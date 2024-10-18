До президентських виборів у Сполучених Штатах залишилося менше трьох тижнів, а до основних кандидатів залишилося практично нічия у народному голосуванні та в межах похибки у шість коливальні стани що остаточно вирішить вибори.

Колишній президент Дональд Дж. Трамп балотується третій цикл поспіль. Хоча за останнє десятиліття багато пріоритетів його внутрішньої та зовнішньої політики змінилися, його глибоке переконання, що тарифи є корисним інструментом у розпорядженні виконавчої влади, залишається незмінним.

Мито вплине на використання американцями оливкової олії. Споживання оливкової олії в США впаде. - Хуан Вілар, генеральний директор Vilcon

Коли Трамп був президентом у 2019 році, він схвалив a 25-відсотковий тариф на деякий імпорт іспанської оливкової олії в якості помсти за європейські субсидії виробнику літаків Airbus, які, за словами Світової організації торгівлі, поставили американського авіавиробника Boeing у невигідне конкурентне становище.

Після було досягнуто згоди, дію тарифів було призупинено. Тим не менш, багато виробників і великих імпортерів насторожено ставляться до того, що новий раунд тарифів зробить на ринку оливкової олії США.

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"Дональд Трамп запропонував десятивідсоткове мито на всі імпортні товари, щоб компенсувати економічні деформації, створені іноземними урядами, зменшити торговельний дефіцит Америки та прискорити її реіндустріалізацію», – Роберт Лайтхайзер, торговий представник Трампа в США. пише в The Economist. ​"Досвід показує, що це вдасться і будуть створені високооплачувані робочі місця в промисловості».

Після заяви Лайтхайзера Трамп у різних випадках також пропонував запровадити 20- або 60-відсоткове мито на всі імпортні товари. ​"Як на мене, найкрасивіше слово в словнику — тариф», — раніше називав себе Трамп ​"Тарифник, сказав Bloomberg. ​"Це моє улюблене слово».

Однак нинішній міністр фінансів Джанет Єллен попередила, що загальні мита підживлять інфляцію та зашкодять бізнесу.

"Заклики відгородити Америку високими тарифами як на друзів, так і на конкурентів або розглядати навіть наших найближчих союзників як партнерів по транзакціях є глибоко помилковими», – сказала Єллен у мова до Ради з міжнародних відносин. ​"Широкі, нецільові тарифи підвищать ціни для американських сімей і зроблять наш бізнес менш конкурентоспроможним».

По той бік Атлантичного океану, стратегічний консультант Хуан Вілар сказав, що розливники, що базуються в Сполучених Штатах, будуть нести вартість тарифу, і від них залежить, передавати його споживачам чи ні.

"Мито вплине на те, як американці використовують оливкову олію», — сказав Вілар. ​"Споживання оливкової олії в США впаде. Ціна на оливкову олію в Сполучених Штатах зросте».

"Немає сенсу вводити мита на такий продукт, як оливкова олія», — додав він, оскільки США імпортують близько 97 відсотків оливкової олії, яку споживають.

Вілар сказав, що він не впевнений, який вплив тарифи матимуть на іспанських експортерів, але додав, що це не буде добре, оскільки США є другий за величиною споживач оливкової олії та провідне призначення для іспанського експорту.

"Звичайно, це погана ситуація, і ці заходи призведуть до менш швидкого відновлення цін [у США]», — сказав Вілар. ​"Це не було б добре ні для американців, ні для іспанських, італійських і грецьких виробників оливкової олії».

Повернувшись у США, засновник нью-йоркського імпортера оливкової олії погоджується з Йеллен і Віларом.

"Індустрія оливкової олії зазнає великого удару, і вона вже зазнала значного удару через зростання витрат і цін за останні два роки», – сказав засновник.

"Я не думаю, що в індустрії оливкової олії немає жодної людини, яка б не усвідомлювала, наскільки дорогою стала олія за останні два роки… і що в поєднанні з інфляцією та зростанням вартості матеріалів промисловість оливкової олії не потребує ще один фактор збільшення витрат прямо зараз», – додали вони.

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Зрештою, оливкова олія першого віджиму має обмежене проникнення домогосподарств у США – за оцінками, 45 відсотків – і будь-які заходи, вжиті для збільшення вартості з невеликою вигодою для будь-кого іншого в галузі, небажані.

"Це вже дорогий продукт, і він не повинен дорожчати», – сказав засновник. ​"Я думаю, що всі погодяться з цим».

Однак виконавчий директор великої каліфорнійської компанії з виробництва оливкової олії сказав, що тарифи можуть не так сильно вплинути на споживання оливкової олії в США, як деякі побоюються, засновуючи це твердження на стійкість споживача під час нещодавньої конвергенції інфляції та історично високої ціни на оливкову олію.

"Будь-який тариф буде перекладений на споживача», – сказали вони. ​"Це лише призведе до збільшення витрат. Аргументи минулого про те, що споживач не може нести вищу вартість, були спростовані рівнем інфляції за останні два роки».

Керівництво навело дані, які показують, що категорія оливкової олії першого віджиму щорічно зростає на два відсотки в роздрібній торгівлі, навіть якщо ціни зросли на 25-30 відсотків.

"У роки масової інфляції споживачі поглинули [зростання цін]», – сказав виконавчий директор. ​"Це була дуже стійка категорія».

"Аргумент про те, що оливкова олія першого віджиму та виробники оливкової олії не можуть підвищувати ціни, який спочатку був аргументом проти тарифів, не відповідає дійсності», – додали вони. ​"Все ж я не вважаю, що повинні бути тарифи. Я не впевнений, що вони матимуть очікуваний вплив».

"Тарифи завдають шкоди американським споживачам, тому що вони витягують гроші з їхньої кишені на те, що не сповільнить імпорт», – підсумував виконавчий директор.