано найкращим у світі

US News & World Report назвав ім Середземноморська дієта найкращий за восьмий рік.

Видання попросило комісію з 69 лікарів, зареєстрованих дієтологів, епідеміологів з питань харчування, кухарів і дослідників зі схуднення проаналізувати 38 популярних планів харчування в 21 категорії.

При розгляді ​"У категорії «найкраща загальна дієта» учасники дискусії порівнювали харчову повноту дієт, ризики та переваги для здоров’я, довгострокову стійкість і ефективність, засновану на доказах.

Середземноморська дієта отримала оцінку 4.8 з 5, обійшовши DASH, флексітаріанську та РОЗУМНІ дієти для найкращої загальної дієти.

Учасники дискусії також визначили середземноморську дієту як найкращу програму харчування для лікування артриту, діабету, дивертикуліту, ожиріння печінки, здоров’я кишечника, здорового харчування, високого холестерину, запалення, психічного здоров’я та переддіабету.

Крім того, вони знайшли схему харчування, яка також передбачає регулярні фізичні навантаження, достатній відпочинок, соціалізація та пиття великої кількості води, щоб бути найлегшим для наслідування.

"Середземноморська дієта зосереджена на якості та способі життя, а не на одній поживній речовині чи групі продуктів», – написали старший редактор із питань охорони здоров’я Шенлі Чан та помічник головного редактора Елейн Хінзі.

Традиційна дієта багатьох регіонів, де вирощують оливи, заохочує вживання фруктів, овочів, цільнозернових каш і оливкова олія першого віджиму під час кожного прийому їжі з щоденними порціями горіхів, насіння оливок і нежирні молочні продукти і щотижневі порції бобових, риби та морепродуктів.

(Фото: Фонд середземноморської дієти)

Замість того, щоб забороняти споживання певних продуктів, середземноморська дієта рекомендує щотижня одну-дві порції червоного, білого та обробленого м’яса з менш ніж двома порціями солодощів.

"Численні дослідження показали, що ця дієтична модель знижує ризик певних хронічних захворювань, таких як серцево-судинне захворювання і діабет 2 типу, одночасно сприяючи довголіттю та покращенню якості життя», – написали Чан і Гінцет.

Дійсно, дотримання середземноморської дієти пов’язане зі сприятливими наслідками для здоров’я, у тому числі з нижчим ризик деменції, зменшено ризик серцево-судинних захворювань і зниження захворюваності на рак.

Багато з цих покращених результатів пов’язані з антиоксидантними властивостями поліфеноли міститься в багатьох оливкових оліях першого віджиму та овочах, а також в оливковій олії мононенасичені жири і омега-3 жирні кислоти, поширені в рибі та морепродуктах.

Низка останніх досліджень також пов’язує дотримання середземноморської дієти з меншим ризиком миготлива аритмія, позитивний здоров’я ротової порожнини результати та полегшення симптоми ПТСР.

Крім того, було встановлено, що середземноморська дієта з низьким вмістом вуглеводів допомагає хворим на діабет досягнення ремісії, тоді як середземноморська дієта та фізичні вправи асоціювалися з краще здоров'я кишечника у літніх дорослих.

US News & World Report також назвали дієту MIND найкращою для здоров’я мозку, а дієту DASH – найбільш корисною для серця. Обидві дієти включають оливкову олію як основний жир і на них сильно вплинула середземноморська дієта, яка посіла друге місце в обох категоріях.

Середземноморська дієта також посіла друге місце за показниками високого кров’яного тиску (позаду DASH), менопаузи (позаду менопаузи), рослинної дієти (позаду флекситарної) та втрати ваги (позаду WeightWatchers).