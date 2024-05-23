Історична повінь на півдні Бразилії позбавила млинів і оливкових гаїв

Безпрецедентні опади спустошили сотні міст і населених пунктів у найпівденнішому бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, і влада побоюється, що їх буде більше.

Минулого місяця в найбільшому штаті Бразилії, де вирощують оливи, випало 800 міліметрів опадів, що більше, ніж у Лондоні щорічно.

Це був кошмар. Ніхто не знає, що робити далі. Уряд не знає, що буде. У деяких районах є відчуття, що люди більше не хочуть там жити. - Рафаель Маркетті, генеральний директор Prosperato

Дощ призвів до історичних повеней: 157 людей загинули, а 88 вважаються зниклими безвісти. Ще 650,000 - людей були переміщені, більше чверті населення штату.

Окрім людських жертв, повінь завдала збитків приблизно на 2 мільярди доларів США (1.85 мільярда євро) і порушила продаж і доставку оливкової олії штату.

Проте місцеві виробники підтвердили Olive Oil Times що повінь не завадила збору врожаю, який завершився у квітні, і завдала незначної шкоди гаям і млинам.

"Оливкові гаї висаджені на високих ділянках», — сказав Рафаель Сіттоні Гельцер, директор із маркетингових зв’язків компанії Viamão. Estância das Oliveiras, розташований у постраждалому від повені районі на схід від Порту-Алегрі.

"У Бразилії немає оливкових гаїв у прибережних або низинних районах, тому жоден фруктовий сад у штаті не постраждав від повені», – додав він. ​"Млини розташовані поблизу посадкових площ і також не зазнають впливу».

Однак відзначений нагородами продюсер додав, що логістика була паралізована на невизначений термін, що унеможливило транспортування оливкової олії останнього врожаю до супермаркетів і спеціалізованих продуктових магазинів.

"На додаток до близько 50 перекриттів автомагістралей, єдиний міжнародний аеропорт у штаті знаходиться під водою, і очікуваного повернення до роботи немає», – сказав Гельцер. ​"Ми не можемо транспортувати нашу продукцію в межах штату, і у нас є труднощі з відправкою олії в інші штати та країни».

Не маючи змоги продати свою оливкову олію, Гельцер сказав, що компанія зосереджена на підтримці рятувальних робіт. Він і його команда збирають їжу, воду, одяг і матраци для деяких із 76,000 - людей, вимушених покинути свої домівки.

Рафаель Маркетті, виконавчий директор Просперато, Бразилії найбільший виробник оливкової олії, підтвердив, що продажі сповільнилися, оскільки штат готується до подальших повеней із прогнозованими дощами.

"Ми збиралися почати продавати оливкову олію, вироблену з останнього врожаю», — сказав Маркетті. ​"Ми все підготували, і в день, коли ми мали оголосити про його випуск, почалася повінь».

"Наш будинок затопило, але ми мали лише матеріальні збитки. З моєю родиною все добре", - додав він. ​"Порту-Алегрі та сусідні міста в хаосі. Основні магістралі перекриті, а наші продажі оливкової олії практично заморожені, оскільки транспортні компанії не в змозі пройти маршрути».

На початку сильних опадів, які почалися в останній тиждень квітня, Марчетті вирішив почекати кілька днів, щоб побачити, чи вщухне повінь, перш ніж оприлюднити останній урожай. оливкові олії першого віджиму.

Проте паводкові води продовжували зростати, і метеорологи прогнозують, що може знадобитися більше місяця, щоб вони спали.

"Минуло [три] тижні, а продажі компанії заморожені, навіть у нашому місцевому магазині на заводі», — сказав Маркетті. Незважаючи на те, що магазин залишається відкритим, кількість відвідувачів суттєво впала.

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Prosperato продає велику частину своєї оливкової олії першого віджиму в Порту-Алегрі та решті Ріу-Гранді-ду-Сул. Компанія також продає в Сан-Паулу та Ріо-де-Жанейро, але не змогла транспортувати туди нафту.

"Транспортні компанії не можуть нам сказати, коли вони знову запрацюють», – сказав Маркетті. ​"Головна дорога до Порту-Алегрі все ще заблокована».

"Усі клієнти знають, що для отримання речей знадобиться більше часу», — додав він. ​"Вони розуміють ситуацію і чекають, коли прийдуть їхні розпорядження».

Оскільки млин і гаї компанії розташовані на високих висотах, вони не були пошкоджені, а розлив, укупорка та етикетування тривають.

"Ми працюємо над тим, щоб бути готовими до нового врожаю і до того моменту, коли ситуація нормалізується», – сказав Маркетті. Однак частину оливкової олії не можна розлити, оскільки через повінь не надійшла партія кришечок, яка пошкодила склад постачальника.

Далі на захід у штаті, виробники позаду Лагар Х працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, що підтримує їхній оливковий гай і місцеву громаду.

Оливкові гаї компанії знаходяться поблизу Кашуейра-ду-Сул, приблизно за 160 кілометрів на захід від Порту-Алегрі на річці Жакуї.

"Ця трагедія дуже вплинула на нас», – сказала співвласниця Гленда Хаас. ​"Вся наша родина з Ріу-Гранді-ду-Сул, і хоча особисто всі в порядку, дуже важко бачити біль і втрату такої кількості людей у ​​місці, яке так багато для нас означає».

"Деяким співробітникам довелося залишити свої домівки, але ми допомагаємо їм з реконструкцією та закупівлею необхідних товарів», – додала вона.

Хоча оливкові гаї компанії не постраждали, Хаас сказав, що екстремальні опади пошкодили деякі з їхніх дренажів і водопропускних труб, які відводять надлишок води від дерев.

Як і багато інших її колег, Хаас завершила збір урожаю до початку дощу та відправила свою останню продукцію оливкової олії до розподільчих центрів у Сан-Паулу до початку повені.

"Наразі ми допомагаємо численним установам і волонтерським рухам пожертвами грошей або оливкової олії, а також надаємо всю необхідну підтримку безпосередньо нашим співробітникам», — сказала вона.

Стихійне лихо сталося після поганого врожаю на півдні Бразилії, спровокованого попередніми дощами, які йшли з вересня по грудень.

"У той час, коли оливки зацвіли у вересні, у нас було багато дощів», – сказав Маркетті. Це призвело до того, що деякі квіти впали з дерева і не стали оливками.

Проте дощ, який тривав протягом листопада та грудня, допоміг підвищити врожай олії в оливках, що залишилися, до рівнів, значно вищих за середній.

Загалом урожай Prosperato знизився приблизно на 30 відсотків порівняно з попередніми роками. Не всім виробникам так пощастило.

Окрім оливок із гаїв компанії, Prosperato постачає оливки приблизно від 20 інших регіональних фермерів. ​"Деякі інші виробники втратили 90 або навіть 100 відсотків свого врожаю», – сказав Маркетті. ​"Цього року ми купили оливки лише у двох наших звичайних партнерів».

Маркетті живе в Гуайбо, місті поблизу Порто-Алегрі на західному березі озера Гуайба. Коли рівень озера почав підвищуватися, подекуди досягаючи рекордних 5.3 метрів, Маркетті поїхав до своєї сестри, яка живе на півночі штату.

Він планує повернутися та розпочати відбудову, щойно вода спаде, але не знає, до чого він повернеться і як почне відбудовувати. Це почуття поділяють багато з 2.2 мільйона жителів Ріу-Гранді-ду-Сул.

"Це був кошмар. Ніхто не знає, що робити далі», – підсумував він. ​"Уряд не знає, що буде. У деяких районах є відчуття, що люди більше не хочуть там жити».