Starbucks відмовляється від лінії кави Oleato з оливковою олією в Північній Америці

Через дев'ятнадцять місяців Олеато прибув у Сполучених Штатах Starbucks прибере кавовий напій з оливковою олією зі своїх офісів у США та Канаді.

Рішення було прийнято після того, як компанія оголосила про падіння продажів третій квартал поспіль, викликане десятивідсотковим падінням у Північній Америці. Starbucks також призупинив раніше запланований прогноз на 2025 фінансовий рік.

"Зрозуміло, що нам потрібно докорінно змінити нашу стратегію, щоб повернути клієнтів», — сказав інвесторам нещодавно призначений виконавчий директор Браян Ніккол під час телефонної конференції, де він окреслив плани оптимізувати розгалужене меню компанії та прискорити обслуговування шляхом спрощення роботи бариста.

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"Мій досвід підказує мені, що коли ми повернемося до нашої основної ідентичності та постійно забезпечуватимемо чудовий досвід, наші клієнти повернуться», – додав колишній керівник Pizza Hut, Taco Bell і Chipotle Mexican Grill. ​"У нас є чіткий план і ми швидко рухаємося, щоб повернути Starbucks до зростання».

Oleato був дітищем колишнього виконавчого директора Говарда Шульца, який сказав, що натхнення для цього напою прийшло після тривалої поїздки на Сицилію, де він познайомився зі звичаєм пити столову ложку оливкова олія першого віджиму перед ранковою кавою. Пізніше він почав домішувати оливкову олію безпосередньо в каву.

Лінія кави включала п’ять гарячих і холодних напоїв, приготованих зі столовою ложкою оливкової олії першого віджиму Nocellara del Belice, отриманої з відзначений нагородами продюсер в Партанні.

Лінія напоїв дебютував в Італії у лютому 2023 року та з тих пір поширився в магазинах Канади, Китаю, Франції, Японії та Великобританії. Starbucks публічно не повідомляв, чи припинить продаж Oleato у своїх міжнародних магазинах, де продажі впали у 2024 році.

Протягом півторарічного випуску лінійка напоїв Oleato була зустрінута з ентузіазмом і скептицизмом.

З самого початку деякі експерти сподівалися, що Starbucks може стати глобальний посол оливкової олії представивши оливкову олію першого віджиму наступному поколінню споживачів і створивши нову платформу для виробників оливкової олії.

Деякі американські заклади Starbucks навіть продавали пляшки Oleificio Asaro dal 1916​"s Міцна суміш Partanna, яка використовується для приготування напоїв. Однак незрозуміло, який вплив мав цей додатковий канал збуту на сицилійського виробника.

Незважаючи на те, що тоді Шульц стверджував, що Олеато буде ​"трансформувати кавову індустрію» та його наступник, Лаксман Нарасімхан, описуючи запуск напою як ​"дуже успішно» і ​"один із п’яти найпопулярніших продуктів за останні п’ять років», – оцінювали напій покупці та критики змішані відгуки.

Хоча деякі клієнти насолоджувалися ​"надзвичайно насичений, кремовий і горіховий смак», інші повідомляли про судоми та проносний ефект після вживання кавового напою з оливковою олією. Дієтологи пояснюють це поєднанням високого вмісту жиру та кофеїну.

Бариста та менеджери кількох магазинів також підтвердили Bloomberg News, що товар не дуже популярний.