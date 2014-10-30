Кукурудзяна олія знижує рівень холестерину: ми всі можемо повернутися додому

Час зібрати все і назвати день.
У оливкової олії немає майбутнього. Усі ці роки наполегливої роботи звелися до цього: кукурудзяна олія знижує рівень холестерину більше, ніж оливкова.
Я знаю, про що ти думаєш. Як щодо всіх тих навчання протягом років що оливкова олія може допомогти запобігти хворобам серця, діабету і навіть раку? А як щодо доктора Оза?
Не заважай все це. Мазола знижує рівень холестерину. Що ми можемо зробити? Час перегорнути сторінку і нарешті взятися за гольф.
Дозвольте мені пояснити, що змусило мене побачити речі з такою ясністю.
Я зізнаюся, що в моєму серці я відчував м’яку до Мазоли ще з початку 1970-х років, коли мене в молодому віці вчили, що кукурудза – це "кукурудза» мовою індіанців (я знаю, але ми називали корінними американцями індіанці тоді).
Протягом восьми років ми дізнавалися про "Доброта кукурудзи» від прекрасної актриси на ім’я Теная Торрес, чиї люди називали її кукурудзою "перед Америкою було Америка». З цього добра робили маргарин Мазола. Та солодка, кам’яна кукурудза доброта.
Вісім років ми спостерігали за нею під час рекламних пауз M * A * S * H та Все в родині, і ми показали свою любов, купивши достатню кількість маргарину, щоб підвищити продажі агроконгломерату Best Foods до 4 мільярдів доларів до 1980 року.
Тепер нас просять знову показати нашу любов — цього разу до наших дітей, наших сімей і нас самих.
Тут, у найбільшій економіці світу, нещодавно нас затопила нова реклама Mazola, яка закликає нас "піклуйся про тих, кого любиш». І наразі вона відіграла 5,475 разів перед національною аудиторією. Це виходить в ефір знову і знову.
У рекламі пояснюється, що деякі варіанти, як-от вибір пончика чи яблука, прості й очевидні. Інші вимагають більш ретельного розгляду, як-от вибір між кукурудзяною та оливковою олією.
Яку інформацію ми повинні враховувати при прийнятті рішення? Це дрібним шрифтом:
Кукурудзяна олія має "Рослинних стеролів, що блокують холестерин, у чотири рази більше, ніж в оливковій олії», а кукурудзяна олія може "допомагають знизити рівень холестерину в два рази більше (для дорослих з високим рівнем холестерину при щоденному споживанні в рамках дієти з низьким вмістом насичених жирів і холестерину).
Як завжди, не все так просто.
"Перш за все, зниження рівня холестерину ЛПНЩ не обов’язково знижує ризик серцевих захворювань», – пояснює Olive Oil Times редактор охорони здоров’я Олена Паравантес. "Оливкова олія знижує рівень ЛПНЩ, але також знижує рівень окислення ЛПНЩ, що набагато важливіше».
"По-друге, завдяки антиоксидантам, оливкова олія має безліч переваг, які виходять за рамки зниження рівня холестерину — таких як профілактика раку, зниження артеріального тиску, зменшення окислення та запалення — кукурудзяна олія не має цих ефектів».
Доктор Мері Флінн, доцент клінічної медицини в Університеті Брауна, автор книги Дієта на основі оливкової олії, також називають помилковим фокусування на рівні ЛПНЩ. "Вам потрібно знати, здоровий ЛПНЩ чи ні. Якщо людина регулярно вживає дієту, яка містить поліненасичені жири (типова американська дієта з високим вмістом рослинної олії), у неї буде окислений ЛПНЩ».
"Кукурудзяна олія знизить рівень ЛПНЩ, але оливкова олія, будучи переважно мононенасиченими жирами, не буде окислювати ЛПНЩ», – сказав Флінн. "Споживаючи EVOO, ви ще більше зменшите окислення».
Дослідження показали, що надмірний рівень омега-6 жирних кислот порівняно з омега-3 жирними кислотами може збільшити ймовірність ряду захворювань. Кукурудзяна олія має співвідношення омега-6 до омега-3 49:1. Оптимальним вважається співвідношення 4 до 1 або нижче.
"Вживання оливкової олії означає, можливо, трохи вищий рівень ЛПНЩ», – підсумовує доктор Флінн. "але саме ЛПНЩ не сприятиме атеросклерозу, і у вас буде вищий рівень ЛПВЩ, що також є захисним фактором для розвитку атеросклерозу».
Але Мазола знає, що ми реагуємо лише на прості звуки, і краса висоти в її простоті: кукурудзяна олія знижує рівень холестерину. Бережіть тих, кого любите.
Яке було гасло того великого кампанія з оливкової олії Кілька років тому? О так, "додати трохи життя». Я чув, що це справило глибокий вплив на 14 людей, які його бачили.
Отже, поки Сполучене Королівство дотримується свого нова заборона на батончики з оливковою олією, а магнати на Тайвані ляпають етикетки оливкової олії на біодизелі, оскільки каліфорнійські виробники проштовхують закони дозволяючи дату збирання білої брехні, і досягає консенсусу Всесвітнє засудження оливкової олії, є телевізійний ролик про інтенсивну ротацію кукурудзяної олії під назвою: "Параметри».
Якби тільки оливкова олія мала власну кампанію.