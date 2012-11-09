Імпорт оливкової олії в США продовжує стабільно зростати

Імпорт оливкової олії та олії оливкових вичав у Сполучені Штати все ще неухильно зростає, досягнувши зростання на 7 відсотків у порівнянні з минулим роком, свідчать останні дані Міжнародної оливкової ради (МОК).



Вони склали 290,227 11 тонн за перші 2011 місяців сезону 12/300,000) і, як очікується, досягнуть - - тонн після вересневих даних, згідно з МОК. Жовтневий ринковий бюлетень.

Провідним постачальником залишається Італія з 143,656 4 тонн, що на 84,371 відсотки більше. Далі йде Іспанія з 35 - тонною, але більший приріст, - відсотків, за сезон.

Далі йде Туніс – 30,308 24 тонн (+8,997 відсотки), Аргентина – 33 5,222 тонн (+30 відсотки) і Греція – - - тонни (+- відсотків).

Майже дві третини всього імпорту припадали на чистий сорт, 30 відсотків становили оливкова олія і 5 відсотків оливкова олія з вичавок.

Китайський ринок менший, але зростає швидше

МОК також повідомив, що Китай перевищив прогнози щодо імпорту майже 45,968 2010 тонн оливкової олії та олії з оливкових вичавок у 11/- році.

Можливо, він не досягає навіть шостої частини американського імпорту, але на цьому ринку спостерігається вражаюче зростання на 38 відсотків у порівнянні з попереднім роком.

Іспанія була головним джерелом з 26,885 60 тонн, що становить - відсотків від загальної кількості китайців імпорт оливкової олії і більш ніж вдвічі конкурує з Італією 10,729 2,720 тонн. Далі йде Греція з 1,115 тонн і Туніс з - тонн.

Переважна більшість — 84 відсотки — китайського імпорту була чистого сорту, 5 відсотків — оливкова олія та 11 відсотків — оливкова олія з вичавок.

Іспанський експорт також зріс в Австралію, Японію, Бразилію, Росію

Іспанія, провідний світовий виробник і експортер, за перші 11 місяців 2011/12 р. збільшила продажі в країни, що не входять до Європейського Союзу, на четверту частину. Його рекордний урожай призвів до зростання експорту в усі шість його головних країн, що не входять до ЄС: США, Китай, Австралія, Японія, Бразилія, Росія.

Загальний світовий ринок 2011/12 врожаю

МОК повідомляє, що загальний обсяг імпорту за жовтень-серпень зріс на 13 відсотків до Росії, 18 відсотків до Японії та 14 відсотків до Бразилії, але все ще знизився до Канади та Австралії зі зниженням на 4 та 3 відсотки відповідно.

Імпорт до ЄС зріс на 12 відсотків за сезон, що, за словами МОК, ймовірно відображає ​"Очікування деяких операторів щодо поганого врожаю (в Іспанії) у 2012/13 році».

Доказ впливу Іспанії на ціни

Виробник ціни на оливкову олію першого віджиму в Італії та Греції тепер відображають зростання, яке відбулося в Іспанії з кінця червня.

В Італії вони зросли за останні два місяці, піднявшись з 2.38 євро/кг у перший тиждень серпня до кінця жовтня на 2.84 євро/кг, порівняно з 2.48 євро/кг в Іспанії.

А за три місяці в Греції вони зросли на 13 відсотків, з 1.82 євро/кг наприкінці липня до 2.21 євро/кг наприкінці жовтня.

"Хоча в Італії та Греції їм знадобилося більше часу, але ці підвищення показують вплив цін в Іспанії, найбільшому виробнику в світі, незважаючи на перспективи хорошого врожаю 2012/13 у перших двох країнах, зокрема в Греції», – йдеться в заяві МОК.