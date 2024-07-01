Три улюблені грецькі страви, які варто спробувати цього літа

Літо в Греції – ідеальний час, щоб спробувати класичні страви країни. З традицією, загубленою в тумані часу, кухня країни підкреслює основні страви знаменитого Середземноморська дієта в їх найкращому вигляді, с оливкова олія першого віджиму на передовій.

"«Грецьке літо — це не лише море та сонце, це ще й смаки», — розповіла Марія Прокопіу, афінський ендокринолог і діабетолог. Olive Oil Times. ​"Смаки, сповнені кольорів, які відображають багату історію країни та родючу землю».

Грецька кухня - це унікальний букет фарб і смаків. Крім фантастичного смаку, він також забезпечує нас великою кількістю мікроелементів, антиоксидантів і вітамінів, які мають багато користі для здоров’я. - Марія Прокопіу, ендрокринолог і діабетолог

"Практично неможливо відвідати Грецію влітку і не скуштувати помідорів, баклажанів, квасолі, бамії та цукіні, а також трав, таких як петрушка, кріп, орегано та м’ята, у різноманітних рецептах по всій країні».

Поки барвисті Грецький салат захоплює смакові рецептори, Прокопіу назвав ще кілька страв, які приємно спробувати спекотним грецьким літом.

Мусака

Оливкова олія першого віджиму відіграє центральну роль у королі традиційної грецької кухні, мусаці. (Фото: Spyros Papailias через Facebook)

Мусака, яку подають у всіх ресторанах і тавернах країни, — це запіканка з м’яса та баклажанів, покрита шаром соусу бешамель, який стає золотисто-коричневим під час запікання.

"Король традиційної грецької кухні – це мусака», – сказав Прокопіу. ​"Оригінальний рецепт включає шари пасерованих баклажанів і яловичого фаршу, приготованих з помідорами та зеленню, заправлених вершковим соусом бешамель з молока, борошна та оливкової олії».

Хоча основний бешамель готується з вершкового масла, змішаного з борошном для утворення ру, у Греції часто зустрічається варіант замінити масло рівною кількістю оливкової олії для більш здорового результату.

Вважається, що мусака з’явилася на Близькому Сході кілька століть тому. Однак його точне походження залишається загадковим. Згодом страва увібрала в себе елементи різних кухонь, у тому числі Османської імперії, щоб стати культовою грецькою стравою, відомою в усьому світі.

Легенда свідчить, що французький штрих до страви – бешамель – додав відомий грецький шеф-кухар і поборник французької гастрономії Ніколаос Целементес у 1920-х роках.

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Крім чудових смакових якостей, мусака дарує людському організму різноманітні корисні речовини.

"Баклажани містять багато антиоксидантів у своїй шкірці та м’якоті, таких як клітковина, калій і насунін, речовина, пов’язана зі зниженням рівня холестерину в крові та яка вважається захисною для клітин мозку», – сказав Прокопіу.

"Організм людини також отримує якісний тваринний білок і залізо з меленого м’яса, кальцій з молока, яке використовується в соусі, і енергію з борошна», – додала вона.

Насунін, хімічний компонент, який у великій кількості міститься в шкірці баклажанів, привернув значну увагу вчених через його благотворний вплив на здоров’я людини, наприклад, зменшення запалення мозку та його потенційне застосування в харчовій промисловості.

"Однак для тих, хто сидить на дієті або стежить за своїм щоденним споживанням калорій, мусаку слід споживати в помірних кількостях, оскільки вона може бути висококалорійною залежно від того, смажені чи запечені баклажани та наскільки нежирне м’ясо», – сказав Прокопіу.

Для початківців домашніх кухарів мусака — це складне блюдо для приготування. Однак при правильному виконанні він щедро винагороджує вимогливих смаків. Сучасний варіант полягає в тому, щоб використовувати баклажани та тонко нарізану картоплю як основу страви, щоб зробити її міцнішою.

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Деякі кухарі пропонують використовувати простий йогуртовий соус замість бешамелю для більш легкої версії мусаки. Цей соус легко приготувати з грецького зцідженого йогурту, яєць і мускатного горіха.

Мусака також може бути веганською стравою, замінюючи смажені гриби або томатний соус із сочевиці фаршеним м’ясом і картопляним пюре замість соусу бешамель.

