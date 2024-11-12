Оливкова моль загрожує бразильським посівам: дослідники шукають рішення

Пара досліджень, проведених бразильськими дослідниками, окреслює нові методи боротьби з інвазією оливкової молі, яка є поширеною в оливкових гаях найпівденнішого штату Ріу-Гранді-ду-Сул.

Личинки оливкової молі, також відомої як моль Palpita forficifera, живляться молодим листям і гілками оливи, шкодячи розвитку новопосаджених дерев.

Зараз виробники контролюють зараження після виявлення личинок шляхом обприскування інсектицидами. Проте мало синтетичних інсектицидів зареєстровано в Міністерстві сільського господарства та тваринництва Бразилії.

Отже, дослідники провели окремі дослідження ефективності ботанічного інсектициду для контролю популяції та інтродукції цільового хижака. Їх висновки були представлені на другій Латиноамериканській конференції з оливкової олії, яка проходила в Монтевідео, Уругвай.

У першому дослідженні дослідники випробували ботанічний інсектицид з оксиматрином як активним інгредієнтом у порівнянні зі звичайним синтетичним інсектицидом зі спінеторамом як активним інгредієнтом.

Вони виявили, що ботанічний інсектицид на основі оксиматрину діяв так само, як синтетичний інсектицид на личинок оливкової молі, хоча він був менш ефективним проти дорослих особин.

"Результати показують, що ботанічний інсектицид може бути екологічним і придатним варіантом для P. forficifera оскільки це може спричинити рівень смертності, подібний до синтетичного інсектициду», – написали вони. ​"Рекомендовано провести польові випробування в комерційних оливкових садах, щоб краще визначити вплив оксиматрину на P. forficifera».

У другому дослідженні викон пробірці, дослідники перевірили, чи можуть види дарвінівських ос природно паразитувати на оливковій гусениці. Це дало новий інструмент інтегрованої боротьби зі шкідниками для виробників у Ріо-Гранді-ду-Сул, найбільшому в країні регіоні з виробництва оливкової олії, та сусідній Санта-Катаріні.

За словами дослідників, два види дарвінівських ос – Eiphosoma sp. лис. та Temeluche sp. лис. – були лише нещодавно виявлені на півдні Бразилії, і жодні попередні дослідження не перевіряли, чи вони природно полюють на оливкових гусениць.

Дослідники зібрали личинки оливкових гусениць з оливкових гаїв у Чапеко, Санта-Катаріна, і Пелотас, Ріу-Гранді-ду-Сул, перш ніж ввести личинки двох видів дарвінівських ос і залишити заражені зразки для інкубації.

Після 14 годин інкубації обидві личинки дарвінівських ос вийшли з личинок оливкової гусениці, що свідчить про те, що вони можуть природним чином полювати на гусениць у неконтрольованому середовищі.

Дослідники в Італії взялися подібні дослідження щоб визначити, чи можуть самурайські оси бути ефективними природними хижаками бурого мармурового клопа, переносника смертоносних Xylella fastidiosa бактерія.

Їхні результати показали, що оса ефективно паразитувала на одній третині яєць смердючих клопів в одному регіоні на півночі країни.

Подібні зусилля на півдні Іспанії виявили, що іберійські мурахи природно здобич на личинках оливкової молі в оливкових гаях, не порушуючи решту екосистеми.

"Ці знахідки є важливими для вивчення природного біологічного контролю гусениці оливи в оливкових садах», – підсумували дослідники.