Оливкова олія першого віджиму вже давно є основним продуктом середземноморської кухні, але її популярність невпинно зростає в ресторанах і домашніх кухнях по всьому світу.

У ресторанах оливкова олія першого віджиму використовується не лише як кулінарна олія, але й як фінішна олія для додання смаку та глибини еклектичному асортименту страв.

Кухарі цінують його універсальність і здатність покращувати як прості, так і складні смаки. У результаті оливкова олія першого віджиму стала обов’язковим інгредієнтом у деяких з найбільш престижні ресторани.

Тепер брати позаду Франтуо Прунеті відкрили новий ресторан серед пагорбів і сріблясто-зелених оливкових гаїв у Греве, К'янті, у центрі центральної Італії, регіону Тоскана.

"Ми чекали слушного моменту, щоб поділитися своїми ідеями з усіма, хто любить хорошу італійську кухню», — сказав співвласник Джіонні Прунеті.

"Ця концепція є мрією, створеною для того, щоб зробити досвід гостей незабутнім і розвивати правильну олійну культуру, водночас будучи пропагандистами хорошого та здорового способу життя», – додав Паоло Прунеті.

Новий Evo Cucina, Ресторан Extra Floor, присвячена демонстрації якості та універсальності відзначені нагородами оливкові олії першого віджимання.

Починаючи з 2016 року, Франтойо Прунеті щорічно вручається нагородою NYIOOC World Olive Oil Competition, включаючи a Золота нагорода 2024 року для органічного середовища Frantoio моносорт.

Невеликий ресторан, який сягає своїм корінням у с 2019 відкриття першої галереї Pruneti Extra Gallery пропонує інтимну та ексклюзивну їжу, де кожна страва продумано створена, щоб підкреслити багаті, ароматні нотки оливкової олії першого віджиму.

Брати очікують, що характерний смак оливкової олії першого віджиму та цілюща репутація припаде до смаку гурманам, які піклуються про своє здоров’я та шукають пригод.

Незалежно від того, чи використовується вона в заправках для салатів, маринадах або як ключовий інгредієнт у стравах з пасти та соусах, оливкова олія першого віджиму додає чудового виміру кожному рецепту.

Оливкова олія першого віджиму Pruneti Colline di Firenze заправляє ароматний салат. (Фото: Ресторан Extra Floor)

"Кожен рецепт містить оливкову олію першого віджиму, щоб забезпечити справжнє дослідження смаку К’янті Класіко, оскільки весь процес здійснюється безперервно, забезпечуючи споживачам найкращі з наших продуктів і справжній досвід завдяки культурі оливкової олії першого віджиму», – сказав Гіонні.

Оливкова олія першого віджиму Pruneti займає центральне місце в кожній страві, її подають і додають різними способами, щоб підняти блюдо на нову висоту.

"Найсмішніше та найцікавіше те, що здебільшого оливкова олія першого віджиму навіть не використовується в її натуральній консистенції, а перетворюється на крем, мус або навіть майонез чи масло», — сказав Гіонні.

Існує кілька сортів оливкової олії першого віджиму, кожен з яких має особливий смаковий профіль. Делікатний має м’який смак і часто використовується в легкій кулінарії, маринадах і заправках для салатів.

Середній є трохи міцнішим і чудово підходить для пасерування, гриля та смаження, тоді як міцний є сміливим, перцевим і чудовим для ситних страв або як завершення.

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У дегустаційному меню, перших і основних стравах еклектичний асортимент оливкових олій Frantoio Pruneti доповнює кожну страву, від Fruttato Equilibrato, який збалансує тартар з яловичини та закуски з ікри форелі, до Fruttato Intenso, який підкреслює смаки місцевої баранини.

Моносортові олії Moaiolo та Frantoio, Colline di Firenze та PDO Chianti Classico також присутні в різних стравах, додаючи смаку та текстури класичних тосканських делікатесів.

Оливки вирощують лише за кілька футів у сімейних оливкових гаях, створюючи буквальне враження від поля до столу.

"Ми не просто власники ресторану», — сказав Паоло. Ми є фермерами на наших полях, виробниками нашої оливкової олії першого віджиму, розливом, продавцем і промоутером нашої оливкової олії першого віджиму».

Додавання оливкової олії першого віджиму в кожну страву не закінчується на тарілці. Він також включений в авторські напої і десерти, ще більше підвищуючи досвід і використання оливкової олії.

Оливкова олія Pruneti Fruttato Equilibrato першого віджиму підкреслює мус з овечої рикотти Вальдарно. (Фото: Ресторан Extra Floor)

Наприклад, Pruneti Fruttato Intenso доповнює крем з чорного шоколаду в десертному меню. Тим часом більш м’який Fruttato Equilibrado підкреслює мус з рікотти з овечого молока, а односортний Frantoio доповнює фіорділат морозиво на мигдально-апельсиновому торті.

У партнерстві з шеф-кухарем К’ярою Вальсеккі та експертом з гостинності Роберто Селві ретельно продумано поєднання кожної страви зі спеціальним вибором вин або напоїв Pruneti mixOILogy.

Жодна деталь не була залишена на волю випадку в цій новій Evo Cucina, яка, за словами братів, обіцяє унікальний і смачний досвід, навчаючи відвідувачів про оливкову олію першого віджиму.

Вони сподіваються, що завдяки реалізації цих стратегій такі ресторани, як The Extra Floor, зможуть ефективно просувати оливкову олію першого віджиму, одночасно навчаючи клієнтів про її універсальність і Користь для здоров'я.