Рада просить надати інформацію щодо визначення та методів тестування оливкової олії

Міжнародна оливкова рада

Припинення використання описових термінів ​"чистий' і ​"light', які довгий час вводили в оману споживачів оливкової олії, – серед змін, яких домагаються представники галузі Міжнародна оливкова рада зараз шукає відгуки про.

Перевизначення терміна ​"оливкова олія», яка в даний час використовується для продуктів, що містять суміш рафінованої оливкової олії та оливкової олії першого віджиму та іншого джерела плутанини у споживачів, також є частиною пропозиції з Туреччини.

І серед різноманітних змін, що висуваються для тестування і параметрів, є a ​"швидкий і простий» спосіб вимірювання фенольні сполуки що допоможе використати на етикетках твердження про здоров’я.

Відповідно до нової системи, розробленої для підвищення прозорості, МОК почав поширювати такі пропозиції щодо нових або переглянутих методів аналізу, параметрів або обмежень. Сьогодні вона опублікувала 12 таких пропозицій та запросила відгуки до 8 вересня від відповідних зацікавлених сторін. Пропозиції надходять з різних частин світу і не від виконавчого секретаріату МОК, але вони були розглянуті експертами МОК з хімії на їх останньому засіданні та обговорені Консультативним комітетом МОК на засіданні 22-23 травня в Хорватії.

Вони включають в себе:

- Послаблення межі K270 (поглинання ультрафіолету) для рафінованої оливкової олії з 1.1 до 1.25 і межі K270 для оливкової олії з 0.9 до 1.15. Запропонований турецькою делегацією МОК, це пов’язано з труднощами підтримання поточних цін при експорті оливкової олії в інші країни та спрямоване на полегшення торгівлі.

- Новий метод визначення вмісту міді пірофеофітину оливкова олія з вичавок. Запропонований Управлінням з контролю за продуктами і ліками Тайваню для боротьби з шахрайством, а саме з використанням пірофеофитину міді для ​"зелені» оливкова олія з вичавок.

- Рутинне використання ​"простий, швидкий» колориметричний метод (Фолін-Чіокальтеу, виражений у гідрокситирозолі) для кількісного визначення вмісту фенольних сполук в оливковій олії. Запропоновано експертами МОК та корисно для поживних речовин на етикетках.

- Поєднання трьох методів аналізу в одному, а саме для отримання метилових ефірів, визначення жирних кислот та визначення трансжирних кислот. Запропоновано робочою групою з методів МОК як спрощення методів у стандарті МОК.

- Нове або змінене визначення ​"оливкова олія".; видалення ​"категорія звичайна оливкова олія»; класифікація масел з кислотністю >2.0 відсотка як ​"lampante оливкова олія"; видалення слів ​"чистий» і ​"світло»; та заміна терміна ​"добре збалансований” автором ​"високої інтенсивності гіркого та гострого». Запропоновано турецькою делегацією, щоб уникнути введення споживачів в оману шляхом кращого визначення та опису оливкової олії. ​"Спрощення категорій та використання більш описових термінів покращить міжнародну торгівлю та розуміння продукту споживачами».

Повний список пропозицій розміщено на сайті МОК. МОК заявив, що вони будуть доповнені в проектах технічних пропозицій по мірі того, як автори передадуть їх до виконавчого секретаріату.