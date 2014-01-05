Berkeley Olive Grove EVOO вражає

Останні дослідження показують, що каліфорнійська оливкова олія першого віджиму може бути однією з найздоровіших у світі.

д-р Прокопіос Магіатіс і д-р Елені Мелліу з Афінського університету, проводили тестування EVOO за допомогою методу 1H-ЯМР (ядерного магнітного резонансу) для визначення кількості олеоканталу та олеацеїну в EVOO з усього світу. Наразі були випробувані сотні сортів оливкової олії.



Зусилля є частиною більш широкого проекту, щоб виявити конкретні сорти оливкових дерев, методи управління гаями, час збору врожаю та тип млинів, які виробляють найкориснішу оливкову олію.

На даний момент було виявлено, що сорти оливок Коронеікі та Троуба з певних регіонів та конкретних оливкових заводів у Греції містять найвищі та найпостійніші рівні олеоканталу та олеацеїну.

Тепер, використовуючи нове розширене тестування 1H-ЯМР, незвично були виявлені високі рівні аглікону олеуропеїну у зразках оливкової олії сорту Mission з Berkeley Olive Grove в Північній Каліфорнії.

Завжди в пошуку останніх наукових досягнень, Оливковий гай Берклі Власниця Олівія Ньюсом-Гріко познайомилася з Мелліу на семінарі в Каліфорнійському університеті в Девісі. Newsome-Grieco сказала, що відразу зрозуміла цінність нового методу і подала зразки для тестування.

"Іронічно, що в розпал економічного хаосу двом грецьким вченим вдалося розробити тест, який підтвердить високу якість EVOO, виробленого прямо тут, у Каліфорнії. Я дуже щасливий, що познайомився (Магіатіс і Мелліу)», – сказав Ньюсом-Гріко.

Найвища зареєстрована концентрація олеуропеїну аглікону (342 мг/кг) була у зразку Berkeley Olive Grove, виготовленому із зелених оливок під час стресового зрошення та низькотемпературного подрібнення. ​"Концентрація представляла найвище значення серед понад 400 зразків, проаналізованих Афінським університетом з 2010 року», – сказав Магіатіс.

Нещодавно було виявлено, що сполука олеуропеїну аглікон ефективна для Профілактика хвороби Альцгеймера.

Хімічний аналіз Mission EVOO Олеокантал: 88 мг/кг

Олеацеїн: 90 мг/кг

Олеуропеїн аглікон (альдегідна форма): 342 мг/кг

Лігстрозид аглікон (альдегідна форма): 170 мг/кг

Походження Сорт Місія оповита таємницею; Передбачалося, що він прибув до Північної Америки іспанськими францисканськими місіонерами. Проте ДНК-тестування не показало жодного зв’язку з іспанськими оливковими деревами, але було виявлено, що вони мають деякі характеристики з сортом Піхолін Марокаїн, знайденим у Марокко.

Місія є єдиним сортом оливок, визнаним Міжнародною радою з оливок як рідний для Північної Америки.

Berkeley Olive Grove святкує своє 100-річчяth рік історії оливок. Органічне та стійке управління гаями разом із енергійними дослідженнями розмелювання оливок та ретельною обробкою дали результати. Продюсер заробив приголомшливий три золоті медалі на Міжнародному конкурсі оливкової олії в Нью-Йорку.

"Я вважаю, що це може стати визначальним моментом для промисловості оливкової олії в Каліфорнії — так само важливо, як коли каліфорнійські вина перемогли французькі вина на подвійній сліпій дегустації вин 1976 року в Парижі», — сказав Дарро Гріко, почувши позитивні результати свого EVOO. .

Найкорисніші оливкові олії першого віджиму можуть бути не тими, які люди вибирають за смаком. Стародавні греки, які наполягали на пресуванні недозрілих оливок, завжди змішували оливкову олію з вином або оцтом. Високі рівні олеоканталу та олеацеїну зазвичай виявляються в EVOO раннього збору, які мають більш гіркий смак і залишають відчуття перцю в горлі. Навіть сьогодні бальзамічний оцет і EVOO зустрічаються поруч.

Свіжість і смак самі по собі не можуть точно визначити здоров’я EVOO. Багато сортів оливок, незалежно від свіжості та смаку, не мають обов’язково високого рівня ключових фенольних сполук.

Деякі EVOO раннього врожаю з високим вмістом корисних для здоров’я сполук також отримали органолептичні нагороди. Тому можна виробляти чудові на смак, добре збалансовані EVOO з високим рівнем здоров’я.

Нові результати випробувань можуть ознаменувати початок нової ери для EVOO, коли стародавня мудрість поєднується з сучасним тестуванням та органолептичним аналізом, щоб розробити конкретні стандарти та нові вимоги до маркування для ​"сприяння здоров’ю» EVOOs в Каліфорнії та за кордоном.