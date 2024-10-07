Екстракт оливкової олії першого віджиму перевищує протизапальні властивості ібупрофену

Дослідники з Університету Терамо та Університету Сапієнца в Римі розробили новий метод сталого видобутку олеоканталь і олеацеїн з оливкова олія першого віджиму, отримуючи висококонцентрований розчин.

Ці екстракти можуть забезпечити більш ефективні протизапальні результати, ніж добре відомі препарати, такі як ібупрофен. Хоча екстракція фенолу, як правило, дорога, нові екстракти можна виробляти за невелику частку вартості.

Олеокантал, олеацеїн і нові молекули продемонстрували значно більшу активність, ніж ібупрофен, як інгібітори циклооксигенази. - Лучіана Моска, дослідник біохімії, Університет Сапієнца

Однією з причин, чому вилучення фенолу є таким дорогим, є необхідні хімікати. Новий процес усуває потребу в цих хімікатах, повністю покладаючись на воду як розчинник.

Крім того, цей водний процес не створює хімічних відходів і не впливає на їстівність обробленої оливкової олії.

"Ми розробили екологічно чисту та біосумісну методологію на водній основі», — сказав Антоніо Франсіозо, співавтор вчитися і дослідник відділу біологічних наук і технологій для харчових продуктів, сільського господарства та навколишнього середовища Університету Терамо.

"Олеокантал і олеацеїн є природними їстівними продуктами, які утворюються під час виробництва оливкової олії. Їх отримують з попередників рослин, лігстрозиду та олеуропеїн," він додав. ​"Вони особливо помітні своєю протизапальною та антиоксидантною дією».

Дослідники розробили метод синтезу двох похідних олеоканталу та олеацеїну, тіоканталу та тіоканталу.

Вони також досліджували, як олеокантал, олеацин та їхні нові похідні можуть інгібувати активність циклооксигенази. Інгібітори циклооксигенази, такі як ібупрофен, зазвичай використовуються для зменшення запалення.

"Ми підтвердили наявні дані, використовуючи ібупрофен як золотий стандарт у наших тестах», – сказала Лучіана Моска, співавтор дослідження та науковий співробітник відділу біохімічних наук університету Сапієнца.

"Олеокантал, олеацеїн і нові молекули продемонстрували значно більшу активність, ніж ібупрофен, як інгібітори циклооксигенази», – додала вона.

Нові молекули відрізняються від олеокантала та олеацеїну завдяки процесу, відомому як сульфування, що потенційно може зробити їх набагато ефективнішими для медичних застосувань.

"Олеокантал і олеацин, хоч і добре вивчені, показали велику активність пробірці і в стільникових системах», – сказав Моска. ​"Однак вони стикаються зі значною фармакокінетичною проблемою: вони є нестабільними молекулами».

Коли олеокантал і олеацеїн потрапляють всередину, вони швидко розкладаються, оскільки організм визначає сполуки як потенційно шкідливі та використовує різні біологічні системи, включаючи ферменти, щоб розщепити їх.

"Надзвичайна реакційна здатність цих молекул зумовлена ​​їхньою хімічною структурою. Використовуючи цю реакцію сульфування, ми можемо зробити їх набагато менш реактивними», — сказав Моска. ​"Ось чому ми в це віримо в природних умовах, ці молекули можуть продемонструвати більшу фармакологічну активність».

"Однак це ще потрібно підтвердити з наукової точки зору», – додала вона. ​"У нас є перші докази, і ми продовжуємо проводити тести. У наступному розділі буде більше».

Хоча в оливковій олії першого віджиму присутні десятки фенолів, не вся оливкова олія першого віджиму містить однакову кількість і пропорцію цих сполук. Цікаво, що ці відмінності впливають на процес виробництва нових екстрактів.

"Важливо вибирати сорти, які дають оливкову олію, особливо багату цими двома поліфеноли, оскільки не всі сорти можуть давати велику кількість олеоканталу та олеацеїну в олії», – сказав Роберто Маттіолі, співавтор дослідження та науковий співробітник відділу біохімічних наук Університету Сапієнца.

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З цієї причини дослідники зосередили своє початкове дослідження на Коратіна, апулійський сорт, відомий виробництвом оливкової олії першого віджиму, в якій від 70 до 80 відсотків фенолів складають олеокантал і олеацеїн.

"Навіть з такими багатими сортами традиційні методи екстракції покладаються на тривалі процеси із залученням органічних розчинників, які потім потрібно видалити, створюючи ризик як для навколишнього середовища, так і для працівників», — сказав Маттіолі.

Маттіолі та його колеги розповіли, що вони розробили метод використання біосумісних молекул замість органічних розчинників для отримання висококонцентрованих екстрактів, що досягають приблизно 50 міліграмів поліфенолів на мілілітр.

"Ці молекули можна безпечно ковтати, потенційно вводити безпосередньо тваринам або використовувати пробірці на тканини або клітини в культурі, тому що вони повністю біосумісні», — сказав він. ​"З такими високими концентраціями речовини можна належним чином розводити в різних культуральних середовищах і вводити безпосередньо, без подальших етапів очищення або випаровування розчинника».

"Зараз п’ять міліграмів олеокантала можуть коштувати 250 євро, що робить його непридатним для великомасштабного виробництва», – додав Франсіозо.

На думку дослідників, новий процес може змінити ситуацію.

"Починаючи з особливо насичених олій, ми використовуємо надзвичайно економічний метод... для концентрації поліфенолів у 100 разів у біологічному та ліпідному розчинниках», — сказав Родольфо Федеріко, співавтор дослідження та співзасновник стартапу Active-Italia.

"Вперше ми маємо сировину, яку можна використовувати як засоби для зміцнення здоров’я. Досі не існувало добавок, які б містили олеокантал і олеацеїн», – додав він, ​"лише їхні попередники».

Він вважає, що екстракти цих двох молекул матимуть далекосяжні переваги, окрім доведених протизапальних властивостей, пов’язаних із їхньою поведінкою, що пригнічує циклооксигеназу.

"В природних умовах Дані клінічних досліджень на пацієнтах показують, що оливкова олія з високим вмістом олеоканталу та олеацеїну пригнічує синтез прозапальних цитокінів», – сказав він. ​"Механізм дії може бути набагато ширшим, потенційно впливаючи на численні патології. Це справді дуже захоплююче».

Сотні досліджень пов’язують споживання оливкової олії першого віджиму з різними Користь для здоров'я.