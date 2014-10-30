Час зібрати все і назвати день.

У оливкової олії немає майбутнього. Усі ці роки наполегливої ​​роботи звелися до цього: кукурудзяна олія знижує рівень холестерину більше, ніж оливкова.

Я знаю, про що ти думаєш. Як щодо всіх тих навчання протягом років що оливкова олія може допомогти запобігти хворобам серця, діабету і навіть раку? А як щодо доктора Оза?

Не заважай все це. Мазола знижує рівень холестерину. Що ми можемо зробити? Час перегорнути сторінку і нарешті взятися за гольф.

Дозвольте мені пояснити, що змусило мене побачити речі з такою ясністю.

Я зізнаюся, що в моєму серці я відчував м’яку до Мазоли ще з початку 1970-х років, коли мене в молодому віці вчили, що кукурудза – це ​"кукурудза» мовою індіанців (я знаю, але ми називали корінними американцями індіанці тоді).

Протягом восьми років ми дізнавалися про ​"Доброта кукурудзи» від прекрасної актриси на ім’я Теная Торрес, чиї люди називали її кукурудзою ​"перед Америкою було Америка». З цього добра робили маргарин Мазола. Та солодка, кам’яна кукурудза доброта.

Вісім років ми спостерігали за нею під час рекламних пауз M * A * S * H та Все в родині, і ми показали свою любов, купивши достатню кількість маргарину, щоб підвищити продажі агроконгломерату Best Foods до 4 мільярдів доларів до 1980 року.

Тепер нас просять знову показати нашу любов — цього разу до наших дітей, наших сімей і нас самих.

Тут, у найбільшій економіці світу, нещодавно нас затопила нова реклама Mazola, яка закликає нас ​"піклуйся про тих, кого любиш». І наразі вона відіграла 5,475 разів перед національною аудиторією. Це виходить в ефір знову і знову.

У рекламі пояснюється, що деякі варіанти, як-от вибір пончика чи яблука, прості й очевидні. Інші вимагають більш ретельного розгляду, як-от вибір між кукурудзяною та оливковою олією.

Яку інформацію ми повинні враховувати при прийнятті рішення? Це дрібним шрифтом:

Кукурудзяна олія має ​"Рослинних стеролів, що блокують холестерин, у чотири рази більше, ніж в оливковій олії», а кукурудзяна олія може ​"допомагають знизити рівень холестерину в два рази більше (для дорослих з високим рівнем холестерину при щоденному споживанні в рамках дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину).

Як завжди, не все так просто.

"Перш за все, зниження рівня холестерину ЛПНЩ не обов’язково знижує ризик серцевих захворювань», – пояснює Olive Oil Times редактор охорони здоров’я Олена Паравантес. ​"Оливкова олія знижує рівень ЛПНЩ, але також знижує рівень окислення ЛПНЩ, що набагато важливіше».

"По-друге, завдяки антиоксидантам, оливкова олія має безліч переваг, які виходять за рамки зниження рівня холестерину — таких як профілактика раку, зниження артеріального тиску, зменшення окислення та запалення — кукурудзяна олія не має цих ефектів».

Доктор Мері Флінн, доцент клінічної медицини в Університеті Брауна, автор книги Дієта на основі оливкової олії, також називають помилковим фокусування на рівні ЛПНЩ. ​"Вам потрібно знати, здоровий ЛПНЩ чи ні. Якщо людина регулярно вживає дієту, яка містить поліненасичені жири (типова американська дієта з високим вмістом рослинної олії), у неї буде окислений ЛПНЩ».

"Кукурудзяна олія знизить рівень ЛПНЩ, але оливкова олія, будучи переважно мононенасиченими жирами, не буде окислювати ЛПНЩ», – сказав Флінн. ​"Споживаючи EVOO, ви ще більше зменшите окислення».

Дослідження показали, що надмірний рівень омега-6 жирних кислот порівняно з омега-3 жирними кислотами може збільшити ймовірність ряду захворювань. Кукурудзяна олія має співвідношення омега-6 до омега-3 49:1. Оптимальним вважається співвідношення 4 до 1 або нижче.

"Вживання оливкової олії означає, можливо, трохи вищий рівень ЛПНЩ», – підсумовує доктор Флінн. ​"але саме ЛПНЩ не сприятиме атеросклерозу, і у вас буде вищий рівень ЛПВЩ, що також є захисним фактором для розвитку атеросклерозу».

Але Мазола знає, що ми реагуємо лише на прості звуки, і краса висоти в її простоті: кукурудзяна олія знижує рівень холестерину. Бережіть тих, кого любите.

Яке було гасло того великого кампанія з оливкової олії Кілька років тому? О так, ​"додати трохи життя». Я чув, що це справило глибокий вплив на 14 людей, які його бачили.

Отже, поки Сполучене Королівство дотримується свого нова заборона на батончики з оливковою олією, а магнати на Тайвані ляпають етикетки оливкової олії на біодизелі, оскільки каліфорнійські виробники проштовхують закони дозволяючи дату збирання білої брехні, і досягає консенсусу Всесвітнє засудження оливкової олії, є телевізійний ролик про інтенсивну ротацію кукурудзяної олії під назвою: ​"Параметри».

Якби тільки оливкова олія мала власну кампанію.