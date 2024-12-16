Європа та країни Південної Америки підписали суперечливу угоду про вільну торгівлю

Протокол за а знаковий торговий договір було підписано в Монтевідео, Уругвай, делегатами від Європейської Комісії та чотирьох країн МЕРКОСУР: Бразилії, Аргентини, Уругваю та Парагваю.

Команда нова угода засновує найбільшу у світі зону вільної торгівлі, що об’єднує 720 мільйонів споживачів.

Угода також охопить усі важливі сектори економіки, включаючи сільське господарство.

Учасники переговорів з обох боків Атлантики почали працювати над угодою в 1999 році.

За даними Єврокомісії, скасування мит створить діапазон нові можливості.

Щорічно країни ЄС експортують до Меркосур товарів і послуг на суму понад 80 мільярдів євро. На європейські країни також припадає понад 384 мільярди євро інвестицій в економіку країн МЕРКОСУР.

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У 2023 році Меркосур експортував до ЄС мінеральних продуктів, продуктів харчування, напоїв, тютюну та рослинної продукції на суму 53.7 мільярда євро.

Ці економічні зв’язки позиціонують МЕРКОСУР як десятого за величиною торгового партнера Європейського Союзу.

Брюссель назвав угоду стратегічною, що має на меті кинути виклик позиції Китаю як основного торговельного партнера МЕРКОСУР.

Оливкова олія також включена до різних економічних секторів, які охоплює угода.

Експорт оливкової олії з ЄС до МЕРКОСУР зараз стикається з 10-відсотковим митом, тоді як Аргентина застосовує тариф у 31.5 відсотка.

Угода скасовує ці мита, потенційно підвищуючи конкурентоспроможність оливкової олії ЄС на ринках МЕРКОСУР.

Це викликало занепокоєння виробників у всьому МЕРКОСУР, багато з яких хвилюються, що дешевша європейська оливкова олія з’їсть частку ринку вітчизняних виробників.

"Якби угода була досягнута між Європейським Співтовариством і МЕРКОСУР, це було б викликом і було б не дуже сприятливим для нашої категорії», – сказав Мігель Зуккарді, керівник виробництва оливкової олії в Мендозі, Аргентина. Сімейство Зуккарді.

По той бік Атлантики Рафаель Піко, заступник директора Asoliva, іспанської національної асоціації, що представляє виробників і експортерів оливкової олії, попередив про терміни скасування цих мит.

"Угода МЕРКОСУР по оливковій олії для нас не дуже вигідна», – сказав він Olive Oil Times. ​"ЄС може імпортувати оливкову олію з країн Меркосур без мита з першого дня. Однак експорт з ЄС до цих країн підлягає тарифу, який буде поступово скасовано протягом 15 років».

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У 2023 році експорт оливкової олії з ЄС до Меркосур перевищив 493 мільйони євро. За словами Європейської комісії, скасування мит може зробити продукцію, вироблену в ЄС, більш привабливою для споживачів Меркосур.

Сьогодні Бразилія є одним із найбільших у світі імпортерів оливкової олії, в середньому близько 90,000 - метричних тонн щорічно протягом останніх трьох сезонів, згідно з даними Міжнародної оливкової ради (МОК).

Деякі великі європейські виробники оливкової олії висловили стурбованість потенційною конкурентоспроможністю експорту оливкової олії з Аргентини.

Протягом останніх трьох років аргентинський експорт оливкової олії становив у середньому близько 27,000 - тонн на рік.

Угода містить положення щодо захисту географічних зазначень (ГІ), які гарантують, що якісні оливкові олії, сертифіковані ЄС, визнаються та захищені від імітацій у країнах МЕРКОСУР.

З ширшої точки зору сільського господарства європейські фермери підходять до угоди з великим побоюванням.

Нова угода поширюється на кілька важливих секторів, включаючи яловичину, птицю, цукор, рис, вино, спиртні напої, молочні продукти, фрукти та овочі.

У деяких областях протокол вводить обмеження обсягів експорту для захисту сільського господарства ЄС. Мета полягає в тому, щоб збалансувати очікуваний імпорт з МЕРКОСУР з потребами європейських фермерів і виробників продуктів харчування.

Основні сільськогосподарські організації в кількох європейських країнах стверджують, що обмеження експортних квот до ЄС у таких сферах, як яловичина чи цукор, все одно не захистить ці сектори від впливу масштабного імпорту дешевшої їжі з МЕРКОСУР.

Крім того, правила використання добрив, пестицидів і добавок суттєво відрізняються між двома блоками.

Це створює диспропорції, що впливають на витрати виробництва, продуктивність, безпеку харчових продуктів і практику маркування.

Різниця в екологічних підходах і практиках сталого розвитку ускладнювала переговори роками.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував запропоновану угоду, заявивши, що її підписав ​"країни, які не дотримуються Паризької угоди про зміна клімату».