Зелена квасоля Латера

Оливкова олія першого віджиму допомагає поєднати інгредієнти піни зеленої квасолі. (Фото: Pixabay)

Зелена квасоля (фасолакія по-грецьки) приготований на оливковій олії є грецькою основною стравою, яка належить до особливого сімейства страв грецької кухні, які називаються lathera, значення ​"в оливковій олії».

Lathera містить десятки рецептів рослинних страв, приготованих на оливковій олії, ідеальних для вегетаріанців або тих, хто дотримується дієти без м’яса.

"Свіжа стручкова квасоля є найвідомішим представником lathera посуд», – сказав Прокопіу. ​"Тушковані з цибулею, томатами та оливковою олією першого віджиму, вони є прекрасним джерелом клітковини, вітамінів і мікроелементів, зокрема кальцію та фосфору, магнію, калію та вітамінів А та К».

Прокопіу додав, що ці речовини класифікують зелену квасолю як їжу, багату антиоксидантами, які захищають від вільних радикалів. ​"Крім того, вони низькокалорійні», – сказала вона.

Lathera страви готуються зі свіжих сезонних інгредієнтів і є тією їжею, якою можна нагодувати цілі родини з бюджетних, але смачних інгредієнтів. Зелені боби та чорноока квасоля, кабачки та квіти кабачків, бамія, горох, баклажани та артишоки – усе це можна використовувати для приготування lathera посуд

За словами грецького шеф-кухаря та автора кулінарної книги Діни Ніколау, поєднання оливкової олії з овочами є ключем до підкреслення смаку страви.

"Основним інгредієнтом є оливкова олія та овочі ​"одруження», щоб дати максимальну смакоту», – сказав Ніколау. ​"А якщо ми супроводжуватимемо lathera з блоком сиру фета, то можна говорити про квінтесенцію смаку».

Крім того, оливкова олія першого віджиму, яка використовується для приготування a lathera Рецепт збільшує харчову цінність страви.

Наукові дослідження виявили, що феноли оливкової олії першого віджиму переходять у овочі, приготовані в ній. Крім того, деякі поживні речовини в деяких овочах стають більш біодоступними для людського організму в присутності оливкової олії.

Геміста

Геміста — це всюдисуще літнє блюдо в Греції, наповнене оливковою олією першого віджиму, яке нагадує приємні спогади дитинства. (Фото: Дімітра Крістіді через Facebook)

Жодна їжа не викликає у греків більше спогадів дитинства, ніж геміста.

Традиційна недільна трапеза для всієї родини влітку, геміста (знач ​"фарширований") — це випічка з помідорів і перцю, фарширована рисовою начинкою.

"Gemista готується з помідорів і болгарського перцю, які були порожні всередині», - сказав Прокопіу. ​"Потім їхню м’ясо обсмажують з оливковою олією, петрушкою, тертим яблуком, тертим сиром мізітра та рисом, щоб зробити начинку та начинити нею порожні овочі. Потім овочі запікаються, збризкуючи оливковою олією першого віджиму».

Мізітра — традиційний грецький сир з овечого або козячого молока з низьким вмістом калорій і нежирним вмістом жиру. Його широко використовують у тертому вигляді як приправу до рецептів пасти.

Помідори, ботанічно класифіковані як фрукти, але широко вважаються овочами, оскільки їх переважно варять або використовують у салатах. багатий лікопіном, антиоксидант.

Прокопіу сказав, що лікопін стає більш доступним, коли помідори варяться, що збільшує поживну цінність страви.

Усі частини страви з гемісти їстівні, включаючи шкірку помідорів і перців, які розм’якшуються та підсолоджуються під час варіння.

Інші овочі, такі як баклажани та круглі кабачки, також можна використовувати для приготування гемісти. До овочів у страві зазвичай доповнюють кілька картопляних лопатей.

"Gemista пропонує цілий ряд корисних речовин, включаючи феноли оливкової олії, лікопін, мінерали та мікроелементи, які зміцнюють нашу імунну систему», — сказав Прокопіу. ​"Одним словом, геміста – це повноцінна їжа, що містить білок із сиру, вуглеводи та овочі».

"Грецька кухня – це унікальний букет фарб і смаків», – підсумувала вона. Крім фантастичного смаку, він також забезпечує нас великою кількістю мікроелементів, антиоксидантів і вітамінів, які мають багато користі для здоров’я людського організму, незалежно від того, яку страву ми вибираємо».