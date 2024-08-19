Веганська дієта з низьким вмістом жиру може знизити холестерин ЛПНЩ більше, ніж дієта, збагачена оливковою олією

Нове дослідження показує, що дотримання веганської дієти з низьким вмістом жиру без оливкова олія першого віджиму може знизити рівень холестерину ЛПНЩ в осіб з високим ризиком серцево-судинне захворювання більше, ніж веганська дієта, доповнена оливковою олією першого віджиму.

Кросовер вчитися, опублікованому в журналі Американської кардіологічної асоціації (JAHA), виявлено, що люди втратили більше ваги та продемонстрували нижчий рівень холестерину ЛПНЩ після дотримання дієти з низьким вмістом жиру, ніж дієти, збагаченої оливковою олією. Однак деякі відомі дослідники розкритикували дизайн дослідження.

"У світі серцево-судинних захворювань ведуться суперечки та дискусії щодо впливу рослинних олій, у тому числі оливкової олії першого віджиму, на фактори ризику», — сказала Андреа Кренек, дослідниця з Університету Флориди та співавторка дослідження.

"Середземноморські дієти зазвичай включають багато оливкової олії першого віджиму, тоді як рослинні дієти з низьким вмістом жиру часто рекомендують уникати цього», – додала вона. ​"Однак відомо, що обидві дієти знижують ризик серцевих захворювань».

"Наскільки нам відомо, це ще не було вивчено в рамках веганської дієти, що складається з цільної рослинної їжі, тому ми мали на меті розробити дослідження, щоб дослідити це питання», — пояснив Кренек. ​"Не було багато попередніх доказів, спрямованих на оцінку того, чи оливкова олія першого віджиму конкретно дає зниження ризику порівняно з рештою рослинної моделі».

У дослідженні взяли участь 40 осіб, які належали до групи ризику розвитку атеросклеротичних серцево-судинних захворювань. Вони дотримувалися двох веганських дієт, кожна протягом чотирьох тижнів з однотижневим періодом виведення.

В одній дієті учасники використовували чотири столові ложки Каліфорнійське оливкове ранчо оливкової олії першого віджиму щодня. Їм було наказано споживати оливкову олію сирою; в іншому випадку не було вказано, коли і як його споживати. Під час іншої дієти учасникам було сказано вживати якомога менше оливкової олії, менше однієї столової ложки на день.

Обидві дієти включали цілі фрукти, овочі, цільні зерна, бобові, горіхи та насіння, за винятком продуктів тваринного походження.

Між двома фазами дієти учасники мали тижневий період вимивання, протягом якого їм було дозволено повернутися до своїх звичних харчових звичок. Ця перерва є звичайною дослідницькою практикою, щоб переконатися, що перша дієта не вплине на результати другої.

Дослідники збирали дані про метаболізм, клінічне здоров’я, поведінку та дієту учасників на початку та в кінці кожного періоду дієти. Коли учасники дотримувалися кожної дієти, дослідники вимірювали, як кожна з них вплинула на них особисто.

"Попередні дослідження показали, що переробка оливкової олії від рафінованої до первинної до екстра вірджин може впливати на ліпіди та маркери запалення, тому ми пропонуємо оливкову олію першого віджиму, яка також споживається в середземноморській дієті», — сказав Кренек.

Вчені виявили, що обидві дієти приносять користь здоров’ю. ​"Дієти як з високим, так і з низьким вмістом оливкової олії першого віджиму зменшили фактори ризику серцево-судинних захворювань, включаючи рівень холестерину ЛПНЩ, у порівнянні зі звичайними дієтами, які включають продукти тваринного походження», – сказав Кренек.

Холестерин ЛПНЩ часто називають ​"поганий холестерин», оскільки він відкладає бляшки в артерії, які можуть накопичуватися та підвищувати ризик серцевих захворювань.

Проте Кренек сказав, що між двома дієтами є значні відмінності, зокрема в ключових маркерах ризику серцевих захворювань.

"Дієта з низьким вмістом оливкової олії першого віджиму призвела до більшого зниження рівня холестерину ЛПНЩ і ліпідів порівняно з дієтою з високим вмістом оливкової олії першого віджиму», – сказав Кренек. ​"При оцінці за порядком дієти ті, хто починали з високого споживання оливкової олії першого віджиму, а потім перейшли на низький рівень оливкової олії першого віджиму, мали зниження ЛПНЩ».

"Навпаки, у тих, хто починав з низького споживання оливкової олії першого віджиму, а потім додавав оливкову олію першого віджиму протягом наступних чотирьох тижнів, від низького до високого, спостерігалося збільшення ЛПНЩ», – додала вона. ​"Це дало цікаву інформацію для подальших досліджень».

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Загалом обидві дієти зменшили кілька важливих показників здоров’я, пов’язаних зі здоров’ям серця та запаленням.

Учасники дослідження відчули зниження маси тіла під час обох фаз дієти, причому більша втрата ваги спостерігалася під час дієти з низьким вмістом жиру.

Дослідники кажуть, що втрата ваги свідчить про те, що навіть у веганській дієті, що складається з цільної рослинної їжі, кількість доданих жирів, включаючи оливкову олію першого віджиму, може вплинути на загальний енергетичний баланс і подальші показники здоров’я.