Якби між Європейським співтовариством і МЕРКОСУР було досягнуто угоди, це було б викликом і було б не дуже сприятливим для нашої категорії. - Мігель Зуккарді, керівник виробництва оливкової олії Familia Zuccardi

Copa-Cogeca, що представляє мільйони фермерів і агропродовольчих кооперативів по всій Європі, оголосила про нову мобілізацію проти угоди.

У той час як кілька акцій протесту вже відбулися в Брюссель, Мадридта інших європейських містах дві організації закликали всіх фермерів підняти свій голос у понеділок, 16 грудня.th.

"Докази переконливі: країни МЕРКОСУР не відповідають стандартам виробництва, які вимагаються для сільського господарства ЄС, чи то щодо засобів захисту рослин, добробуту тварин чи практик сталого розвитку», – сказала Копа-Когека.

"Країни МЕРКОСУР також діють за нижчими стандартами праці та безпеки, що дозволяє їм виробляти з нижчими витратами, що унеможливлює чесну конкуренцію для виробників ЄС», – зауважили в організаціях.

"Ця угода посилить економічну напругу на багатьох фермах, з якими вже борються високі вхідні ціни і складні кліматичні умови», – попередив Массіміліано Джансанті, президент Copa.

Звернення Copa-Cogeca, ймовірно, приверне все більше уваги з боку різних секторів фермерської спільноти.

Національна італійська фермерська асоціація Coldiretti назвала угоду такою ​"неприйнятно».

"Було прийнято рішення суворо покарати сільськогосподарський сектор непослідовними правилами та недобросовісною конкуренцією, розпалюючи гонку до дна у витратах виробництва, невзаємними правилами, які ставлять у невигідне становище італійський та європейський сільськогосподарський бізнес», – сказав Колдіретті.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відповіла на цю критику.

"Ми прислухалися до занепокоєнь наших фермерів і вжили відповідних заходів. Наші європейські стандарти охорони здоров’я та харчування залишаються недоторканними», – сказала фон дер Ляєн. ​"Експортери Меркосур повинні будуть суворо дотримуватися цих стандартів, щоб отримати доступ до ринку ЄС».

"Це реальність угоди, яка заощадить компаніям ЄС 4 мільярди євро експортних мит на рік», – додала вона.

Фон дер Ляєн закликала, щоб угода не розглядалася одноосібно ​"як економічну можливість», але як ​"політична необхідність», особливо після обрання колишнього президента Дональда Дж. Трампа в Сполучених Штатах, який погрожував ввести тарифи на імпорт ЄС.

Однак інституції в кількох європейських країнах вже висловили свій протест щодо угоди.

Їхня позиція критична: щоб угода набула чинності, її має спершу схвалити Рада міністрів Європейського Союзу, до складу якої входять міністри з усіх 27 держав-членів.

У разі схвалення угода потрапить до Європейського парламенту, де багато представників уже висловили занепокоєння або відверте протидія.

Негативне голосування в Раді чи Парламенті перешкодить ратифікації угоди.

Франція, найбільший європейський експортер сільськогосподарської продукції, роками виступала проти угоди, а тепер підтвердила свою позицію.

Польща та Нідерланди, схоже, поділяють цю позицію, тоді як Бельгія, Ірландія та Австрія, ймовірно, виступатимуть проти угоди.

Позиція Італії ще обговорюється. Як аграрний центр і велика економіка ЄС, його опозиція може зіграти вирішальну роль у зупиненні процесу ратифікації.

Зокрема, Німеччина, Португалія, Швеція та Естонія відкрито висловили підтримку угоди.

Іспанія, великий виробник оливкової олії, також є підтримку угоди, хоча відомі фермерські організації, включаючи Асоціацію молодих фермерів (Asaja), оголосили про свою опозицію та мобілізацію проти цього.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав угоду ключовою для підвищення економічної стійкості ЄС і зміцнення геополітичних альянсів блоку. Його підтримка угоди скасовує позицію свого попередника, який скептично ставився до того, що Бразилія дотримуватиметься правил щодо вирубки лісів.

Віце-президент Бразилії Жеральдо Алькмін високо оцінив історичний протокол. ​"це найбільша угода між блоками в усьому світі», – сказав він.

Якщо угоду буде схвалено, зазначив Алкмін, це може збільшити бразильський експорт до Європейського Союзу на 6.7% щорічно.

За даними Бразильського агентства сприяння торгівлі та інвестиціям (ApexBrasil), бразильський експорт до ЄС може зрости з 103.5 млрд євро до понад 110 млрд євро.

"Угода хороша для наших країн тут, у МЕРКОСУР, вона хороша для Європейського Союзу, але вона також хороша для світу, для глобальної геополітики», – сказав Алкмін.

"У час роздробленості, політичної напруги в усьому світі два великі блоки відкривають ринки, підписують угоду, чудове партнерство», – підсумував він.