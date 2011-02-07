Просування (справжньої) грецької їжі кулінарним туристам

Туризм завжди був великим бізнесом для Греції. Сюди стікаються люди заради чудових пляжів, історії та гостинних місцевих жителів. Але як щодо їжі? Це було питання, яке 7th Міжнародна конференція зустрічей та стимулів, Оцінка харчового досвіду в Афінах шукав відповіді. Конференція, організована Heliotopos, мала на меті підвищити обізнаність та розуміння зростаючого значення досвіду харчування в туризмі. Конференція відбувається в особливо критичний час, оскільки гастрономічний туризм набирає обертів у Греції та інших країнах. Експерти з туризму, журналісти та кухарі з усього світу зібралися, щоб представити та обговорити важливість їжі

та гастрономія в туристичній сфері.

Конференція розпочалася з презентації пана Ніколаса Канеллопулоса, президента Грецької національної туристичної організації. У своїй презентації Канеллопулос підкреслив важливість їжі як фактора вибору місця призначення, але додав, що грецька гастрономія не є одним із критеріїв, які відвідувачі мають на увазі під час відвідин Греції. Проте він з оптимізмом ставився до майбутнього популяризації культури грецької їжі та зазначив, що безперечна перевага середземноморської дієти дає грекам можливість продемонструвати її як частину своєї туристичної ідентичності.

Канеллопулос згадав кілька ініціатив, таких як розвиток оливкових і винних туристичних маршрутів по Греції, просування місцевих продуктів у готелях та офіційну класифікацію ресторанів, які пропонують традиційну грецьку кухню з використанням традиційних рецептів і традиційних інгредієнтів. На завершення Канеллопулос представив дві основні цілі Грецької національної туристичної організації. ​"Наша мета – покращити якість їжі, яка подається в грецьких готелях і ресторанах, використовуючи критерії оцінки та запровадження грецького сніданку», – сказав він.

Доктор Антонія Трічопулу, професор і директор Центру спільного харчування Всесвітньої організації охорони здоров’я з питань харчування на кафедрі гігієни та епідеміології Медичного факультету Афінського університету, підтвердила цінність греко-середземноморської дієти у своїй презентації, зазначивши, що оливкова олія є центральна точка дієти, а дослідження показали, що середземноморська дієта корисна не тільки для здоров’я, але й для навколишнього середовища. Однак вона висловила занепокоєння з приводу чесності в просуванні грецьких продуктів харчування. Вона пояснила, що багато продуктів харчування називають традиційними, хоча насправді це не так. ​"Через це поняття традиційного руйнується і більше не має жодної цінності», – сказала вона. Тому вона пояснила, що мають бути певні критерії та правила щодо визначення традиційних продуктів.

Загальною темою всіх дискусій був розрив між їжею туриста і ​"справжня» грецька кухня. Хоча греки в туристичному бізнесі усвідомлюють цінність греко-середземноморської дієти, чомусь ці знання і традиції не передаються туристам, які відвідують Грецію.

Ідентичність грецької їжі під питанням і випробувати ​"«Грецькість» грецької кухні є невловимою для середнього туриста, як пояснює у своїй презентації кулінарний письменник Альберт Ару. Туристи відвідують Грецію з упередженим уявленням про те, що таке грецька їжа, через те, що більшість грецьких ресторанів за межами Греції подають. ​"типові» грецькі страви, які насправді не такі типові для Греції. На жаль, перебуваючи в Греції, цим туристам подають ті самі традиційні страви, тому що готельєри та ресторатори хочуть виправдати очікування своїх іноземних клієнтів.

Також було презентовано важливість регіональної кухні, а представники островів Крит, Егіна та Санторіні, а також менш відомих островів, таких як Ікарія, Самос та Кеа, обговорювали потенціал та просування кухні в цих областях для грецького туризму.

Донедавна їжа та гастрономія не були на першому місці в списку пріоритетів грецької туристичної індустрії, але сьогодні це стосується всіх. Протягом минулого тижня в Греції було організовано кілька конференцій і сесій, присвячених грецькій їжі, включаючи встановлення грецького сніданку, грецьку гастрономію та обговорення визнання середземноморської дієти ЮНЕСКО.

Подія підкреслила потенційну можливість Греції стати основним місцем харчування, але це станеться лише в тому випадку, якщо туристична індустрія зможе протистояти старим кліше і працювати разом, щоб прийняти легендарні кулінарні традиції Греції та автентичні регіональні кухні.

Команда конференції був організований Helioptopos, компанією, яка надає міжнародні конференції, послуги з управління дестинаціями та екскурсії по всій Греції та під егідою Міністерства культури і туризму Греції, міста Афін, Ради зовнішньої торгівлі Греції, муніципалітету Салонік, Греції Готельна палата та Асоціація грецьких туристичних підприємств.