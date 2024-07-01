Нові суміші для тортів кидають виклик традиційній кулінарній мудрості

Суміш для випічки оливкова олія першого віджиму виграв золоту медаль на Specialty Food Association Софійська премія для випічки сумішей.

"Я вважаю цю перемогу Sofi перемогою для індустрії виробництва оливкової олії, а не лише для моєї компанії, тому що тістечка проходять сліпу перевірку кулінарними професіоналами порівняно з іншими десертами», — сказала засновниця Flour & Olive Естель Соне.

Це спільний продукт. Я ніколи не хотів, щоб суміш для торта стояла окремо, тому що вся мета полягає в тому, щоб продемонструвати різноманітність оливкової олії. - Естель Соне, засновниця Flour & Olive

Flour & Olive продає чотири види сумішей для тортів. Компанія також надає списки інгредієнтів для більш ніж 70 тортів і докладні інструкції для домашніх пекарів для кожного з них.

Раніше оливкова олія першого віджиму вважалася далеко не ідеальною заміною масла у випічці. Оскільки оливкова олія в основному містить мононенасичені жири в той час як масло майже повністю насичене жиром, вважалося, що оливкова олія не може досягти таких же текстур, як масло.

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Однак ситуація змінилася, оскільки кухарі та домашні кухарі досліджують нові способи використання переваг для здоров’я та смакових профілів оливкової олії першого віджиму у випічці.

Регіна Вудс, кулінарний директор Dos Olivos Market, вже близько року пече тістечка з оливковою олією першого віджиму. ​"Дозвольте оливковій олії», — сказала вона. ​"У вас буде інший смаковий профіль, ніж у масляного торта».

"Ви отримуєте легшу консистенцію оливкової олії, тому що вершкове масло дуже щільне і багатше жиром», – додав Вудс. ​"Але оливкова олія забезпечує цю легкість і додає багато повітря в пиріг, якщо ви добре його збиваєте».

Зі свого боку Соне сказала, що нагорода Sofi доводить, що оливкова олія є здоровою альтернативою вершковому маслу, яка також може досягти чудової текстури та смаку.

Рецепти головних тортів Естель Соне

"Коли ви говорите про випічку з оливковою олією та виклики, які це створює, це питання перспективи», – сказала вона. ​"Якщо ви думаєте, що це неможливо, ви не будете дуже старатися, або ви візьмете рецепт масляного торта і спробуєте замінити масло оливковою олією. Це не працює».

У той час як Sohne вважає, що це може бути найкращим для початківців ніжні оливкові олії першого віджиму щоб уникнути яскраво виражених гірких і пряних смаків у торті, вона вважає, що торти з оливковою олією можуть перемогти скептиків.

"Перевага оливкової олії полягає в тому, що це здоровіший жир і може мати інші смаки», – сказала вона. ​"Я думаю, що навколо оливкової олії є сліпа пляма, що це смачна середземноморська олія, хоча насправді це така універсальна олія, яка може працювати з існуючими смаками інших кухонь».

Woods використовує інший підхід до вибору оливкової олії для тортів. Вона віддає перевагу міцній оливковій олії першого віджиму з цитрусовими нотами, щоб додати складності її тістечкам із цитрусовим смаком. ​"Вам потрібна міцна оливкова олія; таким чином він просвічує процес випікання», – сказала вона.

Натхнення для Flour & Olive прийшло до Соні під час відвідування супермаркету та обдумування ідей щодо створення власної компанії, яка базуватиметься на харчових продуктах.

"Я хотіла відкрити власну справу, і пішла в пекарню», – сказала вона. ​"Я бачив традиційні американські суміші для тортів з одного боку та ці міжнародні оливкові олії з іншого. Я вирішила спробувати приготувати міжнародні торти з використанням цих оливкових олій».

Sohne витратила три роки на вдосконалення універсальних рецептів тортів (хоча існують альтернативні рецепти для веганських тортів). Вона дотримувалася майже наукового підходу, видаляючи по одному інгредієнту, щоб побачити, як кожен з них впливає на процес випікання торта.

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"Це йшло дуже повільно, але це дозволило мені поступово підвищувати якість тортів», – сказала вона. ​"Мабуть, я спекла більше тисячі тортів».

Приготування починається зі збивання яєць електричним міксером протягом трьох-п’яти хвилин на високій швидкості.

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"Потім ви збризкуєте оливковою олією першого віджиму, додаєте вологі інгредієнти та суміш для торта», – сказала вона. ​"Деякі рецепти вимагають перемішування, а деякі потребують начинки, але це систематичний набір вказівок, які однакові для сумішей для тортів. Вони дуже доступні для виготовлення».

Соне сказав, що досягнення бажаної текстури передбачало ретельне коригування розпушувачів, які використовуються в суміші для торта, і ретельний процес визначення точної кількості кожного інгредієнта.

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І навпаки, Вудс змішує сухі та вологі інгредієнти окремо, коли пече пиріг з оливковою олією з нуля, додаючи оливкову олію першого віджиму в кінці.

"По суті, одну третину мого рецепту становить оливкова олія», — сказала вона. ​"Змішую цедру, пахту і яйце. Після цього я додаю оливкову олію, щоб смаки з’єдналися, а потім повільно просіваю борошно».

Далі вона рекомендує згортати – обережно поєднуючи легшу та важчу суміші, щоб утримати повітря – в останню хвилину, щоб повністю розподілити оливкову олію в торті.

Нарешті, Вудс випікає тістечка довше за нижчих температур ​"зберегти святість оливкової олії та захистити її від дуже високих температур, що змінює смак і текстуру торта».

Замість випікання при 350 ºF (177 ºC), як вона робила б з масляним тортом, Вудс зменшила циферблат до 300 ºF (149 ºC).

Повернувшись на домашню кухню, Соне сказала, що коли вона переконалася, що її рецепт може забезпечити стійкі результати, вона надіслала друзям і родині суміші для тортів, списки інгредієнтів та інструкції з випічки.

Отримавши багато позитивних відгуків і підтвердження того, що рецепти працюють, вона запустила продукт, продаючи його в Інтернеті, у спеціалізованих магазинах і у співпраці з деякими виробниками та імпортерами, зокрема McEvoy Ranch, Oil & Vinegar та аргентинським імпортером оливкової олії першого віджиму.

Sohne не рекомендує жодного окремого виробника оливкової олії першого віджиму. Натомість вона вважає, що суміші для тортів Flour & Olive повинні дозволяти споживачеві експериментувати з різними оливковими оліями та знаходити найкращі, які відповідають їхнім смакам.

"Це спільний продукт», – сказала вона. ​"Я ніколи не хотів, щоб суміш для торта стояла окремо, тому що мета — продемонструвати різноманітність оливкової олії».

"Ці суміші для кексів покладаються на партнерство з виробниками оливкової олії та роздрібними продавцями, які продають оливкову олію, щоб поєднувати наші суміші з оливковою олією в дуже відкритий спосіб», – підсумував Зоне.