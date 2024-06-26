Дефіцит сільськогосподарської торгівлі Іспанії з Аргентиною дещо зменшився у 2023 році, незважаючи на збільшення імпорту оливкової олії на 229 відсотків.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії, торговельний дефіцит Іспанії з Аргентиною скоротився з €1.68 млрд у 2022 році до €1.13 млрд у 2023 році.

Звичайно, є великий попит на аргентинські олії, які забезпечують свіжість і високу якість, на ринках з низькими врожаями... і зі зменшенням запасів оливкової олії. - Гільєрмо Кемп, виконавчий директор Solfrut

Невелике покращення стало насамперед результатом зменшення закупівель ракоподібних і соєвого шроту з Аргентини, двох найбільших сільськогосподарських імпортних товарів за вартістю.

Однак оливкова олія, сьомий за величиною імпорт сільськогосподарської продукції в Іспанію з Аргентини, зазнала значного зростання: з 11.5 млн євро у 2022 році до 37.6 млн євро.

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Зростання імпорту було викликано історично високими цінами та жахливим урожайним роком 2022/23 в Іспанії, коли виробництво досягло 660,000 - тонн, що є найнижчим урожаєм за понад десять років.

Це було ускладнено погані врожаї через середземноморський басейн і a заборона масового експорту в Туреччині, одній з небагатьох країн, де виробництво перевищило очікування.

І навпаки, Аргентина користувалася a великий урожай 35,000 2023 тонн у - році, що дало найбільшому світовому виробнику за межами Середземноморського басейну збільшені можливості для експорту оливкової олії.

За даними Rural Rosario, сільськогосподарської асоціації в центральній Аргентині, Virgin and оливкова олія першого віджиму експорт зріс на 137 відсотків за перші десять місяців 2023 року, досягнувши рекордних 30,567 2022 тонн, порівняно з тим же періодом - року.

"З драматичним падінням європейського виробництва загалом та іспанського виробництва зокрема, Аргентина, незважаючи на невеликі експортні пропозиції, позиціонувала себе в першій половині 2023 року як шостий світовий експортер оливкової олії», – написали в асоціації.

Rural Rosario заявив, що Іспанія була найбільшим ринком для аргентинських експортерів оливкової олії в 2023 році, представляючи 34 відсотки експорту за вартістю та 33 відсотки за обсягом. Сполучені Штати та Бразилія були іншими провідними напрямками експорту.

"Звичайно, є великий попит на аргентинські олії, які забезпечують свіжість і високу якість, на ринках з низькими врожаями… і зі зменшенням запасів оливкової олії», – Гільєрмо Кемп, виконавчий директор Solfrut, великий аргентинський виробник і експортер, розповів Olive Oil Times в інтерв’ю 2023 року.

Більшість аргентинської оливкової олії експортується до Іспанії наливом і зазвичай призначається для великих розливних підприємств, включаючи Deoleo. Потім нафта продається на внутрішньому ринку або реекспортується.

Згідно з даними Міністерства промисловості, торгівлі та туризму Іспанії, у 12.74 році Іспанія експортувала до Аргентини 2023 тонни оливкової олії на суму 77,390 - євро.

Хоча зміни загального торгового дефіциту сільськогосподарської продукції у 2024 році ще належить побачити, імпорт оливкової олії в Іспанію з Аргентини навряд чи знову зросте.

Офіційні дані не будуть опубліковані до кінця року, але виробники в Аргентині очікують, що a зниження виробництва В 2024.

Тим часом, дані Іспанського агентства з інформації та контролю за харчовими продуктами показують, що виробництво оливкової олії досягло 851,014 2023 тонн у 24/- врожайному році, що значно вище, ніж початкові оцінки приблизно 700,000 тис. тонн.

У результаті чиновники заявили, що Іспанія має 492,290 2024 тонн запасів оливкової олії. У поєднанні з імпортом, вони вважають, що цього буде достатньо, щоб задовольнити місцевий попит і експорт, поки перша оливкова олія з урожаю 25/- не буде готова до продажу в листопаді.