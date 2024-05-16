Дослідження показує, що щоденне споживання оливкової олії знижує ризик смерті від деменції

Новий вчитися з Гарвардського університету виявили, що вживання половини столової ложки оливкової олії щодня пов’язане з меншим ризиком смерті від деменції.

Дослідники вивчили дані, зібрані від 92,383 28 дорослих Сполучених Штатів, які брали участь у Дослідженні здоров’я медсестер і Дослідженні медичних працівників протягом - років.

Вони виявили, що щоденне споживання принаймні семи грамів оливкової олії було пов’язане з 28-відсотковим нижчим ризиком смерті, пов’язаної з деменцією, порівняно з тими, хто ніколи або рідко вживав оливкову олію.

Зв’язок між споживанням оливкової олії та хвороба Альцгеймера, найпоширенішою формою деменції, давно встановлено. Однак це все більше цікавить дослідників, оскільки поширеність деменції продовжує зростати.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я показують, що у 55 році понад 2023 мільйонів людей у ​​всьому світі мали деменцію. Окреме дослідження, опубліковане в The Lancet, передбачало, що рівень деменції становить потрійний до 2050 року.

За словами Скотта Смолла, директора Центру дослідження хвороби Альцгеймера Колумбійського університету, деменція вражає найглибшу частину мозку на останніх стадіях, що може пригнічувати функції організму, включаючи частоту серцевих скорочень і дихання.

У той час як інфекції дихальних шляхів або сечовивідних шляхів є частими причинами смерті пацієнтів з пізньою стадією деменції, ті, хто отримує найякіснішу допомогу, по суті, помирають від накопиченої смерті клітин мозку.

Дослідження також вивчало зв’язок між загальним споживанням оливкової олії та якістю дієти, включаючи дотримання Середземноморська дієта і Індекс альтернативного здорового харчування.

Дослідники виявили, що учасники з найбільшим споживанням оливкової олії мали менший ризик смерті, пов’язаної з деменцією, незалежно від того, чи дотримувалися вони однієї з дієт. ​"Це підкреслює потенційно особливу роль оливкової олії», — пишуть дослідники.

"Тим не менш, група з високим показником індексу альтернативного здорового харчування та високим споживанням оливкової олії продемонструвала найнижчий ризик смертності від деменції, що свідчить про те, що поєднання більш якісної дієти з більшим споживанням оливкової олії може принести більшу користь», – додали вони.

Дослідження також вивчало вплив заміна інших харчових жирів з оливковою олією.

Дослідники виявили, що заміна п’яти грамів майонезу еквівалентною кількістю оливкової олії на 14 відсотків знижує ризик смерті від деменції. Тим часом заміна п’яти грамів маргарину оливковою олією була пов’язана з меншим ризиком на вісім відсотків.

При заміні вершкового або інших рослинних олій оливковою олією статистично значущої різниці не спостерігалося.

"Ці висновки надають докази на підтримку дієтичних рекомендацій, які пропагують використання оливкової олії та інших рослинних олій як потенційної стратегії для підтримки загального здоров’я та запобігання деменції», – пишуть дослідники.

Однак вони визнали, що на момент дослідження майонез і маргарин містили високий рівень гідрогенізованих транс-жирів, які тісно пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, діабетом 2 типу та деменцією. У 2020 році органи охорони здоров’я США заборонили виробникам додавати в продукти частково гідрогенізовані олії.

Енн-Джулі Тессьє, провідний автор дослідження та науковий співробітник у галузі харчування Школи громадської охорони здоров’я Гарвардського університету Т. Х. Чан, розповіла. Olive Oil Times Дослідники вважають, що антиоксиданти, що містяться в оливковій олії, можуть відігравати певну роль у зв’язку між її споживанням і зниженням ризику смерті від деменції.

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"Ми вважаємо, що деякі сполуки з антиоксидантною активністю в оливковій олії можуть долати гематоенцефалічний бар’єр, потенційно маючи прямий вплив на мозок», – сказала вона. ​"Також можливо, що оливкова олія має опосередкований вплив на здоров’я мозку, сприяючи здоров’ю серцево-судинної системи, хоча ми врахували такі фактори в наших моделях, і зв’язок залишився».

Досліджувана популяція включала 60,582 31,801 жінки з Дослідження здоров’я медсестер і 56 - чоловіка з Дослідження медичних працівників із середнім віком - років, у яких на початку дослідження не було серцево-судинних захворювань і раку. Споживання оливкової олії оцінювали кожні чотири роки за допомогою опитувальника частоти прийому їжі.

"Для цього учасникам задавали низку запитань про те, як часто вони споживали оливкову олію, чи застосовували її для заправки салатів, для приготування їжі чи додавали в інші продукти», – сказав Тесьє.

"Однак у нас не було даних, які б дозволяли нам диференціювати тип використовуваного масла», – додала вона. ​"Таким чином, ми спостерігали асоціацію незалежно від типу використовуваної оливкової олії, незалежно від того, була вона першого віджиму чи ні, і чи використовувалася вона для приготування їжі, у заправках для салатів або додавалася в інші продукти».

Однією з головних сильних сторін дослідження був аналіз кількох підгруп, включаючи осіб з генотипом аполіпопротеїну ε4 (APOE ε4). Люди з однорідними алелями APOE ε4 мають у п’ять-дев’ять разів більше шансів померти від деменції.

"Дослідницькі аналізи підгруп показали зв’язок між більшим споживанням оливкової олії та нижчим ризиком смертності, пов’язаної з деменцією, у більшості підгруп», – пишуть дослідники. ​"Жодних статистично значущих зв’язків не було виявлено в учасників із сімейним анамнезом деменції, які живуть самі, вживають полівітаміни та в носіях не-APOE ε4».

Хоча інші сильні сторони дослідження включали тривалий період спостереження, великий розмір вибірки та велику кількість випадків смерті від деменції, дослідники визнали його обмеження.

"Наше дослідження не може встановити причинно-наслідковий ефект оливкової олії, тому що це не інтервенційне дослідження», — сказав Тесьє.

Дослідники також написали, що досліджувана популяція не була репрезентативною для широкої громадськості в Сполучених Штатах, оскільки вона в основному складалася з медичних працівників, переважна більшість яких були літніми та білими.

Тессьє сказав, що майбутні дослідження повинні забезпечити учасників оливковою олією, щоб оцінити її вплив на когнітивні функції та побачити, чи можна спостерігати прямий ефект.

"Однак важливо зазначити, що для більшості типів деменції початок є поступовим, а прогресування захворювання повільним», – підсумувала вона. ​"Через це ми повинні довго чекати, поки виникнуть випадки. Деменцію та смертність від деменції навряд чи можна вивчати інакше, ніж шляхом спостереження».