"Оливкова олія першого віджиму є одним із найважливіших продуктів, які ми використовуємо», – сказав Едуард Шатрух, співзасновник і шеф-кухар Disfrutar Barcelona.

3-зірковий ресторан Мішлена, розташований за півдюжини кварталів від культової архітектури Каса Міла, нещодавно був названий найкращим рестораном світу 50 найкращих у світі, спеціальне видання індустрії гостинності.

"Нас троє шеф-кухарів», – розповів Шатрух Olive Oil Times. ​"Як і я, Матеу [Касаньяс] і Оріоль [Кастро] виросли в Каталонії, країні оливкової олії».

Ксатрух і його партнери були такими з молодих років приготування на оливковій олії першого віджиму майже щодня.

"Ці смаки залишаються у вашій смаковій пам’яті та кулінарній культурі», – сказав він. ​"Пізніше, коли ми почали професійно працювати на кухні, ми використовували оливкову олію першого віджиму природним шляхом протягом усього нашого життя».

"І тут, у Disfrutar, ми готуємо креативну кухню на основі традиційного смаку», — додав Хатруч. ​"Звичайно, ми надихаємося продуктами та смаками з усього світу, але каталонська та іспанська кухня з точки зору традиційних приготування надихає нас, і оливкова олія є продуктом, який ми використовуємо багато».

Disfrutar в основному використовує оливкову олію першого віджиму Arbequina із сертифікатом Siurana Protected Detailing of Origin (PDO), отриманим виключно з Cooperativa Agrícola Vila-Seca. Кооператив, який розкинувся на 12,000 4,000 гектарів на захід від Таррагони, виробляє близько - - тонн оливкової олії PDO щорічно.

"Це оливкова олія першого віджиму, яка має дуже фруктовий смак. Він не щипає; він дуже приємний у роті та дуже поважає оригінальний смак продукту», - сказав Ксатрух. ​"Тому це масло, яке ми використовуємо в 90% страв».

Дев'яносто відсотків оливкової олії першого віджиму, яка використовується в Disfrutar, надходить від одного кооперативу в Таррагоні. (Фото: Джоан Валера)

"Оскільки це олія, яку ми любимо», – додав він, ​"кооператив піклується про нас», залишаючи значну частину оливкової олії першого віджиму на початку кожного врожаю спеціально для шеф-кухарів Disfrutar Barcelona.

Інші 10 відсотків — це оливкова олія Picual першого віджиму, яка використовується в особливих приготуваннях, де кухарі хочуть отримати сильний смак.

Ксатрух сказав, що він добре знає людей, які керують кооперативом, і часто відвідує кооператив, щоб спробувати оливкову олію першого віджиму та поговорити з членами.

Він вважає, що ці стосунки є важливими для кожного, хто хоче досягти найвищої якості гастрономії: так само, як якість оливкової олії першого віджиму залежить від якості оливок, висока кухня світового рівня починається з високоякісних інгредієнтів.

"Ми робимо це з багатьма іншими продуктами», – сказав він. ​"Дуже важливо знати походження продукту, знати виробників і мати прямий зв’язок… Ми завжди говорили, що чим місцевіший продукт, тим краще».

Ці відносини є важливими після ряду років низьких врожаїв в Іспанії, де виробництво впало до історично низького рівня, особливо в Каталонії в 2022/23 врожайному році.

На кухні оливкова олія першого віджиму пронизує майже кожен крок класичного дегустаційного меню ресторану, використовується для завершення та в самому серці процесу приготування, аж до десерту.

"Наприклад, ми готуємо класичну страву з Disfrutar, яку ми називаємо Gilda del Disfrutar», — сказав Ксатрух. ​"Він натхненний традиційними смаками гільди, типового баскського пінчо виготовлений із піпарри, зеленого перцю, нарізаного шматочками в оцті, анчоусах і оливках».

