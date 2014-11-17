Дослідник поділиться подробицями "захоплюючого відкриття"

21 листопада Гері Бошам, директор і президент Центру хімічних відчуттів Монелла у Філадельфії, перебуватиме в Іспанії, щоб обговорити своє добре відоме відкриття молекули олеоканталу, ключового компонента, відповідального за деякі з проголошених користь для здоров’я оливкової олії першого віджиму.



Подібно до нестероїдного протизапального засобу (НПЗП), відомого як ібупрофен, олеокантал має ті ж протизапальні властивості, але без побічних ефектів ліків, які так широко використовуються в аптечній промисловості. Олеокантал пояснить людина, яка виявила його випадково більше десяти років тому.

Доктор Гері Бошамп

Кілька досліджень після відкриття Бошама виявили, що олеокантал може допомогти видалити білки, які є основним компонентом (відомим як бета-амілоїд) амілоїдних бляшок у пацієнтів з Альцгеймером.

Довгострокове споживання невеликих кількостей олеоканталу з оливкової олії може частково бути причиною низької захворюваності на серцеві захворювання та хворобу Альцгеймера, пов’язану з Середземноморська дієта.

Насправді, Бошан виявив олеокантал під час експерименту, щоб покращити смак ібупрофену.

Досліджуючи молекулярну гастрономію з командою вчених, спеціалістів з харчових продуктів і кухарів, Бошам проводив дегустацію оливкової олії, коли помітив деяку схожість між смаком конкретної оливкової олії та ібупрофеном.

За запрошенням Олеокантального товариства Андалусії, QVExtra International та Іспанська асоціація муніципалітетів з оливкової олії, Бошан виступить з доповіддю під назвою ​"Олеоканталь: захоплююче відкриття» в Раді Кордови, щоб пояснити процес, за допомогою якого він відкрив молекулу в оливковій олії, яка може допомогти покращити життя багатьох людей.