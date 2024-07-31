Від оливок до какао-бобів, екстремальні погодні явища в усьому світі сприяли зростанню цін на основні кухонні товари та предмети розкоші.

Ціна на какао досягла а рекордно високих 9,865 дол (9,244 євро) за тонну в квітні 2024 року і з тих пір трохи впала до 8,380 доларів (7,935 євро). До вересня 2023 року ціни на какао не перевищували 3,600 доларів США (3,300 євро) за тонну більше 30 років.

Нам не довелося підвищувати ціни на роздрібні шоколадні плитки. Це значною мірою тому, що для багатьох батончиків ми використовуємо оливкову олію замість більшої частини какао-масла. - Хеллот Парсон, генеральний менеджер K+M Chocolates

Світові ціни на какао зросли внаслідок різних факторів, у тому числі неврожаю через погану погоду, хвороби бобів, контрабанди, ринкових спекуляцій і незаконного видобутку золота, які зменшили виробництво та доступність бобів у Гані, другому за величиною виробнику в світі.

Тим часом посуха та високі весняні температури в Середземноморському басейні в 2023 і 2024 роках призвели до послідовних років поганого врожаю оливок і низького за десятиліття загального виробництва оливкової олії. Збіг факторів призвів до того, що ціна на оливкову олію, визначену Міжнародним валютним фондом, впала рекордно високий рівень у січні 10,281 9,446 дол. США (- - євро) за тонну, що залишається історично високим.

Зростання цін на какао та оливкову олію вдарило по ніші ринку шоколадних виробників оливкової олії, в т.ч. Шоколад К + М.

Заснована в Напі, штат Каліфорнія, у 2017 році шеф-кухарем французької пральні Томасом Келлером і тосканським виробником оливкової олії Армандо Манні, компанія виготовляє шоколад за ретельно збалансованим рецептом, який включає оливкова олія першого віджиму і какао-порошок.

Їхній метод зберігає насиченість какао-бобів і забезпечує Користь для здоров'я використовуючи оливкову олію першого віджиму замість какао-масла. Дійсно, дослідники з Університету Пізи опублікували дослідження в 2017 році, яке демонструє екстра незайманість чорний шоколад, збагачений оливковою олією покращили профілі ризику серцево-судинних захворювань здорових учасників.

"Ціна на какао спричинила величезну напругу для виробників шоколаду в усьому світі», – сказав Халлот Парсон, генеральний менеджер K+M Chocolates. Olive Oil Times. ​"Нам дещо пощастило, що ми маємо пристойні запаси какао-бобів, але какао-масло стало особливо дорогим».

"Щоб надати вам певний контекст, з 2019 по 2023 рік ми зазвичай платили від 8 до 9 доларів (7.40 і 8.30 євро) за кілограм органічного какао-масла», – додав він. ​"Поточна ціна становить близько 36 доларів (33 євро) за кілограм. Якби ми купили контейнер на 12.5 метричних тонн, що набагато більше, ніж нам потрібно або ми можемо собі дозволити, ціна впаде лише до 26 доларів (23.8 євро) за кілограм плюс доставка з Південної Америки».

На щастя для K+M Chocolates, використання компанією оливкової олії першого віджиму замість какао-масла в різних продуктах дало їй конкурентну перевагу, незважаючи на те, що історично високі ціни на оливкову олію.

"Наразі нам не доводилося підвищувати ціни на роздрібні шоколадні плитки», — сказав Парсон. ​"Це значною мірою тому, що для багатьох батончиків ми використовуємо оливкову олію замість більшої частини какао-масла. Однак ми також зосереджуємося на виготовленні шоколаду преміум-класу для кондитерів і ресторанів. Для цих застосувань хороша текучість шоколаду має вирішальне значення, і ця текучість здебільшого забезпечується вищим вмістом какао-масла».

Хоча компанія не підвищувала ціни, Парсон сказав, що ціни на послуги громадського харчування зростають, що впливає на великих європейських виробників шоколаду, які історично домінували на ринку.

"За іронією долі, ми можемо зараз бути в змозі запропонувати надзвичайно конкурентоспроможні ціни порівняно з цими масовими брендами», – сказав Парсон. ​"Це ніколи не було можливим для більшості крафтових шоколадних компаній завдяки економії на масштабах і додатковій турботі, яку ми приділяємо нашому пошуку та виробництву».

Разом із зростанням цін на сировину, Парсон сказав, що компанія стикається з проблемами при експансії в Азію через транспортну логістику та витрати.

"Ми кілька разів експортували до Кореї, але, зрештою, виявилося надто дорогим, щоб створити там присутність», — сказав Парсон.

Незважаючи на вищі ціни, споживачі все ще жадають і шоколаду, і оливкової олії. За даними Fortune Business Insights, дослідницької фірми, ринок оливкової олії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні до 18.4 року зросте до 16.8 мільярда доларів (2030 мільярда євро), що на 30 відсотків більше, ніж у 2022 році.

Окреме дослідження передбачає, що до 197 року світовий ринок шоколаду стабільно зростатиме до 181 мільярдів доларів США (2032 мільярд євро), що на 50 відсотків перевищує його значення у 2023 році.