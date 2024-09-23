На спеціальному прийомі посадовці Задарського округу, зокрема префект Божидар Лонгін, привітали нагороджених оливкова олія першого віджиму, виробники сиру та вина.

Задарська жупанія розташована на узбережжі південної Хорватії керуючи зусиллями країни ребрендувати себе як провідне місце гастрономічного та винного туризму.

Брендування округу Задар як гастрономічного напряму є однією з наших цілей, і її неможливо досягти без виробників високоякісних оливкових олій, вин і сирів першого віджиму. - Божидар Лонгін, староста Задарського округу

"У нас якість», – сказав Лонгін. ​"У нас також є поважна кількість високоякісних оливкових олій, вина та сиру, і тепер ми повинні працювати над посиленням представлення туристичної пропозиції».

У великій залі стародавнього міста Задар, столиці однойменного округу, відзначили місцевих оливкових виробників, які отримали 12 нагород у 2024 році. NYIOOC World Olive Oil Competition.

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Хорватські фермери та мельники отримав 80 нагород з 97 заявок на найбільший у світі конкурс якості оливкової олії, четвертий серед інших країн.

На церемонії також було вшановано 13 виробників вина, які отримали нагороди на престижній церемонії Decanter World Wine Awards у Лондоні, а також кількох виробників сиру, які здобули перемогу на Greate Taste Awards та World Cheese Awards.

Префект Божидар Лонгін відзначив відомих виробників оливкової олії, вина та сиру Задара.

За словами Івіци Влатковича, ан нагород виробник оливкової олії та президент Асоціації оливників Задарського округу, оливки вирощуються на 2,580 гектарах, а вирощуванням оливок займається 3,501 господарство.

Понад 40 заводів з виробництва оливкової олії переробляють близько 800,000 43 літрів оливкової олії, а в регіоні працюють дві комісії з - уповноважених оцінювачів оливкової олії.

"Особливо приємно, що з року в рік приїжджають молоді та амбітні виробники оливкової олії, головною метою яких є висока якість виробленої оливкової олії», – сказав Влаткович. ​"З кожним роком інтерес до цього міжнародного конкурсу зростає».

Влаткович був частиною a узгоджені зусилля сприяти виробництву високоякісної оливкової олії першого віджиму в південному хорватському регіоні Далмації шляхом підвищення рівня знань місцевих виробників оливок і мельників.

Він пояснює зростаючий успіх хорватських виробників на NYIOOC до вдосконалення технологій вирощування оливок, збору врожаю та подрібнення.

Раніше Влаткович казав, що більшість виробників чекали збору врожаю до кінця сезону, щоб скористатися перевагами вищих урожаїв оливкової олії, вважаючи, що жертвувати якістю заради кількості є найекономічнішим способом вирощування оливкової олії.

Ця тенденція змінилася, і фермери продовжують збирати врожай якомога раніше. Влаткович пояснює цю зміну новим переконанням, що зосередження на якості виплачується більше, ніж на кількості, а також наслідки зміни клімату, які, на його думку, призводять до того, що оливки дозрівають раніше.

Хоча якість у Задарі зростає, Влаткович попередив, що виробники оливкової олії стикаються з подібними проблемами.

Стає все складніше найняти достатньо працівників для завершення збору врожаю, навіть якщо деякі виробники переходять від ручного збирання врожаю до напівмеханічного.

Влаткович додав, що все більш дощова погода в жовтні створює логістичні проблеми для планування раннього збору врожаю та створює умови для оливкова фруктова муха інвазії.

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У зв’язку з цими викликами, що розвиваються, Влаткович вважає, що навчання виробників оливок є єдиним шляхом уперед. Він переглядає NYIOOC нагороди як найкращий показник того, що рівень якості підтримується через труднощі.

"Мета полягає в тому, щоб виробляти, брендувати та продавати високоякісні оливкові олії першого віджиму за прийнятними цінами, щоб не лише виробники оливок, а й споживачі виграли», — сказав він.

Зі свого боку Влаткович заробив а пара золотих нагород для свого бренду Fortica в 2024 році NYIOOC. Він також отримав 15 нагород на конкурсі з 2017 року.

Разом з Влатковічем на прийомі були присутні й інші повіт NYIOOC переможці, в т.ч Анте Вулін, OPG Нівес Морович, Міодраг Деша, Томіслав Чудіна та Маріо Барешич, усі вони отримали золоті нагороди.

Лауреати срібних нагород ОПГ Лалін, який заробив два, група Ніда та ПЗ Маслина і вино, також відвідав захід.

"Нагороди, отримані на конкурсі, найкраще свідчать про те, наскільки серйозно та відповідально ви підійшли до вирощування та виробництва, поєднуючи традиції та нові знання. У такому поєднанні успіх не може бути відсутнім», – сказав Лонгін продюсерам.

Він додав, що розвиток сільських територій можливий лише за умови активного підходу та створення нових цінностей шляхом поєднання традиційних видів діяльності та культур шляхом запровадження нових видів діяльності, таких як сільський туризм.

Понад два мільйони іноземних туристів відвідують Задарську округу щороку. Серед найбільш частих відвідувачів – європейці, австралійці, канадці та американці.

"У цьому контексті виробництво якісного вина, оливкової олії та сиру та відкриття все більшої кількості агротуристичних ферм, де гостям пропонують місцеві автохтонні продукти, є видами діяльності, які Задарський округ підтримує, і ми будемо продовжувати це робити в прийде час, — сказав Лонгін.

"Брендування округу Задар як гастрономічного напряму є однією з наших цілей, і її неможливо досягти без виробників високоякісних оливкових олій, вин і сирів першого віджиму», – підсумував він.