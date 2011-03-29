«Кустарні» виробники оливкової олії зустрічаються в Римі, щоб обговорити стратегію

AIFO, Італійська асоціація виробників оливкової олії, провела цілий день семінару 23 березняrd у Римі Сан-Себастьяно-аль-Палатіно. Чарівний церковний комплекс на Палатинському пагорбі виглядає так, ніби він знаходиться у віддаленій сільській місцевості, але насправді він знаходиться недалеко від вулиці, схожої на магістраль, яка з’єднує Колізей із площею Венеції. Група, що складається з виробників оливкової олії з малим і середнім бізнесом, зібралася, щоб обговорити, як позиціонувати високоякісну оливкову олію першого віджиму у світі, де низька вартість цінується найбільше.

Оливки в Апулії виривають, щоб звільнити місце для фотоелектричних ферм. Це змушує мене здригатися - П'єро Гоннеллі

Група заслухала членів, спікерів з академічного світу, представників урядових установ та консультантів. Здавалося, що всі погоджувалися з тим, що диференціація від брендів масового ринку була ключовою, і що для високоякісної оливкової олії знадобиться багато часу та багато наполегливої ​​роботи, щоб отримати ціну, на яку вона заслуговує. Також відбулася жвава дискусія щодо того, як слід поводитися з побічними продуктами екстракції оливкової олії.

П'єро Гоннеллі, президент і член-засновник AIFO, щоб підкреслити наслідки низьких цін на сектор, сказав: ​"Сьогодні оливки в Апулії виривають, щоб звільнити місце для фотоелектричних ферм. Це змушує мене здригатися. У Тоскані покинуто від 50 до 60 відсотків оливкових гаїв». Гоннеллі, який був профільований за Olive Oil Times, вирощує оливки, виробляє та розливає олію в Тоскані. Остання цифра викликає особливе занепокоєння, оскільки тосканська оливкова олія має перевагу над олією з інших регіонів.

Італійські покупці купують літр оливкової олії в середньому кожні десять-п'ятнадцять днів. Споживачі купують достатньо нафти, але, за словами членів AIFO, їй бракує якості. Мауро Лой, експерт з маркетингу та колишній керівник мережі супермаркетів, повідомив, що близько 85% оливкової олії першого віджиму купується в мережах супермаркетів. Вибір багато в чому керується тим, що є в продажу. Члени AIFO хочуть, щоб споживачі мали вибір між їх високоякісними олією та стандартною оливковою олією екстра-віджину від великих пакувальників. (Італійські споживачі вже мають вибір між двома видами молока, стандартним і високоякісним.) Члени AIFO не лише дивляться на італійських споживачів, але й вивчають шляхи виходу на ринки, що розширюються, такі як США, Далекий Схід та Росія.

Джампаоло Содано, віце-президент AIFO, чий профіль з'явився в Olive Oil Times і хто головував на заході, пояснив, що семінар веде до щорічної зустрічі в травні, де будуть збиратися документи для лобіювання Європейського парламенту в Брюсселі. AIFO особливо зацікавлена ​​в отриманні визнання професії Майстер Олеаріо або Master Oil Producer. У тому ж ключі деякі члени, такі як Гоннеллі, вірять на слово і концепцію кустарний найкраще описує те, що вони роблять, і його слід використовувати для зв’язку зі споживачами. Гоннеллі зазначив, що споживачі вже знайомі з кустарним пивом і кустарними макаронами.

Професор Мауріціо Сервілі з університету Перуджі підкреслив, що диференціація та концепція високої якості в Італії є важливою, оскільки занадто ліберальні міжнародні стандарти підриваються ще більш згладженими стандартами, запровадженими окремими країнами. Професор Сервілі сказав: ​"Зараз Аргентина є членом COI (Міжнародної ради з оливкової продукції), проте Аргентина зробила собі гарний маленький стандарт, дозволяючи оливковій олії першого віджиму мати 1.5 відсотка ліноленової кислоти замість міжнародного обмеження в 1 відсоток. Вони встановили собі стандарти, які допускають вміст кампестеролу, який може становити 4.5 відсотка замість міжнародного ліміту в 4 відсотки». Сервілі послідував цьому, сказавши, що нові стандарти відкрили двері для фальсифікації сафлорової олії, і що Австралія створила стандарти, подібні до аргентинських. За його словами, вона переросте у безкоштовну для всіх.

Різні спікери обговорювали, що визначає ​"Високоякісна італійська». Деякі, але не всі, DOP і IGP будуть розглядатися для цієї категорії. Ряд спікерів висловлювали думку, що існують географічно зазначені олії, які недостатньо хороші для цієї категорії. Об’єктивний хімічний аналіз буде мати вирішальне значення при перевірці масел. Содано сказав, що споживачам слід представити чіткі ярлики, які ​"має давати точну (мінімально допустиму) кількість поліфенолів». Це вважалося важливим для здоров’я, оскільки високоякісна олія багатша на оздоровчі властивості, ніж стандартна оливкова олія першого віджиму.

Професор Массімо Піццічіні зробив цікаву презентацію про свої проекти та патенти, пов’язані з уловлюванням поліфенолів із відходів, що утворюються під час екстракції оливкової олії. Він розповів про поліфеноли та їх роль у житті оливкових дерев, які включають бути консервантом, а також захищають дерево та плоди від оливкової мухи та шкідливих бактерій. У підприємницькій компанії професора ФеноФармВода з вичавок і рослинності, яка містить 98 відсотків поліфенолів, отриманих з оливкової олії, ізольована за допомогою мембран. Він передбачає високий попит на поліфеноли з боку харчових, фармацевтичних і косметичних компаній і дорікнув виробникам оливкової олії за те, що вони не купуються на його проекти. Його гнів було зустрінуто мовчанням, задиханням і нервовим сміхом, що тримало всіх напоготові до півдня.