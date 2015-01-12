Додайте оливкову олію до шкіри

Є багато відомих причин включити оливкову олію в свій раціон. Від здоров’я серця до профілактики раку – список продовжує зростати користь оливкової олії для здоров’я виявлені.

Так само, як оливкова олія є здоровою частиною вашого раціону, вона також може бути гідним доповненням до вашого щоденного догляду за шкірою.

Ваша шкіра відіграє важливу роль у детоксикації організму, тому важливо підтримувати її якомога чистою та здоровою.

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Наносити оливкову олію на шкіру може здатися нерозумним, але її можна використовувати як природний бар’єр для захисту від бруду та сміття. Умиваючи обличчя і залишаючи його занадто сухим, ви насправді можете заохочувати утворення проривів і нездорової шкіри. Легкий шар оливкової олії першого віджиму на обличчі після вмивання створює чудовий захисний шар. Обов’язково втирайте масло в обличчя, поки воно майже повністю не вбереться. Пам’ятайте, що трошки – це дуже важливо, тому вам не потрібно використовувати багато улюбленого EVOO, щоб скористатися перевагами.

Оливкова олія також містить антиоксиданти та сквален, який є одним з найпоширеніших ліпідів, що виробляються клітинами шкіри людини (навіть Wrangler кладе його в свої джинси). Вітаміни А і Е в оливковій олії роблять його першорядним компонентом проти старіння. Режим дня може допомогти зменшити появу тонких ліній і зморшок, водночас живить і зволожуючи вашу шкіру (це, безумовно, працює на Софі Лорен).

Після використання тоніка нанесіть оливкову олію на чисту шкіру. Тоніки дозволяють вашій шкірі повернутися до належного рівня pH. Під час нанесення EVOO ваше обличчя має бути злегка вологим, щоб зволожуючі властивості найкраще поглиналися шкірою. Не забудьте поєднувати використання оливкової олії як зволожувача з сонцезахисним кремом, щоб захистити шкіру від ультрафіолетових променів.