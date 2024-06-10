США спостерігають значне зростання продажів органічної оливкової олії

Продажі органічної оливкової олії в США зростають. Навпаки, заг оливкова олія першого віджиму Згідно з галузевими даними, якими поділилися з Olive Oil Times Північноамериканською асоціацією оливкової олії (NAOOA).

Продажі органічної оливкової олії за обсягом, 98 відсотків з яких є продуктами першого віджиму, зросли на 7.2 відсотка за 52 тижні, що закінчилися 24 квітня 2024 року. Навпаки, загальний обсяг продажів оливкової олії першого віджиму впав на два відсотки за той самий період у другий у світі за величиною країна-споживач оливкової олії.

Я думаю, що багато людей усвідомлюють, що споживання органічних продуктів має багато переваг для здоров’я. - Стефані Вікенсхаймер, директор проекту, ранчо Rio Bravo

Озираючись далі назад, за попередні 52 тижні продажі органічної оливкової олії зросли на 2.7 відсотка, тоді як загальний обсяг продажів оливкової олії першого віджиму залишався стабільним.

За межами США також очікується зростання продажів органічної оливкової олії. Згідно з дослідженнями ринку, світовий ринок органічної оливкової олії є прогнозується зростання з 933 мільйонів доларів США у 2021 році до 2.2 мільярда доларів США до 2031 року з річним темпом зростання майже на - відсотків.

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Збільшення продажів органічної оливкової олії є частиною ширшої тенденції. У своєму органічному 2024 році огляд промисловостіАсоціація органічної торгівлі заявила, що продажі сертифікованих органічних продуктів у 69.7 році в США зросли до рекордних 2023 мільярдів доларів США, що на 3.4 відсотка більше, ніж у попередньому році.

Хоча Джозеф Р. Профачі, виконавчий директор NAOOA, попередив, що дані, виміряні в доларах, можуть вводити в оману, якщо цифри не скориговані на інфляцію, яка склала 3.4 відсотка в річному обчисленні в США в 2023 році, він погодився, що органічна оливкова олія збільшення споживання є частиною ширшої тенденції.

"Оливкова олія першого віджиму не єдина серед харчових категорій, у якій органічні продажі наразі випереджають звичайні продажі за показниками зростання», — сказав він. ​"Значною мірою це пояснюється уявленням про те, що органічні продукти здоровіші для вас і кращі для навколишнього середовища, і ми знаємо, що обидва рухи продовжують набирати популярності в США».

"Це може бути особливо застосовно до оливкової олії, оскільки наш покупець, як правило, є більш освіченим і заможним, ніж звичайний покупець, і, отже, він, швидше за все, буде більш схильний знати про ці тенденції та матиме змогу дозволити собі більше, ніж за органічну оливкову олію, – додав Профачі.

Тьєррі Мойру, виконавчий директор Deoleo North America, пояснює зростання продажів органічної оливкової олії Walmart, найбільшим у світі роздрібним продавцем.

"Великим переможцем у всьому, що сталося з ціноутворенням, крім оливкової олії, з інфляцією, свідками якої ми були в останні роки, став Walmart», — сказав він. ​"Walmart має більшу частку продажів оливкової олії, ніж будь-який інший роздрібний торговець органікою. Коли продажі Walmart ростуть, збільшуються і органічні продажі».

Мойруд вважає, що ще одним чинником цієї тенденції є роздвоєння ринку оливкової олії в США.

"Те, що тут сталося, — це поляризація через ціноутворення», — сказав він. ​"У нижній частині спектру деякі домогосподарства більше не купують оливкову олію» через зростання цін на місці походження та вплив інфляції на інші продукти домашнього вжитку.

"Органічну оливкову олію, яка, як правило, дорожча, купують люди з більшою купівельною спроможністю. Навіть якщо ціни зростуть, вони навряд чи перестануть його купувати», – додав Мойруд. ​"Домогосподарства, які купують органічні продукти, менш чутливі до ціни».

Хоча імпорт становить приблизно 97 відсотків споживання оливкової олії в США, виробництво органічної оливкової олії стає все більш популярним у Каліфорнії. Однак не всі виробники органічної продукції та мельники Голден-Стейту помітили ширшу національну тенденцію у своїх продажах.

Тим не менш, Стефані Вікенсхаймер, виконавчий помічник і директор проекту в Ранчо Ріо Браво, помітив підвищений попит на органічну оливкову олію.

"Ми отримуємо клієнтів, які конкретно запитують, чи це органічне. Я думаю, що багато людей усвідомлюють, що є багато переваг для здоров’я від вживання органічних продуктів», – сказала вона. ​"При вирощуванні не використовуються пестициди, що забезпечує більш безпечний продукт».

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Проте Філ Асквіт, власник Оливкова олія Охай, спостерігається протилежна тенденція.

"У всякому разі, інтерес людей до органіки, здається, згладжувався або навіть зменшився», – сказав він. ​"Люди вибирають, виходячи з того, які оливкові олії їм подобаються більше, а не сертифіковані».

Асквіт сказав, що багато його клієнтів та інших споживачів оливкової олії, яких він знає, більше стурбовані якістю та походженням, ніж органічними сертифікатами.

"Вони більше стурбовані тим, щоб олія була місцевою, високоякісною та від компанії, якій вони довіряють», – сказав він. ​"Усі наші масла є органічними, але не всі сертифіковані та позначені як такі. Стандарти сертифікації та витрати стали неабияким тягарем, тому ми сертифікуємо лише певну продукцію, навіть якщо всі вони відповідають вимогам».