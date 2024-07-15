Дотримання медичної дієти пов’язане зі зниженням ризику смертності для хворих на рак

Нещодавно опублікований дослідження виявив, що тісно дотримуючись Середземноморська дієта може значно знизити як смертність від усіх причин, так і смертність від серцево-судинних захворювань серед хворих на рак.

Дослідження показало, що більша прихильність до середземноморської дієти пов’язана зі зниженням ризику смерті від будь-якої причини на 30 відсотків і майже на 60 відсотків зниженням смертності від серцево-судинних захворювань серед тих, хто пережив рак.

"Вплив дотримання середземноморської дієти суттєвий. Це було оцінено незалежно від терапії, яку кожен пацієнт отримував для своєї пухлини», — сказала Маріалаура Боначчо, дослідник лабораторії молекулярної та харчової епідеміології Середземноморського неврологічного інституту Neuromed в Італії та співавтор дослідження.

Ми бачимо все більше і більше людей з діагнозом рак. Це може бути результатом вдосконалення діагностичних інструментів, але це також говорить нам про те, що все більше і більше людей потребуватимуть пов’язувати здорове харчування зі своїм лікуванням. - Маріалаура Боначчо, Середземноморський неврологічний інститут Neuromed

Дослідницький лист, написаний групою італійських учених і опублікований у JACC CardiOncology, також досліджував спільні фактори ризику між серцево-судинні захворювання і рак.

"У багатьох людей, у яких розвиваються пухлини, також розвиваються серцево-судинні захворювання», — сказав Боначчо Olive Oil Times. ​"Добре задокументовані дані свідчать про загальні фактори ризику для цих двох станів».

Обидва захворювання поділяють метаболічні фактори ризику, такі як запалення та окислювальний стрес. Середземноморська дієта, багата протизапальними та антиоксидантними продуктами, спрямована на ці спільні шляхи.

У дослідженні використовувалися дані широкої Дослідження Молі-сані, яка відстежувала приблизно 25,000 - дорослих із Регіон Молізе Італії більше десяти років.

Це нове дослідження було зосереджено на 802 учасниках віком близько 60 років, які на початку дослідження мали рак. Протягом 13 років спостерігали за їхніми харчовими звичками та станом здоров’я.

"Усі особи, яких ми включили, мали пухлину на момент приєднання до дослідження Moli-sani, незалежно від типу пухлини», – сказав Боначчо. ​"У той час як попередні дослідження були зосереджені на впливі дієти на конкретні типи пухлин, наше дослідження мало перевагу поширити результати на всіх, хто пережив рак».

Учасники були класифіковані на основі їхньої прихильності до середземноморської дієти, виміряної за допомогою напівкількісного опитувальника частоти прийому їжі та отриманого результату MedDiet.

"Згідно з попередньою літературою, ми виявили, що найбільш значні переваги спостерігалися в тих, хто суворо дотримувався середземноморської дієти», — сказав Боначчо. ​"Епізодична прихильність не принесла вимірних переваг».

Згідно з дослідженням, пацієнти, які більшою мірою дотримуються середземноморської дієти, як правило, мають вищий соціально-економічний статус і більш схильні до фізичної активності. Рівень їхньої смертності від усіх причин був на 32 відсотки нижчим, ніж у інших пацієнтів, яких обстежили дослідники.

Протягом 12.7 років спостереження було зареєстровано 248 смертей від усіх причин, у тому числі 59 смертей від серцево-судинних захворювань і 140 від раку.

Дослідники визнали деякі обмеження дослідження, оскільки це спостережне дослідження, що означає, що причинно-наслідковий зв’язок не можна зробити прямий висновок. Вони також відзначили, що споживання їжі, про яку вони повідомляють самі, може стати предметом спотворення.

"Це була невелика група певного віку, і це завадило нам отримати конкретні дані про типи раку або різні впливи в різному віці», — сказав Боначчо.

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За словами Боначчо, одним із основних моментів дослідження є те, що воно стосується саме середземноморського населення.

"Багато досліджень, проведених в інших країнах, оцінюють вплив середземноморської дієти, але дуже цікаво виміряти їх у контексті Середземномор’я», – сказала вона.

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"Середземноморське населення має культуру, в якій продукти поєднуються певним чином», – додав Боначчо. ​"В Італії ми ніколи не говоримо лише про макарони чи бобові, оскільки вони завжди поєднуються. Спосіб приготування їжі покращує поживні властивості їжі».

Крім того, суворе дотримання середземноморської дієти також означає уникати більшості ультраоброблені продукти.

"Виділяти час, необхідний для приготування страви, переробляти свіжі продукти вдома, використовувати якісні продукти, такі як оливкова олія, — усе це не відбувається, якщо шукати готові до вживання продукти з полиці», — пояснив Боначчо.

Італійський вчений зазначив, що середземноморська дієта може відігравати більш значну роль у майбутньому дієтології.

"Ми бачимо все більше і більше людей з діагнозом рак», – сказав Боначчо. ​"Це може бути результатом вдосконалення діагностичних інструментів, але це також говорить нам про те, що все більше і більше людей потребуватимуть пов’язувати здорове харчування зі своїм лікуванням».

Хоча необхідні додаткові дослідження, Боначчо також наголосив на важливих дослідженнях, які зараз проводяться, підкреслюючи роль середземноморської дієти та оливкової олії для здоров’я хворих на рак.

"Коли ми бачимо, що середземноморська дієта може зменшити на 60 відсотків летальні випадки інсульту у цих пацієнтів, і це лише приклад із нашого дослідження, це говорить нам, що це може бути хорошою відправною точкою для тих, хто має справу з цими захворюваннями», – підсумував Боначчо.