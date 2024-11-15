Американські споживачі охоче оливкову олію в пляшках

Протягом останніх чотирьох років у Сполучених Штатах зростає тенденція до формату оливкової олії в пляшках, і на це звернули увагу деякі з найбільших і найвідоміших брендів країни.

Хоча кухарі десятиліттями наповнювали пластикові пляшки оливковою олією для приготування їжі та заправки, засновники Граци адаптував формат для роздрібних споживачів до неймовірного успіху.

Ви отримуєте багато людей, які люблять пластик і люблять стискати пляшку, тому що це весело та універсально, а потім у вас є дуже гучні групи людей, які ненавидять це. - Майкл Фокс, генеральний директор California Olive Ranch

За даними Bloomberg, до кінця 60 року продажі компанії досягли $56.8 (€2024) мільйонів, що на $10 (€9.5) мільйонів більше, ніж прогнозував Graza на початку року.

Graza також зуміла поставити свої два флагманські бренди на полиці великих роздрібних торговців, включаючи Whole Foods і Costco, і, як повідомляється, планує вийти на Target і Walmart, найбільшого роздрібного продавця оливкової олії в країні.

(Фото: Olive Oil Times)

Каліфорнійське оливкове ранчо (COR), найбільший виробник оливкової олії в країні, входить до числа компаній, які спостерігали за успіхом Graza і вирішили прийняти цей формат.

"З’явилася Graza, і формат вичавлених пляшок виявився успішним, тож ми доволі швидко підійшли до справи», виконавчий директор Майкл Фокс сказав Olive Oil Times.

Каліфорнійське оливкове ранчо представило бренди вижимних пляшок, які воно називає ​"Chef's Bottles» на честь витоків формату, у кількох роздрібних точках на початку року, включаючи 100-відсотковий каліфорнійський варіант.

"Ми запустили його з одним партнером, і це добре зроблено тут, у Каліфорнії», — сказав Фокс. ​"Цей формат широко поширений у магазині, і споживачам подобається його функціональність. Вони використовують формат стискання для приготування їжі, де споживачі хочуть більше контролю».

Фокс підрахував, що бренди пляшок COR продаються на порівнянних рівнях з Graza. ​"Ми оптимістично дивимось на формат», – сказав він.

Загалом, Fox очікує, що пляшки з вижимками будуть продовжувати зростати в популярності, оскільки вони стануть більш прийнятними споживачами.

Він додав, що формат також має потенціал для залучення молодшої демографії та може допомогти розвійте стійкий міф що оливкову олію не можна використовувати для приготування їжі.

"Я вважаю, що цей продукт спотворює молодь, і це добре, тому що я вважаю, що він приносить нову демографію», — сказав він. ​"Graza також зробила чудову маркетингову роботу для молоді в Інтернеті».

"Вони залучають нових споживачів, що добре для категорії», — додав Фокс. ​"Питання в тому, скільки ці споживачі роблять покупки та готують вдома, а не їдять поза домом».

Незважаючи на те, що показники продажів Graza показують апетит до видавлюваної пляшки, деякі виробники стурбовані якістю та стійкістю.

Катерина Маунтонос, засновник Костерини, Повідомив Сучасна роздрібна торгівля що вона не покладе свою грецьку оливкову олію першого віджиму в пластик через проблеми з якістю.

"Ми б ніколи не робили вичавлену пляшку», — сказала вона. ​"Оливкова олія ніколи не повинна бути упакованою в пластик».

Маунтонос додав, що цей формат працює на комерційних кухнях, оскільки шеф-кухарі щодня зливають оливкову олію в пластикові віджимні пляшки, що означає, що оливкова олія з часом не окислюється у форматі.

"Вони щодня наповнюють пляшку з великої банки, — сказала вона. ​"Він не простоїть від шести до 12 місяців у [пластиковій стиснутій] пляшці».

Крім якості, Маунтонос сказав, що пластик, який використовується в пляшках для віджиму, шкідливий для навколишнього середовища і в деяких місцях не може бути перероблений.

У той час як Graza наполягає на тому, що її матовий пластик підлягає вторинній переробці, компанія мовчазно визнала це занепокоєння, представивши алюмінієві банки для заправки для своїх двох флагманських брендів. (Граца відмовився коментувати цю статтю.)

Зі свого боку Fox сказав, що COR використовує напівпрозорий ПЕТ-пластик, який можна переробляти у багатьох Сполучених Штатах.

"Пластик дуже поляризує", - сказав Фокс для Modern Retail. ​"Ви отримуєте багато людей, які люблять пластик і люблять стискати пляшку, тому що це весело та універсально, а потім у вас є дуже гучні групи людей, які ненавидять це».

За даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, будь-який пластик або алюміній, які не були ретельно очищені та висушені не можна переробляти.