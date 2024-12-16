Можливо, оливкова олія зіграла вирішальну роль на чемпіонаті Національної університетської атлетичної асоціації (NCAA) у Дивізіоні I у Вероні, штат Вісконсін, у 2024 році.

Разом зі своїми колегами двічі олімпієць і тренер Університету Брігама Янга (BYU) Едвард Айстоун наносив оливкову олію на руки, спини та ноги своїх спортсменів після того, як вони зняли свій розминковий одяг і готувалися до забігу.

Тонкий шар оливкової олії забезпечує певну ізоляцію від втрати тепла від теплої шкіри до холодного повітря. - Едвард Айстоун, тренер з бігу, Університет Бригама Янга

Eyestone вважає, що оливкова олія може змінити ситуацію, коли температура під час перегонів коливається вище нуля. Його переконання були погашені, як і чоловічі та жіночі команди BYU з бігу короновані чемпіони.

Хоча використання оливкової олії таким способом не є новим для тренера, він сказав, що це зарезервовано для особливих випадків. ​"Ми розбираємо оливкову олію лише для великих перегонів наприкінці року», — сказав він Olive Oil Times.

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"У Штатах великі перегони зазвичай збігаються з пізньою осінню, коли умови стають більш екстремальними. І мої хлопці зазвичай добре бігають наприкінці сезону», — сказав Айстоун.

На думку тренера, оливкова олія може підвищити продуктивність спортсменів у різних умовах. ​"Я робив це лише перед біговими перегонами, але немає жодних причин, чому це не спрацювало б на дистанції 5 км [п’ять кілометрів] або 10 км [десять кілометрів]», – сказав Айєстон.

"Я б стурбувався тим, що оливкова олія поступово охолоне до зовнішньої температури», – додав він. ​"У таких випадках я, ймовірно, виберу більш традиційні варіанти, як-от колготки, рукави або довші сорочки. І, звичайно, в екстремальних умовах одягайте кілька шарів».

Асоціація оливкового дерева зі спортом має давню традицію, що сягає корінням в Олімпійські ігри в Стародавній Греції.

"Перед спортивними тренуваннями спортсмени змащували свої тіла оливковою олією, щоб підготувати шкіру», – розповіла Анна Густафссон, фінський археолог і письменниця з Афін. Olive Oil Times в серпневому інтерв’ю 2024 року. ​"Вони також очищалися після потовиділення, натираючи шкіру сумішшю оливкової олії та піску, а потім зскрібаючи бруд».

У наш час, спортсмени, які беруть участь у Щорічник Туреччини Kirkpinar на турнірі з боротьби з оливковою олією використано приблизно дві метричні тонни оливкової олії.

Учасники бойових дій ритуально покривають себе та своїх супротивників оливковою олією, через що борцям дуже важко схопити один одного, змушуючи їх хапатися за кишені суперника. Борці також стверджують, що оливкова олія зменшує біль від травм і сприяє швидкому загоєнню ран.

"Використання оливкової олії — дуже стара школа», — сказав Айстоун. ​"Коли я навчався в середній школі наприкінці 1970-х років, я вперше використав його».

"Я вважаю, що я можу простежити це або до мого батька, який використовував його в Університеті Айдахо під час бігу по пересіченій місцевості в 1940-х роках, або до мого шкільного тренера, який використовував його з нашою командою», – додав він. ​"Оскільки він був з Канади, то знав дещо про холодні умови».

У сучасний час на шкірі як захисний шар використовуються різноманітні мастила.

"Я думаю, що плавці, які перетинали Ла-Манш, пробували подібні методи, покриваючи себе вазеліном або салом», — сказав Айстоун.

"Також відомо, що бігові лижі в дуже холодних умовах наносять вазелін на відкриту шкіру. Оливкова олія — це лише розріджена версія вазелінової техніки», — додав він.

" На цій фотографії з зимових національних змагань 1993 року я біжу ліворуч із замерзлими вусами, але з легким блиском від оливкової олії на ногах і обличчі. Температура була 7 ºF (-14 ºC)», – сказав Айстоун.

Оливкова олія містить численні компоненти, включаючи антиоксиданти та вітаміни ідеально підходить для догляду за шкірою. Завдяки своєму поліфеноли, оливкова олія також може допомогти шкірі відновитися від пошкоджень.

Тим не менш, тренер визнав, що точний механізм, завдяки якому оливкова олія приносить користь бігунам BYU, залишається неясним.

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"Один із моїх спортсменів є інженером-механіком, і його професор, почувши про використання нами оливкової олії, припустив, що вона, ймовірно, мало корисна через принципи теплопередачі», — сказав Айстоун.

"Тонкий шар оливкової олії забезпечує певну ізоляцію від втрати тепла від теплої шкіри до холодного повітря», – додав він. ​"Завдяки в’язкості оливкової олії між шкіркою та олією також може утримуватися тонкий шар повітря».

Айстоун пояснив, що тренерський штаб злегка підігріває оливкову олію за допомогою нагрівачів, ​"який створює затишне відчуття, схоже на ковдру, коли наноситься вперше», – сказав він.

"Зрештою, я вважаю, що оливкова олія допомагає подолати розрив між зняттям верхнього одягу для розминки та теплом, яке виробляє тіло під час гонки», – додав Айстоун. ​"І замість того, щоб знімати рукави або зайву сорочку під час гонки, ви вже звільнені від цих шарів і можете зосередитися на бігу».

Як давній користувач оливкової олії під час перегонів, Айстоун згадав, як вона допомогла йому в найсуворіших умовах, з якими він стикався. ​"Я використовував оливкову олію при температурах від 30 до 5 ºF (-15 ºC)», – сказав він.