США завдають скоординованих ударів по опорних пунктах ЄС з оливкової олії з Вашингтона і Сакраменто



Сенатор штату Каліфорнія Лоїс Волк і голова комітету Палати представників Дейв Кемп

Можливо, це був не той наступ, якого багато хто очікував протягом останніх кількох тижнів, хоча він був ретельно націлений.

По-перше, там був випуск звіту про річне розслідування Комісії з міжнародної торгівлі Сполучених Штатів, яке, на думку деяких експертів, дасть достатньо підстав для торгових дій і офіційних скарг СОТ на оливкові олії ЄС, імпортовані в США

А вчора Каліфорнія прийняв закон створити власну комісію з оливкової олії, щоб проводити дослідження, рекомендувати стандарти, організовувати зусилля для захоплення частки ринку та іншим чином вести війну з імпортом низької якості.

Близькість двох подій може здатися випадковою, але вони є результатом організованого нападу групи американських виробників і зацікавлених сторін, тепер відомої як Американська асоціація виробників оливкової олії (AOOPA), та їхніх австралійських союзників.

Їхнє коріння сягає а Діксон, Каліфорнія, зустріч де виробники розроблений і обговорювали а вітчизняне маркетингове замовлення з кінцевою метою підтримання імпорту на вищих стандартах.

Тоді представники Каліфорнії та Джорджії успішно лобіювали потужний комітет Палати представників з питань шляхів та засобів, щоб вимагати розслідування USITC щодо ​"умови конкуренції», з якою стикається молода американська промисловість оливкової олії.

Грудень 2012 року слух в USITC у Вашингтоні була така купа, що комісар Шара Л. Аранофф, демократ з Меріленду, призначений Джорджем Бушем-молодшим, похмуро сказала: ​"Я трохи боюся, що мої діти дізнаються, чим я їх годую всі ці роки».

Під час слухання Олександр Отт, тодішній виконавчий директор нового AOOPA, витратив більшу частину свого п’ятихвилинного виділення — і більше часу під час прямого допиту — підкреслюючи неіснування будь-якого маркетингового замовлення на оливкову олію: ​"Немає жодного маркетингового замовлення», – неодноразово наголошував Отт протягом дня, додаючи ​"істерія щодо потенційного федерального маркетингового замовлення є дещо гумористичною». (Отт більше не в асоціації)

Однак містичний маркетинговий наказ знайшов шлях до Законопроект про ферму США. Каліфорнійські виробники наполягали на прийнятті положення, яке б вимагало, щоб імпортні олії підлягали обмеженням, таким як тестування смаку, коли встановлюється порядок маркетингу оливкової олії. Каліфорнійська рада з оливкової олії назвала забезпечення оливковою олією частиною ​"програма здорового глузду, яка вимагає, щоб імпорт відповідав тим же стандартам, що й американська оливкова олія».

Приблизно в той же час Лоїс Волк — сенатор штату Каліфорнія в Девісі та учасник Діксона — була проведення слухання у Сакраменто перед переповненою кімнатою та сотнями аудиторії, які дивилися в прямому ефірі через веб-трансляцію. Новостворений Волк ​"Підкомітет Сенату штату з оливкової олії та нових продуктів» заслухав процесію свідків, які розповідали про проблеми, з якими зіткнулися виробники оливкової олії штату, які зіткнулися, за їхніми словами, з нечесною конкуренцією з боку недобросовісних європейських виробників та імпортерів, які не грають за правилами. .

Волк продовжував заручитися двопартійною підтримкою законопроекту підписав закон вчора він санкціонував формування державної комісії, яка використовуватиме щорічні оцінки, зібрані з виробників, які виробляють понад 5,000 галонів на рік, щоб ​"підвищити конкурентоспроможність галузі на державному, національному та міжнародному ринку».

Але велика зброя знаходиться у Вашингтоні, і очікується, що законодавці не дозволять витраченим платникам податків, за оцінками, 2 мільйони доларів на звіт USITC. Такі звіти часто призводять до офіційних скарг і торговельні дії, включаючи підвищення тарифів та імпортних обмежень.

"Я не думаю, що хтось може заперечити, що це була досить погана пара тижнів для американських імпортерів та їхніх європейських партнерів», – сказав брокер оливкової олії, який не побажав бути названим.

Не дивно, що була Міжнародна оливкова рада мало що сказати про останній наступ, за винятком того, щоб визнати вражаючі зусилля, зроблені у звіті USITC, і стверджувати, що деяка інформація, яку він містила, була дискусійною, хоча в ній не вказано, яка.

Ніхто не ставить під сумнів один із висновків дослідників: Сполучені Штати не планують приєднуватися до базованого в Мадриді МОК, посилаючись на урядових чиновників, які підтвердили все більш ізоляціоністську політику щодо ​"Членство США в міжнародних сировинних організаціях».

реклама

Подібно до Ради Безпеки ООН, паралізованої російським вето, санкціонована ООН Міжнародна оливкова рада вважається малоймовірною для інтересів США, оскільки лише п'ять ​"частки участі» вона мала б у порівнянні з 684 європейськими.

Однак цього разу американцям не доведеться йти поодинці. Австралійські продюсери та їхній безстрашний лідер, Пол Міллер, провели тривалу кампанію, яка зуміла відштовхнути імпорт, використовуючи новий набір стандартів якості та звичайний PR. Імпорт в Австралію впав на сім відсотків торік. Таке зниження імпорту американської оливкової олії становитиме 22,000 - тонн, або майже втричі більше, ніж виробляють США, що привнесло б нове значення для ​"Земля Оз».