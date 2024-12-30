Греки святкують Різдво традиційним печивом на оливковій олії

Як і більшість свят у Греції, різдво обертається навколо релігії та їжі.

Меломакарона та kourabiedes це найулюбленіші різдвяні солодощі Греції, які можна знайти в кожному домі, пекарні та кондитерській по всій країні під час святкового сезону.

Зроблене з простих інгредієнтів, це декадентське маленьке печиво може похвалитися різними, але святковими смаковими профілями. Курабіедес також більш хрусткі, в той час як меломакарона відчувати м’якше в роті.

Мені справді подобається (їсти меломакарону), тому що вони справді представляють суть грецької середземноморської дієти: смачна їжа, приготовлена ​​з корисних інгредієнтів. - Олена Паравантес, дієтолог і дієтолог

обидві меломакарона та kourabiedes класифікувати як gateaux de voyage або дорожні торти, тобто вони не зберігаються в холодильнику і також можуть витримати поштовхи подорожей.

Меломакарона (вимовляється meh-loh-mah-KAH-roh-nah, однина melomakarono), мабуть, найбільш класичний грецький різдвяний делікатес і популярне частування в країні під час святкового сезону.

Меломакарона це печиво з борошна, оливкової олії, цукру та апельсинового соку, полите медовим сиропом із подрібненими волоськими горіхами для начинки. Кориця та апельсинова цедра також можуть додати суміші додатковий смак.

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Варіації, Такі, як меломакарона також існують, покриті шоколадом або начинені волоськими горіхами і навіть сливами.

Деякі рецепти також пропонують замінити близько третини борошна манною крупою, яка сприяє просочуванню сиропу і робить меломакарона соковитий всередині.

При виготовленні меломакарона, якісна оливкова олія є незамінним інгредієнтом.

"Тільки по сезону свіжі оливкова олія першого віджиму переходить до нашого меломакарона", - сказав Константінос Даремас, пекар у четвертому поколінні та власник кондитерської в Маркопуло поблизу Афін. Olive Oil Times. ​"Таким чином ми отримуємо чудовий смак, який супроводжується незліченними корисними властивостями оливкової олії».

Купа меломакарони (Фото: Константинос Даремас)

"Оливкова олія надходить із наших приватних органічних гаїв», — сказав він. ​"А за потреби ми докуповуємо оливкову олію першого віджиму від сертифікованих органічних виробників. The ціна оливкової олії першого віджиму різко зросла за останні пару років, але ми не йдемо на компроміси».

Даремас також не схвалював заміну невеликої кількості рослинної олії на оливкову олію під час приготування меломакарона.

"Деякі кухарі та пекарі нібито використовують для приготування рослинне масло меломакарона легше, але вони просто використовують це для скорочення витрат», – сказав він. ​"Рослинна олія нічого не додає меломакарона з точки зору смаку або консистенції».

Фуд-блогер Єва Моночарі радить використовувати для приготування виключно оливкову олію першого віджиму меломакарона, особливо з оливкових сортів Манакі або Куцурелія, які дають м’яку фруктову олію, ідеальну для приготування тортів і солодощів.

Ще один секрет приготування смачного меломакарона не перевантажувати тісто, а вимішувати його, поки всі інгредієнти не змішаються.

У їх основному рецепті меломакарона є веганськими і підходять для тих, хто дотримується посту, оскільки не містять яєць і вершкового масла, особливо якщо мед, який використовується для приготування сиропу, замінити кленовим або агавовим сиропом.

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Зроблено зі звичайних інгредієнтів, меломакарона також корисніші за більшість різдвяних солодощів і десертів.

"Я люблю їсти меломакарона", - сказала дієтолог і зареєстрований дієтолог Олена Паравантес. ​"Я справді почуваюся добре, тому що вони дійсно представляють те, що є грецьким Середземноморська дієта це все про: смачну їжу, приготовану з корисних для вас інгредієнтів».

"З одного боку, так, у цих солодощах багато цукру, але з іншого боку оливкова олія, мед, апельсинова цедра та волоські горіхи — джерела антиоксидантів», — додала вона. ​"Найголовніше, жир від меломакарона походить виключно з оливкової олії».

Шеф-кухар Петрос Сірігос пропонує використовувати меломакарона цілий рік як звичайне печиво без медового сиропу, оскільки воно чудово доповнить чашку кави.

Курабіедес (вимовляється koo-rah-BYED-es, однина kourabie) — ще один грецький різдвяний делікатес, який конкурує з меломакарона за звання найпопулярнішої різдвяної солодощі країни.

Курабієди, покриті цукровою пудрою (фото: Stratos Petrou через Facebook)

Вкрите пеленою з цукрової пудри, це сніжне печиво круглої форми або у формі півмісяця стане ідеальною насолодою для святкового сезону.

на відміну від меломакарона, які асоціюються виключно з курортним сезоном, kourabiedes виробляються в грецьких будинках і кондитерських цілий рік. Вони також популярні на весіллях та інших урочистостях.

Найпоширеніші рецепти для kourabiedes включити вершкове масло як основний жирний інгредієнт. Однак у деяких регіонах Греції, таких як Пелопоннес і Крит, де оливкова олія багата, традиційні kourabiedes рецепти віддають перевагу оливковій олії першого віджиму для приготування декадентських солодощів.

Фанаткою була фуд-блогерка Марія Паця kourabiedes зроблені з маслом. Однак вона була в захваті, коли натрапила на рецепт kourabiedes з оливковою олією першого віджиму, узо та волоськими горіхами.

«[Рецепт] викликав у мене виклик, оскільки він переконав навіть найбільшого фанатика масла kourabiedes…цікавість змусила мене спробувати», — сказала вона. ​"І я впевнений, що ви ніколи раніше не їли нічого подібного».

При виготовленні оливкової олії kourabiedes, для заміни вершкового масла оливковою олією не потрібно перераховувати кількість, оскільки kourabiedes рецепти з оливковою олією є самоокупними.

Меломакароно та курабі, які подають разом, є звичайним різдвяним частуванням у грецьких домівках. (Фото: Архів ООТ)

Окрім оливкової олії, для приготування використовуються борошно, цукор, яєчні жовтки, мигдаль і цукрова пудра, якими посипають після випікання. kourabiedes.

Деякі рецепти не використовують яєчні жовтки, готуючи оливкову олію kourabiedes смачний веганський варіант.

Мигдаль крупно нарізають і додають до суміші. Як варіант, у середину кожного додається цілий мигдаль kourabie перед запіканням.

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Вирішальний крок при створенні kourabiedes добре збити оливкову олію та цукор, доки суміш не стане блідою та пишною. Потім до суміші поступово додають решту інгредієнтів. Легка нотка узо в тісті додає пікантний відтінок смачному печиву.

Деякі також пропонують заморозити оливкову олію перед використанням, щоб тісто для kourabiedes стає пухнастішим.

"Раніше люди занурювали пляшку оливкової олії в колодязь, поки вона не охолола, а потім використовували її як основу для ароматного, пухкого та піщаного посту. kourabiedes", - сказала кухарка Рула Вулга.

У рамках святкового настрою, який охоплює всіх під час Різдва, гаряча тема дискусії в Греції полягає в тому, чи вибрати меломакарона or kourabiedes.

Однак, перебуваючи в грецькому домі під час святкового сезону, відвідувачів, швидше за все, пригощатимуть парою a melomakarono і kourabie вкладені разом на тарілку.

І так, вічне ​"меломакарона or kourabiedes' дилема отримала відповідь.