Дослідники спостерігали збільшення споживання харчових волокон під час обох фаз дієти, що, за їх словами, допомогло знизити рівень холестерину ЛПНЩ.

Вони додали, що перехід на ненасичені жири з цілісної їжі та зменшення насичених жирів, ймовірно, сприяв позитивним результатам для здоров’я.

За словами Кренека, найцікавіші результати дослідження включають це ​"як низький, так і високий вміст оливкової олії першого віджиму у веганській дієті з цільною рослинною їжею сприяють зниженню ризику серцево-судинних захворювань порівняно зі стандартними всеїдними моделями, хоча менше споживання може призвести до більшого зниження ліпідів порівняно з відносно більшим споживанням».

"Додавання оливкової олії першого віджиму після вживання менших кількостей може перешкодити зниженню ризику», – додала вона.

Проте Мері Флінн, засновниця Ініціативи здоров’я з оливковою олією лікарні Міріам Браунського університету, розкритикувала цілі та методологію дослідження.

"Оливкова олія першого віджиму зазвичай не знижує рівень холестерину ЛПНЩ, і це відомо вже давно. Оливкова олія першого віджиму підвищить ЛПВЩ і покращить функцію ЛПВЩ», — сказала вона. ​"Поліненасичені жири знижують ЛПНЩ більше, ніж мононенасичені жири, але вони також окислюють ЛПНЩ, а окислений ЛПНЩ сприяє атеросклерозу».

Флінн додав, що перш за все оливкова олія першого віджиму Користь для здоров'я щодо серцево-судинних захворювань походять від його феноли, а не жир.

Вона вказала на результати а 2023 огляд для якого вона була головним автором. Дослідження виявило, що ​"оливкова олія першого віджиму може знизити LDL-c для базових значень понад 120 міліграмів на децилітр і підвищити HDL-c з лінійним збільшенням із вищим загальним вмістом фенолу» порівняно з іншими дієтичними жирами або дієтами з низьким вмістом жиру.

"Дієти, що включають щоденну оливкову олію першого віджиму, є ефективними для схуднення та довгострокового контролю ваги», — пишуть дослідники. ​"Крім того, було показано, що оливкова олія першого віджиму із загальним вмістом фенолу щонайменше 150 міліграмів на кілограм знижує окислення ЛПНЩ».

"У той час як дієта, яка включає рослинну олію насіння насіння, може знизити ЛПНЩ більше, ніж оливкова олія першого віджиму, дієта, яка включає щодня оливкову олію першого віджиму, вироблятиме здоровіші ЛПНЩ, оскільки частинки будуть більшими та менш імовірно окислюватися», – додали вони.

Флінн сказав, що одним з обмежень дослідження, опублікованого в JAHA, була відсутність деталей про використовувану оливкову олію. Дослідники не опублікували кількість фенолів, які, за словами Флінна, є важливими для будь-якого дослідження, яке досліджує зв’язок між оливковою олією першого віджиму та результатами для здоров’я.

Флінн також розкритикував оцінку дослідників щодо споживання калорій і поживних речовин. Вона сказала, що пригадування дієти – не найкращий спосіб оцінити калорії, оскільки пам’ять людей про те, що та скільки вони з’їли за останні 24 години, як відомо, є помилковою.

Нарешті вона додала, що вага до і після обох серій випробувань у перехресному дослідженні не реєструвалася, що ускладнює порівняння результатів двох дієт для кожної групи.

"Я не вважаю це дослідження корисним», – сказала вона. ​"Це не додає до літератури в обох напрямках».

"Існує брак знань про оливкову олію першого віджиму, що обумовлено політикою охорони здоров’я в цій країні», – додав Флінн, зазначивши, що Американська кардіологічна асоціація вже давно виступає за дієти з низьким вмістом жиру. незалежно від типу жиру споживається.

"Оливкова олія першого віджиму – це інша їжа. Це оливковий сік, — сказала вона. ​"Це єдина їжа, яка має такий спектр користі для здоров’я. Немає ні ліків, ні їжі, які могли б конкурувати з оливковою олією першого віджиму».

Зі свого боку Кренек застерегла від надмірного спрощення результатів дослідження.

"Завжди важливо враховувати загальний контекст дієти, переваги та рівень ризику на практиці, оскільки більшість людей не порівнюють оливкову олію першого віджиму з джерелами цілісних харчових жирів, таких як авокадо, горіхи, насіння та оливки», — сказав Кренек.

"Вплив на фактори ризику залежав від того, що порівнювалося», – додала вона, маючи на увазі те, як дієти порівнювалися зі звичними харчовими звичками учасників.

Дослідники кажуть, що це дослідження підкреслює важливість зосередження уваги на типах дієтичних жирів і вибору їжі, а не лише на кількості жирів, вуглеводів і білків.

Вони попередили про деякі обмеження дослідження, в тому числі ​"відносно короткий період дослідження, вибірка переважно білих жінок з високою освітою (потрібні подальші дослідження у більших, більш різноманітних популяціях) та ефект перенесення, що означає, що стан здоров’я учасників на початку другого періоду дієти не був таким те саме, що й перший».

Дослідники вважають, що наступні кроки у вивченні цієї області мають включати розширення дослідження на різні групи населення та різні рівні ризику серцевих захворювань.