La gilda de Disfrutar (Фото: Francesc Guillamet)

"Ми робимо версію, використовуючи те, що ми називаємо оливками Disfrutar, це операція, яку ми робимо з оливковим соком і маслом какао, що дає нам хрустку олію, яка залишається всередині», — додав він. ​"Ми додаємо до нього скибочки анчоусів, шматочок маринованої скумбрії, трохи насіння піпарри, трохи маракуї, а на завершення заправляємо оливковою олією першого віджиму».

Хоча оливкова олія першого віджиму в основному використовується для завершення цієї страви, вона відіграє більш помітну кулінарну та текстурну роль у polvorón de tomate ресторану.

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"Polvorón de tomate — це класична закуска ресторану, яку ми завершуємо Arbequina caviaroli», — сказав Шатрух.

Приготування починається з подрібнення ліофілізованих томатних пластівців у дрібний порошок, змішування з оливковою олією та сіллю перед тим, як замісити тісто та випікати.

Polvorón de tomate з Arbequina Caviaroli (Фото: Francesc Guillamet)

Полворон, схожий на тісто, супроводжується Arbequina Caviaroli, яка виробляється за технологією, розробленою Ферраном Адріа, колишнім колегою в El Bulli. Метод полягає в оточенні олії тонким шаром води, що містить камедь, яка створює тонку желатинову капсулу навколо краплі олії, подібно до того, як утворюється ікра.

"Замість того, щоб використовувати олію як заправку, ми її твердіємо та робимо кілька сфер олії, прагнучи надати страві текстури», — сказав Хатруч.

У більшості страв, які готують у Disfrutar Barcelona, ​​використовується оливкова олія першого віджиму Arbequina, яка має більш м’який смак.

"Залежно від типу кухні ми використовуємо Arbequina, тому що це олія, яка має дуже ніжну консистенцію та не є в’яжучою», – сказав Ксатрух. ​"У кожній страві ми шукаємо, щоб олія була дуже гармонійною».

Однак кухарі іноді прагнуть отримати більш гостру оливкову олію першого віджиму, щоб потрапити в центр уваги.

"Наприклад, ми зробили блюдо, куди ми поклали водну основу з томатного желатину з невеликою кількістю свіжого сиру, а потім поклали базилікову олію, томатну олію та олію першого віджиму», — сказав він. У цьому випадку ми використали Picual, щоб надати більшої інтенсивності страві та виразності олії».

Томатний желатин, оливкова олія першого віджиму та олія базиліка (Фото: Francesc Guillamet)

Нарешті, оливкова олія першого віджиму також представлена ​​для десерту, допомагаючи підкреслити смаки шоколаду.

"У нас є десерт, класична страва Дісфрутар, натхненна тут, у Каталонії», — сказав Шатрух. ​"Коли ми відкрили Disfrutar, ми готуємо десерт, який ми називаємо шоколадними перцями з оливковою олією та сіллю, який складається з Trompe l'oeil [стиль малювання, призначений для створення переконливої ​​ілюзії реальності]».

"Ми робимо шоколадний трюфель, але він має форму перцю, і ми кладемо в нього желатин», – додав він. ​"Є червоний і зелений перець. Поверх червоного перцю кладемо трохи чилі, щоб було гостро. Поверх зеленого перцю ми кладемо м’яту, щоб у вас був цей аромат, і ми завершуємо це перед клієнтом, заправляючи перець оливковою олією першого віджиму, трохи солі та трохи підсмаженого хліба».

Шоколадний перець з оливковою олією першого віджиму та сіллю (Фото: Francesc Guillamet)

Disfrutar Barcelona пропонує фіксовану гастрономічну пропозицію у своєму класичному меню та альтернативне фестивальне меню в певний час року з ціною 295 євро на особу до кінця 2024 року.

"За останні два роки продукти преміум-класу значно подорожчали», — сказав Хатруч. ​"Ми ресторан, який прагне досконалості, і врешті-решт, якщо досконалість має вищу ціну, то ви повинні її заплатити».