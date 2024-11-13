Раннє втручання з EVOO є перспективним у зменшенні симптомів синдрому Дауна

Оливкова олія першого віджиму може зіграти ключову роль у боротьбі з когнітивною дегенерацією у людей із синдромом Дауна.

Новий вчитися Проведене з використанням мишачої моделі синдрому Дауна показало, що оливкова олія першого віджиму може значно покращити пам'ять і когнітивні здібності.

Оливкова олія першого віджиму може змінити роботу мозку ​ " запальний профіль» у позитивний спосіб, сповільнюючи нейродегенеративний процес не лише при хворобі Альцгеймера, але й при інших станах, таких як синдром Дауна. - Доменіко Пратіко, засновник Центру хвороби Альцгеймера

"Історично склалося так, що оливкову олію в основному пов’язували з серцево-судинними перевагами», – сказав Доменіко Пратіко, професор нейронаук з Університету Темпл у Філадельфії та засновник Центру хвороби Альцгеймера в Темплі. Olive Oil Times.

"Довгий час мозок не вважався суб’єктом, на який впливає вживання оливкової олії першого віджиму. Насправді все більше досліджень показують, що позитивний вплив оливкової олії першого віджиму також поширюється на здоров’я мозку», – пояснив Пратіко.

У своєму останньому дослідженні, опублікованому в Journal of Alzheimer's Disease, дослідницька група Praticò пояснила, як люди з синдромом Дауна часто розвивають зниження когнітивних функцій і патології, схожі на Альцгеймера, вже у віці 40 років, набагато раніше, ніж у населення в цілому.

"Завдяки фармакологічним досягненням і новим хірургічним технікам очікувана тривалість життя людей із синдромом Дауна значно збільшилася, часто перевищуючи 50 років», — сказав Пратіко.

Від 60 до 70 відсотків цих людей починають розвивати когнітивні проблеми набагато раніше, ніж у людей без синдрому Дауна. ​"Це не зовсім так хвороба Альцгеймера, але це дуже схожі умови», — сказав Пратіко.

"Враховуючи дедалі більше доказів ролі оливкової олії першого віджимання, наше дослідження мало на меті дослідити, чи може раннє втручання з використанням оливкової олії першого віджиму мати позитивний вплив на цю групу населення», — пояснив він.

Щоб перевірити ефективність оливкової олії першого віджиму, команда використала модель тварин із синдромом Дауна, лікуючи мишей дієтою, збагаченою оливковою олією першого віджиму, протягом п’яти місяців.

Дослідники вибрали односортну оливкову олію першого віджиму першого віджиму Coratina, вироблену в Апулії, Італія, завдяки її значному фенольному профілю.

Наприкінці лікування були проведені когнітивні тести для оцінки здібностей тварин до навчання та пам’яті.

"Тести пам’яті на тваринах, такі як водний лабіринт Морріса, дозволяють нам виміряти, як швидко миші вчаться знаходити приховану платформу», – сказав Пратіко.

"Ми помітили, що миші, які отримували оливкову олію першого віджиму, набагато швидше навчалися та запам’ятовували, ніж їхні побратими без лікування», – додав він.

Ще одним цікавим аспектом дослідження був вплив оливкової олії першого віджиму на синапси, зв’язки між нервовими клітинами, відповідальними за передачу інформації в мозку.

Експерименти показали, що миші, які отримували оливкову олію першого віджиму, показали покращену синаптичну функцію, як виміряно за допомогою електрофізіологічних методів.

"Синапси функціонували ефективніше, що свідчить про те, що оливкова олія першого віджиму має захисну дію на нейронні зв’язки», — сказав Пратіко.

реклама

реклама

Крім того, оливкова олія першого віджиму значно знизила рівень нейрозапалення, процесу, тісно пов’язаного зі зниженням когнітивних функцій і нейродегенерацією.

"Ми виявили, що оливкова олія першого віджиму може модулювати активність мікроглії, клітин, які, серед іншого, діють як сміттяри в мозку», — сказав Пратіко.

"Ці клітини в умовах хронічного стресу можуть пошкодити мозок замість того, щоб допомогти йому», – додав він. ​"Завдяки оливковій олії першого віджиму мікроглія залишається в більш збалансованому стані і може продовжувати виконувати свою корисну функцію».

Вирішальним аспектом дослідження був поглиблений аналіз маркерів запалення в мозку мишей, які отримували оливкову олію першого віджиму.

Зокрема, було показано, що оливкова олія першого віджиму значно впливає на різні цитокіни, білки, які регулюють запальну реакцію імунної системи.

Серед проаналізованих маркерів інтерлейкіни відіграють вирішальну роль у модулюванні запалення мозку, явища, тісно пов’язаного зі зниженням когнітивних функцій і нейродегенерацією.

Команда Praticò спостерігала значне зниження таких молекул, як інтерлейкін-12 і CD40, обидві, як відомо, сприяють активації мікроглії.

"Придушення CD40 є особливо актуальним, оскільки цей білок часто бере участь в активації мікроглії та у виробництві інших прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкін-12», — сказав Пратіко. ​"Зменшення активності цих молекул допомагає пом’якшити один фактор, який прискорює зниження когнітивних функцій».

У той же час спостерігалося збільшення антагоніста рецептора інтерлейкіну 1 (IL-1ra) та інтерлейкіну 5, обидва пов’язані з нейропротекторною дією.

"IL-1ra діє як гальмо запалення, спричиненого інтерлейкіном-1, одним із найпотужніших цитокінів у сприянні запальним реакціям», — пояснив Пратіко.

Ці результати показують, що оливкова олія першого віджиму зменшує запалення мозку та діє вибірково, сприяючи експресії молекул, які захищають нервові клітини.

"Наше дослідження показує, що оливкова олія першого віджиму може змінити роботу мозку ​"запальний профіль» у позитивний спосіб, уповільнюючи нейродегенеративний процес не лише при хворобі Альцгеймера, але й при інших станах, таких як синдром Дауна», — зауважив Пратіко.

За словами вчених, результати цього дослідження відкривають двері до нових терапевтичних підходів до таких захворювань, як хвороба Альцгеймера та інші форми деменції.

Оливкова олія першого віджиму, включаючи її біоактивні компоненти олеоканталь, олеацеїн і олеуропеїн, може представляти собою природну зброю в боротьбі зі зниженням когнітивних функцій.

У контексті, коли населення старіє і є деменція стає все більш поширеним, відкриття нових засобів профілактики має вирішальне значення. ​"Ми лише на початку цього дослідження», — сказав Пратіко.

"Але якщо ми зможемо продемонструвати, що щось таке просте, як оливкова олія першого віджиму, може змінити ситуацію, тоді ми знайдемо доступний спосіб покращити якість життя багатьох», — підсумував він.