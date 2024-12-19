Панеттоне отримує здорове оновлення

Додайте Панеттоне, один із найвідоміших сезонних тістечок Італії, до постійно зростаючого каталогу новинок випічка на основі оливкової олії інновації.

Кондитери та виробники оливкової олії в Італії демонструють свої нові твори панеттоне вчасно до курортний сезон коли ця страва користується всієї країни.

Вершкове масло домінує та підсилює інші інгредієнти в торті… З іншого боку, оливкова олія дає більше простору для смаку дріжджового торта та борошна для блиску. - Лоренца Віталі, організатор конкурсу Олеї Дульчіс

У Апулії, регіоні на півдні Італії, відомому своїми оливковими олією, на національному конкурсі під назвою Olea Dulcis («Солодка оливка» латиною) вперше відзначили панеттоне з оливковою олією першого віджиму.

"Панеттоне традиційно виготовляється відповідно до суворих дисциплінарних стандартів, які вимагають вершкового масла як основного жиру», – сказав Луїджі Кремона, кулінарний і винний критик, який спостерігає за заходом Olea Dulcis. Olive Oil Times.

"У 90% випадків високоякісне масло, яке використовують італійські кондитери, не є італійським», – додав він. ​"Ідея панеттоне з оливковою олією полягає в тому, щоб створити торт, який би краще представляв нашу національну ідентичність».

Дорога до нового панеттоне

Заміна вершкового масла оливковою олією першого віджиму означає інновацію багатовікової традиції, що ґрунтується на ​"великий хліб» вперше з’явився в 16 рth-століття Північна Італія.

"Ми почали працювати над рецептом нового панеттоне у 2022 році», — сказав Нікола Олів’єрі, власник відзначеної нагородами кондитерської лабораторії Olivieri 1882 у Венето, північна Італія. ​"Нам знадобилося більше року, щоб знайти ідеальний баланс оливкової олії першого віджимання, і тепер ми повністю задоволені результатами».

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"Головною мотивацією цього рішення були наші клієнти», – додав він. ​"Багато з них запитували альтернативи класичному панеттоне та традиційній здобній випічці, які підходять людям із непереносимістю лактози».

Відзначений нагородами виробник оливкової олії першого віджимання Франтойо Бонаміні у Венето співпрацює з місцевою кондитерською фабрикою Pasticceria Zerbato, щоб створити своє перше PanettOlio цього сезону.

"Наша мета — підвищити цінність оливкової олії першого віджиму, демонструючи її не лише як здорову їжу, але й як універсальний інгредієнт, який покращує кожну страву, від закуски до десерту», ​​— сказала власниця Сабріна Сарторарі.

Виготовлення нового панеттоне EVOO

Кондитери Zerbato замінюють вершкове масло оливковою олією першого віджиму у співвідношенні один до одного.

"Тим не менш, ви повинні враховувати, що вся оливкова олія жирна, тоді як у вершковому маслі жирна частина становить приблизно 72 відсотки», — сказав Сарторарі. ​"Завдяки такому використанню оливкової олії першого віджиму панеттоне виходить неймовірно м’яким, легким і пухким».

"Найсуттєвіша відмінність між приготуванням панеттоне з оливковою олією першого віджиму та традиційним полягає в процесі замішування», – додала вона. ​"Для версії з оливковою олією першого віджиму замішування займає більше часу, оскільки тісто має повністю ввібрати олію».

Олів'єрі погодився. ​"Ми, безперечно, зіткнулися з проблемами включення жирів у глютенову мережу, особливо тому, що ми використовуємо значну кількість оливкової олії замість вершкового масла», — пояснив він.

Вибір найбільш підходящої оливкової олії першого віджиму має вирішальне значення для досягнення ідеального результату.

"Використання міцної оливкової олії першого віджиму для приготування кондитерських виробів може здатися занадто сильним або надто сильним, враховуючи делікатні нюанси самого торта», – сказав Сарторарі. ​"Оскільки ми в основному виробляємо м’яку оливкову олію першого віджиму, ми обрали власний San Felice».

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"Його використання дозволяє повністю замінити вершкове масло та перейти від тваринного жиру до рослинного, з усіма пов’язаними з цим позитивними та Користь для здоров'я», – додала вона.

Лоренца Віталі, організатор Olea Dulcis, назвала масло ​"екстраординарний» для випічки, але зазначена оливкова олія дозволяє створити більш різноманітні смакові схеми.

"Вершкове масло домінує та покращує інші інгредієнти в торті», – сказала вона. ​"Скуштувавши традиційний панеттоне, ви сповна відчуєте його п’янкий і дивовижний масляний аромат».

"З іншого боку, оливкова олія дає більше простору для сяяння смаку закваски та борошна», – додав Віталій. ​"Використання м’якої оливкової олії першого віджиму дозволяє іншим інгредієнтам займати центральне місце».

Виготовлення панеттоне EVOO

Приготування панеттоне вдома вимагає значного досвіду в управлінні інгредієнтами та оволодінні процесами закваски та випікання.

Одним із найскладніших кроків є робота із закваскою, яка додає ширшої складності смаків порівняно з такими простими у використанні альтернативами, як пекарські дріжджі.

Заміна вершкового масла оливковою олією першого віджиму часто вимагає більш тривалого часу приготування.

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Правильна кількість оливкової олії може змінюватися залежно від обраної оливкової олії першого віджиму, її смакових характеристик і того, наскільки легко тісто вбирає її під час замішування.

Щоб отримати ідеальний домашній панеттоне з оливковою олією першого віджиму, необхідно поекспериментувати.

Панеттоне з оливковою олією першого віджиму від італійського виробника оливкової олії Olio Carli включає в себе оливкову олію першого віджиму (вісім відсотків), натуральну закваску (шість відсотків) (пшеничне борошно, вода), цукати з апельсинової цедри (цедра апельсина, глюкозний сироп, цукор), борошно пшеничне, свіжі яєчні жовтки від курей на вільному вигулі, родзинки, мед, коричневий цукор, вода, сіль, і натуральний ароматизатор.

Багато інших інгредієнтів можна додати або частково замінити більш традиційні, наприклад, стружки або екстракт ванілі, цедру цитрусових (наприклад, апельсина або лимона), цитронові цукати або інші сухофрукти, такі як вишня, абрикоси або інжир, шоколадну стружку або какао-боб, мигдальне борошно або дрібно подрібнені горіхи, лікер (наприклад, ром, амаретто або марсала) для замочування фрукти, молоко або вершки, спеції, такі як кориця або мускатний горіх, і начинки, такі як глазурований мигдаль або перловий цукор.